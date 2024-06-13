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Новини
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ДОТ не допустив компанію, що запропонувала найнижчу ціну для ЗСУ, змінивши кваліфікаційні вимоги

Постачання продуктів в ЗСУ

Компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані), яка стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ, не зможе продовжити постачання продуктів для армії, оскільки не пройшла кваліфікацію за оборотом.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це пресслужба Державного оператора тилу (ДОТ) повідомила  LIGA.net.

Зазначається, що у травні цього року ЮТ Компані стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ, замінивши проблемного постачальника у Запорізькій області.

Компанія хотіла продовжити постачання, але під час аукціону на друге півріччя її заявку відхилили.

"ЮТ Компані подалась на лот розміром 1,18 млрд грн і виграла з найнижчою ціною 820 млн грн. Однак через те, що не могла підтвердити фінансову спроможність, не була визначена переможцем. Ця вимога про фінансову спроможність створена для того, щоб компанії, які створені спеціально для участі в тендерах МОУ, не змогли пройти", – пояснив ДОТ.

Перешкодою стала вимога до обороту: учасник мав підтвердити наявність доходу за 2023 рік або останній проміжний період поточного року на суму не менш як 10% очікуваної вартості лота (тобто 118 млн грн). А оскільки ЮТ Компані – молода компанія, створена тільки в грудні 2023 року, у неї не було такого виторгу.

Пресслужба ЮТ Компані розказала LIGA.net, що запропонована нею вартість комплекту продуктів становила всього 96,47 грн. Це найнижча ціна лота у всій Україні, наступна пропозиція була близько 105 грн.

"Компанія продовжує активно брати участь у забезпеченні необхідними товарами та послугами окремі військові частини", – йдеться в повідомленні.

Компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані) входить до групи Terwin Руслана Шостака (співвласник EVA і Varus).

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Автор: 

тендер (2397) закупівлі (3388) ЗСУ (7572) ДОТ (146)


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Топ коментарі
+16
Зато у резникова и умерлого умерки - десятки миллиардов оборота , надежный поставщик епта!
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13.06.2024 12:55
+14
Без відкатів ніззя!!!!
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13.06.2024 12:58
+12
Ти дивись хотіли дешевше продавати, ніт!!!!! Сказали слуги нам рєзнікова подавай з ним краще варавать солдатиків.
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13.06.2024 12:58
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Зато у резникова и умерлого умерки - десятки миллиардов оборота , надежный поставщик епта!
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13.06.2024 12:55 Відповісти
А що поробиш, коли навіть у США стало трохи дорожче жити, тому Умєров мусить крутитися - його ж родина не якісь лохи аби жити скромніше або заробляти чесною працею.
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13.06.2024 13:18 Відповісти
Без відкатів ніззя!!!!
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13.06.2024 12:58 Відповісти
Ти дивись хотіли дешевше продавати, ніт!!!!! Сказали слуги нам рєзнікова подавай з ним краще варавать солдатиків.
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13.06.2024 12:58 Відповісти
В часи існування Тендерної палати була залізна схема заробітку: своя компанія подавала найнижчу, іноді абсолютно нереальну, ціну.
Ії визнавали переможцем, а потім, за оплаченою згодою сторін, робили доповнення до контракту, мовляв, в звязку зі зміною ринкової ситуації, контрактна ціна підвищується на стільки, скільки треба сторонам.
Думаєте, зараз це абсолютно неможливо?
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13.06.2024 13:11 Відповісти
Все як завжди зелена мафія змінює правила під час гри. Все для зеленої єрмачні всім іншим зуби на полицю. І при цьому продовжують ліпити гучні заяви про підтримку бізнесу. Такої мерзоти ще світ не бачив!
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13.06.2024 13:07 Відповісти
хохма, https://rau.ua/personalii/istorija-eva-varus-ruslana-shostaka/ Як співвласник однієї з найбільших продуктових мереж України Varus і лідера вітчизняного сегмента drogerie Eva
Перешкодою стала вимога до обороту: учасник мав підтвердити наявність доходу за 2023 рік або останній проміжний період поточного року на суму не менш як 10% очікуваної вартості лота (тобто 118 млн грн). А оскільки ЮТ Компані - молода компанія, створена тільки в грудні 2023 року, у неї не було такого виторгу. Джерело:
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13.06.2024 13:10 Відповісти
ЗЕмразі стабільні. Хтось здивований?
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13.06.2024 13:11 Відповісти
Відверто не розумію, як можна прогодувати здорового мужика на 96,47 гривень за день. Власне я й 105 не розумію. Думаю потім йде коригування. Але запобіжники від новостворених одноденок потрібні.
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13.06.2024 13:12 Відповісти
Можна, пачка макаронів і сосиски і 2 дні можна їсти
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13.06.2024 13:22 Відповісти
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13.06.2024 13:21 Відповісти
Мы ж не какая-то Швейцария или Сингапур, чтобы жить без откатов !
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13.06.2024 13:31 Відповісти
Радянського українця тільки могила виправить. Ніц його не чеше, навіть війна. Дай і крапка !
Гірше москаля!
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13.06.2024 14:21 Відповісти
Що там і як важко стверджувати. Але позавчора на Ютюбі хтось з військових показав останній варіант сухпайка ЗСУ. Це який жах, порівняно з тим що показували на початку війни.

Галети і 4 банки консервів. А, ще трохи серветок і цукор. Зашибісь !
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13.06.2024 15:19 Відповісти
Скхпай савєтьськай армєі бачив хоч раз? А їсти пробував???
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13.06.2024 22:04 Відповісти
 
 