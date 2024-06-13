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Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

Глава Китаю Сі Цзінпінь

Китай, пропускаючи Глобальний саміт миру у Швейцарії, лобіює серед інших країн свій альтернативний план щодо завершення війни Росії проти України. Один з дипломатів вказав, що такі дії Пекіну схожі на "прихований бойкот" Саміту миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, яке поспілкувалося з 10 дипломатами. 

За словами китайських дипломатів, з наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Як заявили дипломати, країна не критикувала Саміт миру у Швейцарії й прямо не просила інші уряди утриматися від участі у ньому, але за словами одного зі співрозмовників, Пекін заявив країнам, що розвиваються, що ця зустріч "продовжить війну".

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За словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Заяви Китаю про Саміт миру

Агенція нагадує, що минулого місяця спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати й зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні.

Пояснюючи, чому він не буде присутній на Саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця.

Пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

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Минулого тижня речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що "Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення блокового протистояння", додавши, що "не бути присутнім на ній не означає не підтримувати мир".

Видання, пише що глава МЗС Росії Сергій Лавров також припустив, що Китай міг би організувати таку конференцію. Російський диктатор Володимир Путін також висловив підтримку китайському мирному плану заявивши, що Пекін "повністю розуміє, що за ним стоїть".

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що вже сорок п’ять країн підтримали цю пропозицію, і понад два десятки або приєдналися до неї, або "серйозно розглядають" її.

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Reuters не змогло самостійно визначити вплив лобіювання Китаєм свого мирного плану, але кількість зареєстрованих учасників Саміту миру у Швейцарії зменшилася.

Глобальний саміт миру

15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

Також читайте: Росії на Глобальному саміті миру не буде. Коли настане час для перемовин - вирішить лише Україна, - Шольц

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Автор: 

Китай (4619) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+28
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі.
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13.06.2024 15:50
+27
китай і є основний ворог України. росія без підтримки китаю давно б благала про мир на будь-яких умовах.
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13.06.2024 15:49
+22
Китай ворог всього світу..
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13.06.2024 15:56
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Будуються наукові лабораторії, з актуальними приладами вимірювання параметрів чипів. Потрібні науковці у яких буде нормальна зарплатня.
P.S. державі простіше платити судді 5000$ зарплатню ніж тим хто може виробляти і проектувати чіпи.
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13.06.2024 18:35 Відповісти
К сожалению саммит ничего не даст в виду отсутствия Китая, раши и байдена, то вес такє, возможность попиариться нашему Вождю и сорвать аплодисменты уже не только с украинского народа, но и со всего мира. ОН СДЕЛАЛ НАС И ИХ. Не лох, что поделать...
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13.06.2024 19:22 Відповісти
Китай це ворожа країна до нас китайців вбивати треба а не на саміти кликати
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13.06.2024 20:45 Відповісти
Какая она на хрен вражеская страна, если у нас с ними такой товарооборот, что наша экономика полностью рухнет, если его остановить. "Вбивати катайців", а умнее вы ничего не придумали?
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13.06.2024 23:57 Відповісти
Торгують з ними бо у нас при владі дегенерати і виродки, Китай допомагає РФ вбивати наших людей
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18.06.2024 13:37 Відповісти
Китай наш ворог і чим скоріше дегенерат Зеленський це зрозуміє тим краще. З Китаєм треба розірвати всі відносини визнати Тайвань, накласти санкції на Китай спонукати Європу і США зробити те саме кричати на міжнародній арені про геноциди нац меншин Китаї, і оголосити Китай ворогом на міжнародній арені
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13.06.2024 20:44 Відповісти
а эти узкоглазые п..ры в ответ завалят немытых боеприпасами и всем необходимым. понятно что враг. но тут башкой думать надо, а не жопой. особенно если мы банановая республика без бананов, от всех зависящая и не производящая ничего кроме стугны и туалетной бумаги обухов.
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13.06.2024 21:36 Відповісти
Китай і так вже давно постачає озброєння РФ давно і Китай відповідальний за смерті українців
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18.06.2024 12:27 Відповісти
Китай одразу ж розвалиться від українських санкцій! Такий потужний ринок, без нього не проживуть...
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13.06.2024 22:42 Відповісти
Треба спонукати Європу і США до таких самих дій але треба показати приклад чи вам начхати те що Китай допомагає нас вбивати і те що там тоталітарна і злочинна влада яка проводить, геноциди нац меншин??
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18.06.2024 12:29 Відповісти
Китай - один з головних торгових партнерів ЄС та США. Вважаєш, що вони аж їсти не можуть так готові за Україну мазу тянути, що від нього відмовляться?
Це по перше.
А по-друге, реальнихдоказів допомоги як не було, так і немає.
Найдемократичнішим США та ЄС плювати на "геноцид".
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18.06.2024 19:23 Відповісти
Китай нагадаю тобі наш ворог він винний в смертях українців. Китай допомагає РФ нас вбивати, також в Китаї злочинна і тоталітарна і не законна влада з 1950 року. Китай вчиняє міжнародні злочини такі як геноциди нац меншин. І Україна має зробити все щоб покарати Китай і заставити його відповісти за злочини
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27.06.2024 15:23 Відповісти
Україна та Китай - слон та Моська.
Отвєтка може бути така, що Україну знесуть, якщо вона ще й проти Китаю огризатись почне.
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28.06.2024 11:43 Відповісти
Хто знесе Китай стоїть на стороні вісі зла і проводить тоталітарну і злочинну політику. Чому Україна має це терпіти ?
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28.06.2024 17:49 Відповісти
Ти "трохи" переоцінюєш Україну та ії можливості. Не треба забуватись.
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28.06.2024 20:04 Відповісти
Я говорю як має діяти країна, проти ворожої країни яка вбиває нас
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29.06.2024 19:27 Відповісти
Якщо Україна так буде діяти, то потім не потрібно дивуватись китайським танкам, снарядам та артилерії.
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29.06.2024 23:30 Відповісти
Вони і так допомагають зброєю кацапам. В майбутньому буде велика війна США проти Китаю і я хочу щоб Україна брала участь в знищені китайського режиму
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30.06.2024 12:05 Відповісти
Україні б цю війну пережити.
А фактів допомоги зброєю як не було, так і немає.
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30.06.2024 12:25 Відповісти
ну-ну, а нашу экономику вы из своего кармана потом будете восстанавливать?
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14.06.2024 00:17 Відповісти
Відновлювати її буде Європа і США
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18.06.2024 13:19 Відповісти
гнида узкоглазая
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13.06.2024 21:31 Відповісти
Агентство синьхуа. Соединенные Штаты, с одной стороны, продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами, а с другой стороны, перекладывают вину за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны, заметил представитель китайского МИД,
https://russian.news.cn/20240614/958753c8df534fddba5e89cc397f0a7a/c.html https://russian.news.cn/20240614/958753c8df534fddba5e89cc397f0a7a/c.html

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13.06.2024 22:54 Відповісти
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