РФ продала китайській компанії граніт під виглядом міді. Збитки оцінюються у $20 млн, - Bloomberg

Китайський державний конгломерат Wuchan Zhongda Group не отримав великої партії міді, купленої у Росії. Сума збитків становить близько 20 мільйонів доларів.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає агентство, наприкінці 2023 року згадана вище китайська компанія придбала у російської "Регіональної металургійної компанії" 2 тис. тонн рафінованої міді. Товар мали доставити до КНР у травні, проте вантаж так і не дістався порту.

Натомість товар, ймовірно, опинився у Туреччині. Згідно з записами судноплавної компанії, яка обробляла вантаж, судно привезло не мідь, а набагато дешевший граніт.

Як пише Bloomberg, мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною $9821 за тонну. Тож партія, яку замовила китайська компанія, коштувала майже 20 мільйонів доларів.

Співробітники китайської компанії розпочали розслідування цього інциденту. Задля цього вони навіть прибули в Росію, однак не змогли знайти, де розташований потрібний їм плавильний завод.

Bloomberg також додає, що Росія є одним із найбільших постачальників міді у світі, а Китай – найбільшим споживачем. Західні санкції, запроваджені щодо російських товарів після вторгнення РФ в Україну, розширили торгівлю між РФ та КНР. Китайські компанії користуються знижками та іншими вигідними умовами.

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Агентство додає, що після інциденту зі згаданим вантажем міді, китайські фірми почали проводити внутрішні перевірки своїх контрактів із російськими фірмами.

Раніше повідомлялося, що РФ і Китай торгують міддю, замаскованою під брухт. Таким способом вони намагаються обійти західні санкції.

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