Столтенберг: НАТО у відповідь на диверсії діятиме жорсткіше проти російських шпигунів
Країни НАТО застосують жорсткі заходи проти російських шпигунів у країнах Альянсу у відповідь на кампанію ворожої діяльності Кремля у вигляді диверсій та кібератак.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак та дезінформації", – заявив Столтенберг.
Він зазначив, що 13 червня на зустрічі міністрів оборони держав Альянсу в Брюсселі будуть розглядати "російську кампанію ворожих дій проти союзників щодо НАТО".
Також Столтенберг наголосив, що очільники оборонних відомств обговорять варіанти реагування НАТО, включно із захистом критично важливої морської та кіберінфраструктури, а також "жорсткіші обмеження для працівників російської розвідки в усьому Альянсі".
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О ні, така жорстокість неприпустима для т.з. цивілізованого світу.
Заборона бити по русні західною зброєю - ето другоє.
Атож, атож:
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать (с)