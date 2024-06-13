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Російські літаки випадково скинули майже 100 ФАБ на Бєлгородську область і окуповані території за останні чотири місяці, - ЗМІ

Російські літаки випадково скинули майже 100 ФАБ на Бєлгородську область і окуповані території за останні чотири місяці, - ЗМІ

Впродовж останніх чотирьох місяців російські літаки випадково скинули на Бєлгородську область РФ і тимчасово окуповані території України щонайменше 93 авіабомби.

Про це пише "УП" з посиланням на Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб: у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новостроївка, у районі селища Ленінське і в селі Цепляєво-друге. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.

Крім цього, 4 травня рашистський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500. Через це 7 осіб зазнали поранень, було пошкоджено  31 домоволодіння і 10 авто. Влада РФ причину падіння авіабомби приховала, а також і той факт, що боєприпас був російським.

Дивіться також: Російський пілот скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на розташування російської піхоти. ВIДЕО

Загалом за останні чотири місяці російські літаки випадково скинули щонайменше 93 авіабомби на Бєлгородську область РФ та на тимчасово окуповані українські території. Зокрема, близько 40 авіабомб, що впали, загарбники не можуть розмінувати на тимчасово окупованій Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.

Читайте також: У Бєлгородській області за останні декілька днів російські літаки "загубили" одразу три авіабомби

Автор: 

бомба (234) росія (65328) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+5
Мало
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13.06.2024 17:09
+3
Щє буває деякі пілоти іноді тупо ссуться підлетіти на достатню відстань, щоб каб долетів до цілі на території України.
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13.06.2024 17:31
+2
Краще за одну добу ...не стримуйте себе ...
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13.06.2024 17:11
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13.06.2024 17:07 Відповісти
Мало
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13.06.2024 17:09 Відповісти
так вони навіть не підривались...
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13.06.2024 17:25 Відповісти
Звісно не вибухали, бо не активовані. Зривало з пілонів. Але нарід на третьому році повномасштабки навіть цього не розуміє
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13.06.2024 17:32 Відповісти
розуміє чи не розуміє, не в тому суть...
А в тому, якщо б 100 бомб повибухало на блєтгородщині.. то там би вже завили!!
Щоправда, пропагандисти все звалили на нациків,, але люди б бачили на власні очі, що відбувається
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13.06.2024 17:39 Відповісти
Краще за одну добу ...не стримуйте себе ...
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13.06.2024 17:11 Відповісти
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13.06.2024 17:17 Відповісти
Ну одна,ну хай 5-ть. А випадково 93 авіабомби-це як?
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13.06.2024 17:18 Відповісти
замки на держачах якість роз нано на швидкості може здути бімбу
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13.06.2024 17:25 Відповісти
Щє буває деякі пілоти іноді тупо ссуться підлетіти на достатню відстань, щоб каб долетів до цілі на території України.
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13.06.2024 17:31 Відповісти
Так вони сотні вилетів роблять, там одна з десяти влучає в ціль.
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13.06.2024 17:25 Відповісти
порівняти з лютим 22го це так фігня а ось мотор ресурс у сухих 30х не самий кращій у світі
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13.06.2024 17:29 Відповісти
порахуй скільки кабів кацапи скинули за ці 4 місяці, 93 штуки випадково скинутих не туди через брак чи відмову при "старті" це взагалі ніщо.
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13.06.2024 17:28 Відповісти
рахували ще раз рівняемо каб США на 500 фунтів и рузге каб з 250 кг перероблений з фааба котрий забули скинути на Берлін чи по ішакам в Афгані там точність це як свд проти калаша
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13.06.2024 17:32 Відповісти
ну один з 10 долетить точно в ціль, а зважаючи на те що вони їх сотнями на день на запускають то доброго тут мало.
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13.06.2024 17:47 Відповісти
це приблизно до 5ти відсотків від загальної кількості. Порахуйте. Масштаби застосування крабів колосальні
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13.06.2024 19:12 Відповісти
А понту з того? Вони ж все рівно не вибухають, просто залізяка з неба падає
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13.06.2024 17:24 Відповісти
Взагалі-то це бомби, які русня хотіла скинути на Харків.
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13.06.2024 17:27 Відповісти
Так, у цьому сенсі це дійсно добре
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13.06.2024 17:29 Відповісти
дякі вибухають але ще раз точність рузге кабів е +- 200 метрів страшо лячно іноді болюче але але
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13.06.2024 17:27 Відповісти
вибухають, відсоток тих які не вибухають в полях параші такий самий як і долетівших до наших позицій.
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13.06.2024 17:31 Відповісти
сам земля нажрется
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13.06.2024 17:36 Відповісти
Ну шо сказати? Треба ще більше! Харашо но мало...
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13.06.2024 17:36 Відповісти
и то классно но хотелось по **********, но мы ещё не начинали
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13.06.2024 18:39 Відповісти
Воронєжська Народна Республіка завдала нищівного удару по Бєлгородській Народній Республіці. А тим часом Курська Народна Республіка завмерла в очікуванні завдати потужного удару по недружніх сусідніх Народних Республіках...
...Як там казав один незабутній Шапкокрад? - Астанавітєсь!
...Чи може краще так: "Нізащо не спиняйтесь!"?
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13.06.2024 19:19 Відповісти
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13.06.2024 19:34 Відповісти
Свободу БНР, хватит терпеть кровавый режим кремля!!!
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13.06.2024 21:33 Відповісти
 
 