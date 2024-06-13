Перемога РФ не може бути результатом війни, ми маємо посилити підтримку України, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що перемога Росії не може бути результатом війни, тому необхідно посилити підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Хяккянен заявив перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у Брюсселі сьогодні.

"Попереду два важливі дні. Підтримка України – це, звичайно, номер один. Зміцнення оборони та дій стримування НАТО є дуже важливим для Фінляндії. Підтримка України посиленням військової допомоги є найважливішим завданням зараз для всіх західних країн. Перемога Росії не може бути результатом війни... Тому ми маємо посилити підтримку України", - сказав Хяккянен.

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Крім того, Хяккянен наголосив, що Фінляндія підтримує посилення координаційної ролі НАТО щодо надання допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше у Силах оборони Фінляндії заявили, що військова допомога Україні включає новинки, які перебувають на стадії розробки. Це допоможе розвитку новітньої фінської військової техніки.