Остін про сьогоднішній "Рамштайн": Дуже продуктивна зустріч. Будемо заохочувати інших, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно

Міністр оборони США Ллойд Остін високо оцінив результати сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Про це він сказав за результатами зустрічі в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми з генералом Брауном (головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. – Ред.) щойно повернулися з дуже продуктивної зустрічі Контактної групи з питань оборони України", - зазначив глава Пентагону.

Він нагадав, що це була вже 23 зустріч, і щоразу, коли вона проводиться, "вражає рішучість понад 50 країн, які допомагають підтримувати оборону України". Це, за його словами, дозволяє ЗСУ завдавати значних збитків російським військам.

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Остін підкреслив, що головним пріоритетом для України наразі залишається протиповітряна оборона. У цьому контексті він відзначив допомогу, яку забезпечили у сфері ППО, зокрема, Нідерланди, Швеція й Італія.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне. Ми будемо заохочувати інших, ми будемо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно",- зазначив міністр.

Остін також наголосив, що країни формату "Рамштайн" паралельно працюють над зміцненням Збройних сил України в майбутньому та в четвер провели обговорення шляхів розширення виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння.

Крім того, глава Пентагону наголосив на важливості підписання двосторонніх угод з Україною та підкреслив, що Сполучені Штати також готові зробити цей крок, щоби ЗСУ могли стримувати потенційну агресію в майбутньому.

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"Ми усвідомлюємо, що ставки та результат війни в Україні допоможуть визначити траєкторію глобальної безпеки на десятиліття вперед",- підкреслив міністр оборони США.