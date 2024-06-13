Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

Китай, пропускаючи Глобальний саміт миру у Швейцарії, лобіює серед інших країн свій альтернативний план щодо завершення війни Росії проти України. Один з дипломатів вказав, що такі дії Пекіну схожі на "прихований бойкот" Саміту миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, яке поспілкувалося з 10 дипломатами.

За словами китайських дипломатів, з наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Як заявили дипломати, країна не критикувала Саміт миру у Швейцарії й прямо не просила інші уряди утриматися від участі у ньому, але за словами одного зі співрозмовників, Пекін заявив країнам, що розвиваються, що ця зустріч "продовжить війну".

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За словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Заяви Китаю про Саміт миру

Агенція нагадує, що минулого місяця спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати й зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні.

Пояснюючи, чому він не буде присутній на Саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця.

Пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

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Минулого тижня речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що "Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення блокового протистояння", додавши, що "не бути присутнім на ній не означає не підтримувати мир".

Видання, пише що глава МЗС Росії Сергій Лавров також припустив, що Китай міг би організувати таку конференцію. Російський диктатор Володимир Путін також висловив підтримку китайському мирному плану заявивши, що Пекін "повністю розуміє, що за ним стоїть".

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що вже сорок п’ять країн підтримали цю пропозицію, і понад два десятки або приєдналися до неї, або "серйозно розглядають" її.

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Reuters не змогло самостійно визначити вплив лобіювання Китаєм свого мирного плану, але кількість зареєстрованих учасників Саміту миру у Швейцарії зменшилася.

Глобальний саміт миру

15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.