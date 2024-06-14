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Новини
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Білорусь таємно постачала зброю Азербайджану, що призвело до наміру Вірменії вийти з ОДКБ, - Politico

Олександр Лукашенко та президент Азербайджану Ільгам Алієв

Білорусь передала сучасне озброєння заклятому ворогу Вірменії Азербайджану, попри те, що обидві країни нібито були союзниками в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на чолі з РФ. Імовірно, саме це спровокувало Єреван вийти з військового союзу з Москвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать витоки документів, з якими ознайомилося видання Politico.

Як пише видання, вихід Вірменії з ОДКБ підриває авторитет російського диктатора Володимира Путіна серед колишніх радянських республік.

Теоретично члени ОДКБ зобов’язані захищати один одного в разі нападу. Азербайджан вийшов з блоку в 1999 році.

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Витік документів про постачання зброї

Зазначається, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку. Ця допомога включала модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи, які проаналізувало Politico, містять листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм щодо замовлень найсучаснішого обладнання для наведення артилерії на ціль, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками "Гроза-С" для війська Азербайджану.

Повідомляється, що в останні роки артилерія і безпілотники широко використовувалися в боях між азербайджанськими й вірменськими силами, зокрема, під час війни 2020 року за Нагірний Карабах.

В одному з дипломатичних повідомлень, з яким ознайомилося видання, йдеться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також в експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

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Вірменія розцінює дії Білорусі як зраду

"Рішення Білорусі - вірного союзника Росії - поставити Азербайджану передову військову техніку в період з 2018 по 2022 рік, що дало йому перевагу у війні зі своїм давнім суперником, буде розцінене Вірменією як зрада", - пише Politico.

Військовий аналітик із Єреванського регіонального центру демократії та безпеки Едуард Аракелян підтвердив, що витік документів стосувався обладнання, яке Азербайджан використовував у Нагірному Карабаху.

"Формально це повне порушення альянсу ОДКБ, але на практиці ми завжди знали, що блок більше підтримує Азербайджан", - зазначив Аракелян.

Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити про коментарі.

Також дивіться: Білорусь долучилася до навчань із застосування ядерної зброї, які проводить РФ. ВIДЕО 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

Автор: 

Азербайджан (856) Вірменія (738) Білорусь (7938) ОДКБ (102) зброя (7475)


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Топ коментарі
+7
Чую тут зараз по радіо. На день незалежності (3 липня) тут в Мінську буде військовий парад за участю російської техники та російських військ. І це так помпезно проголошується наче якесь величезне досягнення.
Питання лише в одному - де тут незалежність.
Уявити таке ще 5 років назад було неможливо.... А я попереджав чим то все закінчиться..
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14.06.2024 13:01
+6
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14.06.2024 12:03
+4
Думаєте, кремль був не в курсі? Просто хитросраких вірменів кинули. Кацапи продають зброю усім, і чим більше конфліктів є у світі, тим їм вигідніше. Але вписуватися за вірменів їм сенсу не було - як потім тоді торгувати з багатим Азербайджаном?
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14.06.2024 12:18
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Це виходить шо бульбафюрер свому господарю лопату у спину встромив? Чі сапку у сраку?
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14.06.2024 11:58 Відповісти
Із чого ти це взяв? Азербайджан почав відвоювувати территорії після багаторічних перемов між Туреччиною, роісією і Алієвим, про залік взаємних інтересів, включаючи Сірію. Вірменією пуцькін просто пожертвував. Вірмени це дуже добре розуміють, тому що Пашиняна у виході із ОДКБ підтримує більшість.
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14.06.2024 12:17 Відповісти
Ну, так а я про шо?
Пашинян Х..лу к сраку каму встромив, а бульбофюрер встромив у сраку свому шосподарю встромив черешок лопат, постачая зброю Алієву. Шу тут не так?
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14.06.2024 15:10 Відповісти
🤣
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14.06.2024 12:01 Відповісти
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14.06.2024 12:03 Відповісти
Ему лопату в очко еще вставят,так же как и карлику из кремля,если доживут.
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14.06.2024 12:09 Відповісти
Думаєте, кремль був не в курсі? Просто хитросраких вірменів кинули. Кацапи продають зброю усім, і чим більше конфліктів є у світі, тим їм вигідніше. Але вписуватися за вірменів їм сенсу не було - як потім тоді торгувати з багатим Азербайджаном?
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14.06.2024 12:18 Відповісти
Интересно, как белорусь, тайно, может снабжать азербайджан? Это же какой такой хитрый маршрут есть?
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14.06.2024 12:45 Відповісти
два вусатих підра
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14.06.2024 12:47 Відповісти
Здається Александр скоро отримає сердечний приступ)))
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14.06.2024 12:52 Відповісти
Чую тут зараз по радіо. На день незалежності (3 липня) тут в Мінську буде військовий парад за участю російської техники та російських військ. І це так помпезно проголошується наче якесь величезне досягнення.
Питання лише в одному - де тут незалежність.
Уявити таке ще 5 років назад було неможливо.... А я попереджав чим то все закінчиться..
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14.06.2024 13:01 Відповісти
Святкуватимуть незалежність від Європи і здорового глузду
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14.06.2024 19:19 Відповісти
Какое в Беларуси "современное вооружение"? Где о таком можно прочитать?
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14.06.2024 13:11 Відповісти
 
 