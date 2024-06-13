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Новини
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РФ продала китайській компанії граніт під виглядом міді. Збитки оцінюються у $20 млн, - Bloomberg

РФ продала китайській компанії граніт під виглядом міді

Китайський державний конгломерат Wuchan Zhongda Group не отримав великої партії міді, купленої у Росії. Сума збитків становить близько 20 мільйонів доларів.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає агентство, наприкінці 2023 року згадана вище китайська компанія придбала у російської "Регіональної металургійної компанії" 2 тис. тонн рафінованої міді. Товар мали доставити до КНР у травні, проте вантаж так і не дістався порту.

Натомість товар, ймовірно, опинився у Туреччині. Згідно з записами судноплавної компанії, яка обробляла вантаж, судно привезло не мідь, а набагато дешевший граніт.

Як пише Bloomberg, мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною $9821 за тонну. Тож партія, яку замовила китайська компанія, коштувала майже 20 мільйонів доларів.

Співробітники китайської компанії розпочали розслідування цього інциденту. Задля цього вони навіть прибули в Росію, однак не змогли знайти, де розташований потрібний їм плавильний завод.

Bloomberg також додає, що Росія є одним із найбільших постачальників міді у світі, а Китай – найбільшим споживачем. Західні санкції, запроваджені щодо російських товарів після вторгнення РФ в Україну, розширили торгівлю між РФ та КНР. Китайські компанії користуються знижками та іншими вигідними умовами.

Читайте також: США та Велика Британія ввели санкції проти російського алюмінію, міді й нікелю

Агентство додає, що після інциденту зі згаданим вантажем міді, китайські фірми почали проводити внутрішні перевірки своїх контрактів із російськими фірмами.

Раніше повідомлялося, що РФ і Китай торгують міддю, замаскованою під брухт. Таким способом вони намагаються обійти західні санкції.

Читайте також: РФ і Китай торгують новою міддю, замаскованою під брухт: намагаються обійти наслідки західних санкцій, - Reuters

Автор: 

Китай (4619) мідь (26) росія (65328) торгівля (1288)


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Топ коментарі
+18
Як посміли русособаки наї@ати узькопленочного господаря.
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13.06.2024 20:23
+11
Йорш твою медь! 👶
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13.06.2024 20:25
+11
Підараша, це злодій по замовчуванню, але кинути китайців це дуже велике діло. Когож ще можно кинути краще ніж "Браттяв на Вік"
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13.06.2024 20:46
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Як посміли русособаки наї@ати узькопленочного господаря.
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13.06.2024 20:23 Відповісти
Йорш твою медь! 👶
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13.06.2024 20:25 Відповісти
Замаскували від санкцій)))

Цікава реакція Китаю..
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13.06.2024 20:32 Відповісти
Буває. Але що ж в цьому привернуло увагу Блумберг , залишилось незрозумілим.
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13.06.2024 20:35 Відповісти
Насправді це Китай дуже не бажає стати залежним від росії, а не навпаки...
кацики планували взяти в оборот Китай шантажуючи його ресурсами, як колись Європу
Цих планів вони не залишили - продять тестувальні провокації
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14.06.2024 12:51 Відповісти
Мені здається що Україні пора нарешті визнати і проголосити Китай нашим ворогом, і заставити Китай відповідати за підтримку РФ і за вбивства українців
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13.06.2024 20:38 Відповісти
Это правильно с мОральной точки...
НО, прощай али баба, алиэкспресс со всеми мавиками, матриксами и т.д.
Наше общество забыло что китайозы помогли демпингом угробить наше производство в 90хх , но сейчас мы зависим от поставок.
Если с Малазии, Сингапура, Кореи пришлют такое же, то дерзайте!!
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13.06.2024 22:56 Відповісти
Далекий Схід кацапстану чи Сибір ну ніяк не межують з КНР - і тіко через Турцію мож поставити аж дві тисячі тонн міді ( це десь 40 вагонів - або 80 вантажівок ), здається хтось когось намахав ше на стадії перемовин - або хтось не вчив географію в школі.
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13.06.2024 20:40 Відповісти
Загнул с 40 вагонами
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13.06.2024 22:23 Відповісти
А в яку сторону загнув - менше тре було надрукувати чи більше ( ні є звичайно вагони шо возять по 500 тонн - але як правило це якісь негабаритні штукенції які ліпше не розбирати на менші складові як то трасформатори )?
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13.06.2024 23:46 Відповісти
Підараша, це злодій по замовчуванню, але кинути китайців це дуже велике діло. Когож ще можно кинути краще ніж "Браттяв на Вік"
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13.06.2024 20:46 Відповісти
Каароч, цэ бумеранг звычайный, в обход санкций.
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13.06.2024 20:59 Відповісти
Це була мідь з АЗОЦМ , Бахмут. Не має міста не має і міді. Все чесно, по кацапські
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13.06.2024 21:15 Відповісти
На площадках інтернет товарів з піднебесної, часто можна (будьте готові) отримати акумулятори літієві з дрібнозернистим піском. Так що злодій злодія намахав. Не шкода.
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13.06.2024 21:15 Відповісти
Сталін і Мао нервово палять у В.І.П ложі накабздону
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13.06.2024 21:25 Відповісти
Узкоглазые не обратили внимание на то, что директор кацапской фирмы Лёня Голубков....
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13.06.2024 21:29 Відповісти
Оце западло !
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13.06.2024 22:32 Відповісти
"І це не дивно"...
(с. О. Поддерев'янський)
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13.06.2024 23:11 Відповісти
Та вообще то Чили мировой лидер по меди. И чилийская медь самая лучшая в мире.
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14.06.2024 08:51 Відповісти
Скорее они продави медь, замаскированную под гранит!
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14.06.2024 10:29 Відповісти
А-ха-ха.. А для чого - уточніть?
Як в анекдоті:
- А давайте сделаем всем хорошо!
- А разве мы сможем?
- Давай тогда сделаем себе хорошо!
- Да разве они дадут!
- Давай сделаем им хорошо!
- А зачем это нам?
- Ну, пускай тогда они сделают нам хорошо!
- А зачем это им?
- Ну тогда пускай они сделают себе хорошо!
- А при чем здесь мы?
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14.06.2024 12:54 Відповісти
 
 