Білорусь таємно постачала зброю Азербайджану, що призвело до наміру Вірменії вийти з ОДКБ, - Politico

Білорусь передала сучасне озброєння заклятому ворогу Вірменії Азербайджану, попри те, що обидві країни нібито були союзниками в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на чолі з РФ. Імовірно, саме це спровокувало Єреван вийти з військового союзу з Москвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать витоки документів, з якими ознайомилося видання Politico.

Як пише видання, вихід Вірменії з ОДКБ підриває авторитет російського диктатора Володимира Путіна серед колишніх радянських республік.

Теоретично члени ОДКБ зобов’язані захищати один одного в разі нападу. Азербайджан вийшов з блоку в 1999 році.

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Витік документів про постачання зброї

Зазначається, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку. Ця допомога включала модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи, які проаналізувало Politico, містять листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм щодо замовлень найсучаснішого обладнання для наведення артилерії на ціль, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками "Гроза-С" для війська Азербайджану.

Повідомляється, що в останні роки артилерія і безпілотники широко використовувалися в боях між азербайджанськими й вірменськими силами, зокрема, під час війни 2020 року за Нагірний Карабах.

В одному з дипломатичних повідомлень, з яким ознайомилося видання, йдеться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також в експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

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Вірменія розцінює дії Білорусі як зраду

"Рішення Білорусі - вірного союзника Росії - поставити Азербайджану передову військову техніку в період з 2018 по 2022 рік, що дало йому перевагу у війні зі своїм давнім суперником, буде розцінене Вірменією як зрада", - пише Politico.

Військовий аналітик із Єреванського регіонального центру демократії та безпеки Едуард Аракелян підтвердив, що витік документів стосувався обладнання, яке Азербайджан використовував у Нагірному Карабаху.

"Формально це повне порушення альянсу ОДКБ, але на практиці ми завжди знали, що блок більше підтримує Азербайджан", - зазначив Аракелян.

Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити про коментарі.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.