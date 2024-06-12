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13 052 39

Сенат Швейцарії змінив правила отримання статусу тимчасового захисту S для українських біженців

Сенат Швейцарії посилив правила надання тимчасового захисту для українців

12 червня Рада кантонів Швейцарії проголосувала за зміни щодо надання статусу тимчасового захисту S для українців, які рятуються від війни – тепер на нього можуть претендувати лише вихідці з окупованих територій або регіонів, де тривають активні бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Пропозицію віцеголови швейцарської Ради кантонів Естер Фредлі ухвалили 23 голосами проти 19, її підтримали насамперед крайні праві та центристи. Рішення ще має затвердити нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада.

Відповідно до проголосованої поправки, так званий статус захисту S зможуть отримати лише українські біженці з регіонів, "які повністю або частково окуповані Росією або де відбуваються більш-менш інтенсивні бойові дії".

Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії".

Також пропозиція передбачає, що Швейцарія не буде надавати захист для неукраїнських громадян, які тікають від війни в Україні.

Зазначається, що статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

Федеральна рада Швейцарії двічі продовжувала статус захисту. Наразі він діє до березня 2025 року. За даними уряду, у Швейцарії статус S поширюється на близько 64,3 тисячі людей із паспортами громадян України та близько 800 людей з іншим громадянством.

Захист українських біженців за кордоном

Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.

Нагадаємо, у Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, які продовжують термін легального перебування українців у Польщі.

Населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років. Причина - рекордна міграція. Приїхали, зокрема, десятки тисяч людей з України.

Автор: 

біженці (1871) Швейцарія (863) притулок (53)


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Топ коментарі
+9
А в Кривом Рогу ведь тоже неспокойно. Примут они Янелоха, или нам его дальше терпеть?
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12.06.2024 18:56
+6
Давно пора. Это и предлагал еще год назад
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12.06.2024 21:24
+5
Вірне рішення. В принципі, так повинно бути по всьому ЄС.
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12.06.2024 21:42
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А в Кривом Рогу ведь тоже неспокойно. Примут они Янелоха, или нам его дальше терпеть?
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12.06.2024 18:56 Відповісти
В Швейцарию простые люди не поеду слишком дороговатая страна для проживания.
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12.06.2024 19:13 Відповісти
Дорога для тих ,хто не працює)А приїхало чимало та звідусіль.
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12.06.2024 19:22 Відповісти
Для працюючих теж дорогувато, самі швейцарці постійно до Німеччині їздять щоб зекономити ...
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12.06.2024 20:22 Відповісти
Я б не брався судити про кількість швейцарців на закупах в Німеччині лиш по номерних знаках авто)Але вже не раз від них чув "ґебен унд немен".
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12.06.2024 20:33 Відповісти
Звісно так - всі ж знають шо самий бомж в Швейцарії то є мільонер .
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12.06.2024 19:26 Відповісти
800 евро каждый месяц от государства помощь.
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12.06.2024 19:38 Відповісти
Може в кантоні Цюрих так і є, а в більшості меньше виплати ...
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12.06.2024 20:10 Відповісти
Ой, соррі я переплутав, то мабуть ви комусь іншому відповідали, тим більш у Швейцарії франки ...
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12.06.2024 20:12 Відповісти
так вони ж не від бажання власного поїхали. їм там як усім фінансово підкидують. твоя промова підходить до мирних часів.
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12.06.2024 19:58 Відповісти
тю
жив все життя у Києві, але мав пляжну хатинку під Маріком
наразі поїде у Швейцарію
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12.06.2024 19:44 Відповісти
Щось подібне можна було передбачити, хоча зміни дійсно суперечливі, зараз може прилітіти куди завгодно ...
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12.06.2024 20:19 Відповісти
Тю.... І на кого це розраховано?
Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії". Джерело:
Покажіть мені буьласка де у загранпаспорті написано з відки я? Той хто писав мабуть і гадки не має що "прописки" вже давно не існує.
А натриндіти можна....
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12.06.2024 20:29 Відповісти
Так всі анкети вже заповнені. Там е питання по адресам.

Швейцарській владі це вже відомо- хто звідки.
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12.06.2024 21:21 Відповісти
Насколько мне известно, в анкетах не существует вопроса об адрес проживания в Украине.
Максимум просматривают загран паспорт и отметку в нем о прибытии.
Так что...
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12.06.2024 21:25 Відповісти
Паспорт заграничный,когда выдается,обязательно предъявляется внутренний паспорт и оттуда данные вносятся в чип на загранпаспорте.Или Вы об этом не знали?Чип,это то,что находится на титульном листе загранпаспорта маленькая такая штуковина чем-то напоминающая СИМ-карту с мобильного телефона..Там все данные гражданина вбиваются и прописка тоже на всякий случай.Раньше вместо чипа была магнитная полоска на втором листе паспорта под фотографией,это на загранпаспортах старого образца,а на новых чипы.
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12.06.2024 21:25 Відповісти
Написано, написано. Там цифрами написано де паспорт виданий.
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12.06.2024 21:25 Відповісти
Где выданный НЕ РАВНО где проживал!
Например, укр. законодательство разрешает оформление/получение загран паспорта не по месту проживания, а в любом месте Украины! )
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12.06.2024 21:33 Відповісти
Все данные внутреннего паспорта(печати,отметки,дети,семейное положение,другие отметки)переносятся в чип загранпаспорта.Кроем того заполняется анкета согласно внутреннего пасорта.
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12.06.2024 21:54 Відповісти
Ты открывал его, в приложении для считывания чипа? Ото не ..зди!

Согласно норм защиты например в ЕС, паспорт вообще не был обязателен для оформления защиты! Достаточно ЛЮБОЙ документ удостоверяющий личность ! ЛЮБОЙ! И в нем важны только :

- что бы он был выдан Украиной

- в нем была фамилия, имя и фото его владельца
- дата рождения
- дата и кем выдан

И больше НИЧЕГО!!!

Так что учи матчасть...)))
а не звизди... )))
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12.06.2024 22:09 Відповісти
Ты,орел,выражения выбирайт не пивнухе же с корешами,воблой о край стола стуча, тут базаришь,красавец.Или ты счи таешь себя самым умным?Запомни,орел и вбей себе в пропитые самогоном мозги,что когда я пишу,то за базар отвечаю,Усек?Лишенец?Я на эти чипы с утра до вечера на смене на мониторе смотрю и вижу на пропускном выши барыжные заискивающие хари,с гнилой лыбой на роже.Знал бы ты как мне за смену ваши морды остохренели!
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13.06.2024 18:39 Відповісти
"когда я пишу,то за базар отвечаю"

Ну так и ответь за "базар"!
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13.06.2024 19:11 Відповісти
В чип вбита прописка,место рождения,год рождения число и месяц,семейное положение,несовершеннолетние дети и другие данные.
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12.06.2024 21:52 Відповісти
Реєстрація існує.
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12.06.2024 21:43 Відповісти
Умные люди в руководстве Швейцарии.Надеюсь,что и в других странах ЕС,а также в Великобритании,США,Канаде тоже не дураки в руководстве этих стран.Инициатором того,что наконец-то сделали власти Швейцарии,должны были быть конечно власти сидящие в Киеве.Ведь они (власти киевские) говорят,что они заботятся об Украине и её гражданах,так почему же эти власти,если их так можно назвать,позволили гражданам своей страны с не оккупированных территорий и с территорий,где никогда не шли боевые действия,спокойно покинуть Украину и жить в странах ЕС?!Это какая такая забота о гражданах своей страны?!Сплошное вранье во всем!И граждане Украины,где никогда не было войны и никто их никогда не оккупировал,все дружно рванули в европейские страны на халяву жить и забыли,что они украинцы и нужно защищать страну.Если бы жизнь у них на родине была прекрасной,разве они миллионами смылись бы Европу?!Я уже не говорю про патриотизм,это вообще для них понятие абстрактное и не объяснимое.И как не странно,но почему-то,кто больше всех кричал про патриотизм и любовь к Украине,кто чаще всех одевал вышиванку и прикладывал к сердцу ладонь правой руки к сердцу во время звучания из репродукторов на площадях-майданах, торжественной музыки со словами:"Ще не вмерла УкраЇна....",тот в первых рядах рванул на просторы ЕС в поисках лучшей жизни,соблазнившись на халяву европейских буржуев.Поэтому я приветствую решение умных правителей умной страны Швейцарии,которые на третьем году наконец-то решили сделать то,что обязаны были сделать правители сидящие в Киеве,с целью вернуть украинцев в Украину,чтобы всем вместе противостоять российским оккупантам.Очень надеюсь,что и другие страны ЕС последуют примеру Швейцарии и приютят на территории своих стран не халявщиков-мошенников из Киева,Львова,Луцка,Житомира,Хмельницкого,Тернополя и ряда других "оккупированных" городов Украины,а людей из тех регионов Украины,где люди потеряли все что было ими нажито за жизнь(жилье,имущество,средства к существованию).Да здравствует справедливость!Слава УкраЇні!
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12.06.2024 21:16 Відповісти
Давно пора. Это и предлагал еще год назад
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12.06.2024 21:24 Відповісти
Вірне рішення. В принципі, так повинно бути по всьому ЄС.
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12.06.2024 21:42 Відповісти
Тобто ті, які обирали зеків, клоунів, опзж, ригів, верещали за тайожний союз і что ната нам нє нада, ждали руській мір, обзивали мене майданутою, - для них Європа відкрита!

А я повинна жити вдома і розгрібати все те, до чого вони довели країну.

Я живу з жінками з Харкова, Кр.Рогу, Маріуполя. Ви не уявляєте, яку єресь вони постійно несуть.

"Вот падруга званіла с рассіі, с Луганска....
Азов и правда фашисти, ми с Мариуполя, ми знаем, что они делали в 2014.
Нада дагаваріваца, а то ані Харьков ваще разрушат.
Вот зачем Украина бамбит белгород? Вот они мстят и по Харькову бьют.
Вот зачем путина пуйлом обозвали? Вот он обиделся и войну начал..."

Навпаки! Оцих тупорилих треба заставити жити в Україні і щодня хай дивляться до чого довела їхня любов до старшого брата.
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12.06.2024 23:59 Відповісти
Ну бляха, Ви хочете, щоб швейцарці ще розбиралися у сортах нашого лайна?

Кращий навчальний стимул для бидла - це дія. Пряма або опосередкована.

Пряма дія для чоловіків.
Опосередкована для жінок - від звернень до поліції (було б бажання, а привід ці тупі тварюки дадуть самі) до повного ігнорування присутності та потреб цього генетичного сміття.
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13.06.2024 10:32 Відповісти
А щодо жити вдома все просто.
Біженець - людина, що вимушена твкати від безпосереднього знищення.

Якщо Ви з Волині, Львівщини або Київа, то зараз статус біженця Вам не зовсім підходить.
Ніхто Вас не жене, але халяви більше не буде. У Вас є ціле житло в Україні, яке Ви можете здавати, ви можете працювати... та інші способи отримання фінансів.
Це логічно та вірно. Якого лисого швейцарці повинні за свій кошт утримувати здорових, працеспроможних людей, які мають власність та джерела доходів в Україні?
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13.06.2024 10:39 Відповісти
Та давно уже пора замену паспортов делать. Все сепары-боевики уже в Европу уехали, с украинскими паспортами.
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12.06.2024 21:45 Відповісти
Скажите, а чем отличаются по-вашему сепары от тех,кто со Львова,Тернополя,хмельницкого,Луцка,Ужгорода,Черновцов Киева,Житомира,Луцка,рванул в Европу,прикинувшись беженцем,наплевав на разворованную, страну залитую кровью и разрушенную оккупантами?!Они хуже сепаров,они предали свою страну и предали народ Украины.
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12.06.2024 22:02 Відповісти
Это не сепары. Это другая категория.
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13.06.2024 11:24 Відповісти
Тут швейцарці пальцем у небо втрапили
Сьогодні ДПСУ попередила про високий ризик прориву ворожих ДРГ на Буковині, та й в мукачівських котлах останнім часом якось неспокійно
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12.06.2024 21:58 Відповісти
Особенно неспокойно в киевских ночных клубах и кабаках из-за того,что свободных мест нет,все уже заказано за месяц вперед.
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12.06.2024 22:06 Відповісти
 
 