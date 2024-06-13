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Новини Допомога Україні
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Остін про сьогоднішній "Рамштайн": Дуже продуктивна зустріч. Будемо заохочувати інших, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін високо оцінив результати сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Про це він сказав за результатами зустрічі в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми з генералом Брауном (головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. – Ред.) щойно повернулися з дуже продуктивної зустрічі Контактної групи з питань оборони України", - зазначив глава Пентагону.

Він нагадав, що це була вже 23 зустріч, і щоразу, коли вона проводиться, "вражає рішучість понад 50 країн, які допомагають підтримувати оборону України". Це, за його словами, дозволяє ЗСУ завдавати значних збитків російським військам.

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Остін підкреслив, що головним пріоритетом для України наразі залишається протиповітряна оборона. У цьому контексті він відзначив допомогу, яку забезпечили у сфері ППО, зокрема, Нідерланди, Швеція й Італія.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне. Ми будемо заохочувати інших, ми будемо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно",- зазначив міністр.

Остін також наголосив, що країни формату "Рамштайн" паралельно працюють над зміцненням Збройних сил України в майбутньому та в четвер провели обговорення шляхів розширення виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння.

Крім того, глава Пентагону наголосив на важливості підписання двосторонніх угод з Україною та підкреслив, що Сполучені Штати також готові зробити цей крок, щоби ЗСУ могли стримувати потенційну агресію в майбутньому.

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"Ми усвідомлюємо, що ставки та результат війни в Україні допоможуть визначити траєкторію глобальної безпеки на десятиліття вперед",- підкреслив міністр оборони США.

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Не зрозуміло в чому Остін баче продуктивність. Про Патріот дуля в кармані, одні лише обіцянки цяцянки та з кожним рамштайном бачимо все менше від нього користі. Одне бла бла бла, починає походити на збіговисько ООН.
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13.06.2024 18:32 Відповісти
американські "продуктивні 3,14стаболи" , "Продуктивність" американських аферистів заключається в закликах до інших держав надати Україні те,чого в самих американських аферистів є навалом...
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13.06.2024 18:32 Відповісти
Здається, їх покусав Потужний Лідор. Бо один п*здьож у майбутньому часі і все(
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13.06.2024 18:39 Відповісти
Ви вже нам наподавали ф 16 і гріпен ,що ми не маємо де їх розміщати.
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13.06.2024 18:52 Відповісти
 
 