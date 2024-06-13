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Столтенберг: НАТО у відповідь на диверсії діятиме жорсткіше проти російських шпигунів

Єнс Столтенберг

Країни НАТО застосують жорсткі заходи проти російських шпигунів у країнах Альянсу у відповідь на кампанію ворожої діяльності Кремля у вигляді диверсій та кібератак.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак та дезінформації", – заявив Столтенберг.

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Він зазначив, що 13 червня на зустрічі міністрів оборони держав Альянсу в Брюсселі будуть розглядати "російську кампанію ворожих дій проти союзників щодо НАТО".

Також Столтенберг наголосив, що очільники оборонних відомств обговорять варіанти реагування НАТО, включно із захистом критично важливої морської та кіберінфраструктури, а також "жорсткіші обмеження для працівників російської розвідки в усьому Альянсі".

Автор: 

НАТО (6460) росія (65328) шпигунство (996) Столтенберг Єнс (1596) диверсія (351)


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Невже залишать без соціальних виплат?
О ні, така жорстокість неприпустима для т.з. цивілізованого світу.
Заборона бити по русні західною зброєю - ето другоє.
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13.06.2024 16:43 Відповісти
Жорсткітіше (жорсткішіше?) чим до цього? Подвоять жорсткість?
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13.06.2024 17:07 Відповісти
Країни НАТО застосують жорсткі заходи проти російських шпигунів у країнах Альянсу у відповідь на кампанію ворожої діяльності Кремля

Атож, атож:

Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать (с)
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13.06.2024 17:21 Відповісти
 
 