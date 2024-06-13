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Новини Боротьба з корупцією
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Екснардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні 914 тис. грн компенсації за житло, - САП

рада

Детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у Києві народному депутату України VIII скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 914 тис. грн.

Дії екснардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

За інформацією ЗМІ, мова йде про екснардепа Аркадія Корнацького.

Також читайте: Понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних справах, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

депутат (1779) Корнацький Аркадій (8) САП (2220)


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22.05 2019р Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм - вийшли з фракції БПП...
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13.06.2024 18:26 Відповісти
Для когось Небесна Сотня, а для когось компенсація за житло. Ось так і робляться революції......
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13.06.2024 18:30 Відповісти
Я все розумію, що треба карати всіх, але...не через 5 років, а зараз! Половина "служок" користується точно тими ж схемами і ще нікого навіть не притягнуто до відповідальності! А розголос ВЖЕ був! То де ж ті НАБУіни в тактичних шкарпетках зараз? Будуть чекати, коли пройде 5 років?
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13.06.2024 18:50 Відповісти
Агромагнатику не було де мешкати, до вдома, мабуть, курей розводив, спати заважали.
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13.06.2024 18:53 Відповісти
Допоки не розслідують останній перехід вулиці на червоне світло до 2019 року, за жодну нову справу не візьмуться. Боротися із попередньою владою значно безпечніше.
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13.06.2024 18:57 Відповісти
стефанчуку приготуватися? а ні, то інше...
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13.06.2024 19:17 Відповісти
Повідомили підозру. Потім діло розвалять і суд його оповідає. Але кожен щось якби робить, кожен піз...ть щось рОтом і усі молодці. Ну, і новини кожного дня для усіляких ресурсів
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13.06.2024 19:18 Відповісти
 
 