Представниця США при НАТО Сміт пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства в Альянсі": Українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт прокоментувала нещодавню заяву американського президента Джо Байдена, зазначивши, що Україна має виконати ще багато роботи перед вступом в Альянс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її брифінг.

Вона наголосила, що лідери НАТО підтвердили минулого року, що Україна стане членом Альянсу.

"Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО", - пояснила Сміт.

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Та додала, що Україна спільно із союзниками працює над впровадженням необхідних реформ, і у США вітають прогрес Києва в цьому напрямку.

"Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову "мосту" до членства для наших друзів в Україні", - резюмувала Сміт.

Як повідомлялось раніше, Президент США Джо Байден заявив, що членство в НАТО не є необхідною запорукою миру в Україні.

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