Країни G-7 домовляться виділити Україні кредит в $50 млрд за рахунок росактивів, - Bloomberg

Лідери країн "Великої сімки" мають намір досягти політичної домовленості про надання Україні 50 мільярдів доларів допомоги за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що технічні деталі угоди мають бути остаточно узгоджені після саміту лідерів G-7, який відбудеться цього тижня в Італії. Це означає, що укладення остаточної угоди може зайняти деякий час

В матеріалі йдеться, чиновники по обидва боки Атлантики вже кілька місяців обговорюють, як використати прибутки, отримані від заморожених коштів російського центрального банку на суму близько 280 мільярдів доларів, більша частина яких лежить в Європі.

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Bloomberg нагадує, що доходи від заморожених активів оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро щорічно. ЄС вже погодився надавати Україні ці прибутки двічі на рік, але США закликають союзників по G-7 знайти шляхи, щоб надати Києву більш оперативну підтримку.

"Ми працюємо над тим, щоб створити рамки, які не є загальними, а цілком конкретними з точки зору того, що вони передбачають. Але, звичайно, основні оперативні деталі всього, що буде узгоджено в Італії, повинні бути опрацьовані, і лідери дадуть вказівки експертам опрацювати їх у визначені терміни", - зазначив під час брифінгу в середу радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

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