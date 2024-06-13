РФ продала китайській компанії граніт під виглядом міді. Збитки оцінюються у $20 млн, - Bloomberg
Китайський державний конгломерат Wuchan Zhongda Group не отримав великої партії міді, купленої у Росії. Сума збитків становить близько 20 мільйонів доларів.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає агентство, наприкінці 2023 року згадана вище китайська компанія придбала у російської "Регіональної металургійної компанії" 2 тис. тонн рафінованої міді. Товар мали доставити до КНР у травні, проте вантаж так і не дістався порту.
Натомість товар, ймовірно, опинився у Туреччині. Згідно з записами судноплавної компанії, яка обробляла вантаж, судно привезло не мідь, а набагато дешевший граніт.
Як пише Bloomberg, мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною $9821 за тонну. Тож партія, яку замовила китайська компанія, коштувала майже 20 мільйонів доларів.
Співробітники китайської компанії розпочали розслідування цього інциденту. Задля цього вони навіть прибули в Росію, однак не змогли знайти, де розташований потрібний їм плавильний завод.
Bloomberg також додає, що Росія є одним із найбільших постачальників міді у світі, а Китай – найбільшим споживачем. Західні санкції, запроваджені щодо російських товарів після вторгнення РФ в Україну, розширили торгівлю між РФ та КНР. Китайські компанії користуються знижками та іншими вигідними умовами.
Агентство додає, що після інциденту зі згаданим вантажем міді, китайські фірми почали проводити внутрішні перевірки своїх контрактів із російськими фірмами.
Раніше повідомлялося, що РФ і Китай торгують міддю, замаскованою під брухт. Таким способом вони намагаються обійти західні санкції.
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Цікава реакція Китаю..
кацики планували взяти в оборот Китай шантажуючи його ресурсами, як колись Європу
Цих планів вони не залишили - продять тестувальні провокації
НО, прощай али баба, алиэкспресс со всеми мавиками, матриксами и т.д.
Наше общество забыло что китайозы помогли демпингом угробить наше производство в 90хх , но сейчас мы зависим от поставок.
Если с Малазии, Сингапура, Кореи пришлют такое же, то дерзайте!!
(с. О. Поддерев'янський)
Як в анекдоті:
- А давайте сделаем всем хорошо!
- А разве мы сможем?
- Давай тогда сделаем себе хорошо!
- Да разве они дадут!
- Давай сделаем им хорошо!
- А зачем это нам?
- Ну, пускай тогда они сделают нам хорошо!
- А зачем это им?
- Ну тогда пускай они сделают себе хорошо!
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