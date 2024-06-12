Сенат Швейцарії змінив правила отримання статусу тимчасового захисту S для українських біженців
12 червня Рада кантонів Швейцарії проголосувала за зміни щодо надання статусу тимчасового захисту S для українців, які рятуються від війни – тепер на нього можуть претендувати лише вихідці з окупованих територій або регіонів, де тривають активні бойові дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.
Пропозицію віцеголови швейцарської Ради кантонів Естер Фредлі ухвалили 23 голосами проти 19, її підтримали насамперед крайні праві та центристи. Рішення ще має затвердити нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада.
Відповідно до проголосованої поправки, так званий статус захисту S зможуть отримати лише українські біженці з регіонів, "які повністю або частково окуповані Росією або де відбуваються більш-менш інтенсивні бойові дії".
Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії".
Також пропозиція передбачає, що Швейцарія не буде надавати захист для неукраїнських громадян, які тікають від війни в Україні.
Зазначається, що статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.
Федеральна рада Швейцарії двічі продовжувала статус захисту. Наразі він діє до березня 2025 року. За даними уряду, у Швейцарії статус S поширюється на близько 64,3 тисячі людей із паспортами громадян України та близько 800 людей з іншим громадянством.
Захист українських біженців за кордоном
Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.
Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.
Нагадаємо, у Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, які продовжують термін легального перебування українців у Польщі.
Населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років. Причина - рекордна міграція. Приїхали, зокрема, десятки тисяч людей з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жив все життя у Києві, але мав пляжну хатинку під Маріком
наразі поїде у Швейцарію
Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії". Джерело:
Покажіть мені буьласка де у загранпаспорті написано з відки я? Той хто писав мабуть і гадки не має що "прописки" вже давно не існує.
А натриндіти можна....
Швейцарській владі це вже відомо- хто звідки.
Максимум просматривают загран паспорт и отметку в нем о прибытии.
Так что...
Например, укр. законодательство разрешает оформление/получение загран паспорта не по месту проживания, а в любом месте Украины! )
Согласно норм защиты например в ЕС, паспорт вообще не был обязателен для оформления защиты! Достаточно ЛЮБОЙ документ удостоверяющий личность ! ЛЮБОЙ! И в нем важны только :
- что бы он был выдан Украиной
- в нем была фамилия, имя и фото его владельца
- дата рождения
- дата и кем выдан
И больше НИЧЕГО!!!
Так что учи матчасть...)))
а не звизди... )))
Ну так и ответь за "базар"!
А я повинна жити вдома і розгрібати все те, до чого вони довели країну.
Я живу з жінками з Харкова, Кр.Рогу, Маріуполя. Ви не уявляєте, яку єресь вони постійно несуть.
"Вот падруга званіла с рассіі, с Луганска....
Азов и правда фашисти, ми с Мариуполя, ми знаем, что они делали в 2014.
Нада дагаваріваца, а то ані Харьков ваще разрушат.
Вот зачем Украина бамбит белгород? Вот они мстят и по Харькову бьют.
Вот зачем путина пуйлом обозвали? Вот он обиделся и войну начал..."
Навпаки! Оцих тупорилих треба заставити жити в Україні і щодня хай дивляться до чого довела їхня любов до старшого брата.
Кращий навчальний стимул для бидла - це дія. Пряма або опосередкована.
Пряма дія для чоловіків.
Опосередкована для жінок - від звернень до поліції (було б бажання, а привід ці тупі тварюки дадуть самі) до повного ігнорування присутності та потреб цього генетичного сміття.
Біженець - людина, що вимушена твкати від безпосереднього знищення.
Якщо Ви з Волині, Львівщини або Київа, то зараз статус біженця Вам не зовсім підходить.
Ніхто Вас не жене, але халяви більше не буде. У Вас є ціле житло в Україні, яке Ви можете здавати, ви можете працювати... та інші способи отримання фінансів.
Це логічно та вірно. Якого лисого швейцарці повинні за свій кошт утримувати здорових, працеспроможних людей, які мають власність та джерела доходів в Україні?
Сьогодні ДПСУ попередила про високий ризик прориву ворожих ДРГ на Буковині, та й в мукачівських котлах останнім часом якось неспокійно