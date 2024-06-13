ДОТ не допустив компанію, що запропонувала найнижчу ціну для ЗСУ, змінивши кваліфікаційні вимоги

Компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані), яка стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ, не зможе продовжити постачання продуктів для армії, оскільки не пройшла кваліфікацію за оборотом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Державного оператора тилу (ДОТ) повідомила LIGA.net.

Зазначається, що у травні цього року ЮТ Компані стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ, замінивши проблемного постачальника у Запорізькій області.

Компанія хотіла продовжити постачання, але під час аукціону на друге півріччя її заявку відхилили.

"ЮТ Компані подалась на лот розміром 1,18 млрд грн і виграла з найнижчою ціною 820 млн грн. Однак через те, що не могла підтвердити фінансову спроможність, не була визначена переможцем. Ця вимога про фінансову спроможність створена для того, щоб компанії, які створені спеціально для участі в тендерах МОУ, не змогли пройти", – пояснив ДОТ.

Перешкодою стала вимога до обороту: учасник мав підтвердити наявність доходу за 2023 рік або останній проміжний період поточного року на суму не менш як 10% очікуваної вартості лота (тобто 118 млн грн). А оскільки ЮТ Компані – молода компанія, створена тільки в грудні 2023 року, у неї не було такого виторгу.

Пресслужба ЮТ Компані розказала LIGA.net, що запропонована нею вартість комплекту продуктів становила всього 96,47 грн. Це найнижча ціна лота у всій Україні, наступна пропозиція була близько 105 грн.

"Компанія продовжує активно брати участь у забезпеченні необхідними товарами та послугами окремі військові частини", – йдеться в повідомленні.

Компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані) входить до групи Terwin Руслана Шостака (співвласник EVA і Varus).

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