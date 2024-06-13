Російські літаки випадково скинули майже 100 ФАБ на Бєлгородську область і окуповані території за останні чотири місяці, - ЗМІ
Впродовж останніх чотирьох місяців російські літаки випадково скинули на Бєлгородську область РФ і тимчасово окуповані території України щонайменше 93 авіабомби.
Про це пише "УП" з посиланням на Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб: у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новостроївка, у районі селища Ленінське і в селі Цепляєво-друге. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.
Крім цього, 4 травня рашистський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500. Через це 7 осіб зазнали поранень, було пошкоджено 31 домоволодіння і 10 авто. Влада РФ причину падіння авіабомби приховала, а також і той факт, що боєприпас був російським.
Загалом за останні чотири місяці російські літаки випадково скинули щонайменше 93 авіабомби на Бєлгородську область РФ та на тимчасово окуповані українські території. Зокрема, близько 40 авіабомб, що впали, загарбники не можуть розмінувати на тимчасово окупованій Донеччині.
Раніше повідомлялося, що російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.
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А в тому, якщо б 100 бомб повибухало на блєтгородщині.. то там би вже завили!!
Щоправда, пропагандисти все звалили на нациків,, але люди б бачили на власні очі, що відбувається
...Як там казав один незабутній Шапкокрад? - Астанавітєсь!
...Чи може краще так: "Нізащо не спиняйтесь!"?