Сенат Швейцарії змінив правила отримання статусу тимчасового захисту S для українських біженців

12 червня Рада кантонів Швейцарії проголосувала за зміни щодо надання статусу тимчасового захисту S для українців, які рятуються від війни – тепер на нього можуть претендувати лише вихідці з окупованих територій або регіонів, де тривають активні бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Пропозицію віцеголови швейцарської Ради кантонів Естер Фредлі ухвалили 23 голосами проти 19, її підтримали насамперед крайні праві та центристи. Рішення ще має затвердити нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада.

Відповідно до проголосованої поправки, так званий статус захисту S зможуть отримати лише українські біженці з регіонів, "які повністю або частково окуповані Росією або де відбуваються більш-менш інтенсивні бойові дії".

Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії".

Також пропозиція передбачає, що Швейцарія не буде надавати захист для неукраїнських громадян, які тікають від війни в Україні.

Зазначається, що статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

Федеральна рада Швейцарії двічі продовжувала статус захисту. Наразі він діє до березня 2025 року. За даними уряду, у Швейцарії статус S поширюється на близько 64,3 тисячі людей із паспортами громадян України та близько 800 людей з іншим громадянством.

Захист українських біженців за кордоном

Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.

Нагадаємо, у Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, які продовжують термін легального перебування українців у Польщі.

Населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років. Причина - рекордна міграція. Приїхали, зокрема, десятки тисяч людей з України.