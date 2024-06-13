Представниця США при НАТО Сміт пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства в Альянсі": Українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям
Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт прокоментувала нещодавню заяву американського президента Джо Байдена, зазначивши, що Україна має виконати ще багато роботи перед вступом в Альянс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її брифінг.
Вона наголосила, що лідери НАТО підтвердили минулого року, що Україна стане членом Альянсу.
"Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО", - пояснила Сміт.
Та додала, що Україна спільно із союзниками працює над впровадженням необхідних реформ, і у США вітають прогрес Києва в цьому напрямку.
"Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову "мосту" до членства для наших друзів в Україні", - резюмувала Сміт.
Як повідомлялось раніше, Президент США Джо Байден заявив, що членство в НАТО не є необхідною запорукою миру в Україні.
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Комунізм-то була казка для лохів-рабів, щоб бари жили та наживались.
НАТО - то умови поставлені перед баронами, вибраних й не вибраних народом типу в лідерство країни, щоб привести народ ( а не рабів, як кацапи наприклад) до цивілізації співіснування у світі . І якщо країна бтільшістю ще з лохами з кацапськосвоквим менталітетом вибирає собі ВИРОКА , то хто їй доктор ? ну точно не Байлден й не Європа.
Украіна, яка зараз захищае захід, та бере на себе всі тяготи війни з парашею « не готова», тому що вона десь там… не достатньо демократична.
А « демократична» Туреччина е взірцем та вже багато років у НАТО без усяких зауважень про реформи!
2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
чому? Тому що тоді він її « втратить».
Тому альтернативи НАТО для України немае.
треба мати свою міцну армію і створювати регіональний оборонний блок з найближчими сусідами - Польщею та Балтією
Нову Річ Посполиту
Америка зійшла на гівно !
втратила злість лідерства
кретіни західні !!!
оголосити про "дорожню карту вступу в НАТО" нічого не коштує
але бояться ЯО буйла
т.зв. "домашня робота України" це повне фуфло - щоб не виглядати обісцяними
а вона там колись була ?
для тлумачення промов діда потрібна Ванга і то не така тупа як ця сміт ?
бо вона й сама не знає що байден сказав
НАТО не буде покривати корупцію ОПи
Однак є ще різноманітні хитрі ходи. Наприклад, приймаємо, але якийсь там Орбан, чи султан турецький проти - нема консенсусу.
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Ну, хто б сумнівався. Знову будуть струменіти пишні фонтани правильних слів, і зашумують гейзери словесного поносу політичних імпотентів. Старі мудодзвони голосно подзеленькотять ювілейними бейцалами і самозаспокоєно роз'їдуться до чергового саміту.
"Я керуюся тим, що краще для НАТО та України», - сказав президент США в інтерв'ю українському телеканалові «Інтер». «Членства не буде, допоки не відбудуться певні події. Це лише право долучитися до процесу подачі заявки на членство
За словами американського президента, він «багато працює», щоб переконати Німеччину і Францію зняти свої заперечення проти того, щоб надати Україні, а також Грузії План дій для членства в НАТО на саміті Північноатлантичного союзу 2-4 квітня в Бухаресті."
2024 рік, Президент США Джо , що членство в НАТО не є необхідною запорукою миру в Україн
різниця між демократом та республіканцем