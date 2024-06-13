Екснардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні 914 тис. грн компенсації за житло, - САП

Детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у Києві народному депутату України VIII скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 914 тис. грн.

Дії екснардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

За інформацією ЗМІ, мова йде про екснардепа Аркадія Корнацького.

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