Китай підтримує всі зусилля стосовно досягнення миру в Україні, але наполягає на участі РФ у переговорах, - речник МЗС Лінь Цзянь

У питанні відновлення миру в Україні Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами, однак продовжує наполягати на залученні Росії до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи Глобальний саміт миру в Швейцарії.

"Китай вітає та підтримує всі зусилля, що сприяють досягненню миру (в Україні. – Ред.)", - сказав Лінь.

Також він зазначив, що Пекін у питанні відновлення миру в Україні підтримує комунікацію з усіма сторонами та продовжує наполягати на залученні Росії до переговорів.

Також читайте: Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

"Китай підтримує зв’язок щодо проведення мирної конференції з відповідними сторонами, включно зі Швейцарією та Україною, і закликає запросити всі зацікавлені сторони до участі в ній на рівних умовах та обговорити всі варіанти врегулювання", - зазначив речник.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обіцяв йому не надавати зброю країні-агресорці Росії.