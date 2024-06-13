Ворог знизив активність ДРГ на Сумщині, - Держприкордонслужба

Останнім часом прикордонники відмічають зниження активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області. Хоча ворог все ще періодично намагається проникнути на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щодо ворожих ДРГ, то я раніше зазначав, що Сумський напрямок був найбільш активним, де противник використовував свої ДРГ, які намагалися зайти на території України, але за останній час їх активність прослідковується до зниження. Хоч і ворог повністю не відмовився від цього і ворожі ДРГ інколи намагаються зайти на територію України, але такої активності, як була раніше, ми не бачимо, - сказав Демченко.

Він також зазначив, що ситуація в районі населеного пункту Рижівка на Сумщині контрольована.

"Немає такої спроби ворога, як на Харківщині, щоб просунутися вглиб території України. Ті повідомлення, які викладали підрозділи рф про те, що зайшли, з боями відбили Рижівку, це власне виключно інформаційно-психологічна операція, бо цей напрямок залишається під контролем Сил оборони. Його особливість полягає в тому, що цей населений пункт впритул прилягає до лінії кордону і перебування там українських воїнів несе загрозу їх життю. Тому оборона побудована так, що населений пункт залишається в сірій зоні, але українські воїни продовжують контролювати цей напрямок, включаючи та за допомогою безпілотників", - додав Демченко.

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що на Сумщині росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, влаштовуючи провокації та вилазки ДРГ. Україна вживає всіх необхідних заходів для протидії їм.

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