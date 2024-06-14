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Китай підтримує всі зусилля стосовно досягнення миру в Україні, але наполягає на участі РФ у переговорах, - речник МЗС Лінь Цзянь

китай

У питанні відновлення миру в Україні Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами, однак продовжує наполягати на залученні Росії до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи Глобальний саміт миру в Швейцарії.

"Китай вітає та підтримує всі зусилля, що сприяють досягненню миру (в Україні. – Ред.)", - сказав Лінь.

Також він зазначив, що Пекін у питанні відновлення миру в Україні підтримує комунікацію з усіма сторонами та продовжує наполягати на залученні Росії до переговорів.

Також читайте: Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

"Китай підтримує зв’язок щодо проведення мирної конференції з відповідними сторонами, включно зі Швейцарією та Україною, і закликає запросити всі зацікавлені сторони до участі в ній на рівних умовах та обговорити всі варіанти врегулювання", - зазначив речник.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обіцяв йому не надавати зброю країні-агресорці Росії.

Автор: 

Китай (4621) росія (65360) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+8
Ви гре.бані китайці розв'язали цю війну в Україні ,то і перемовляйтеся самі з ху*лом ...нах !
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14.06.2024 12:48
+5
Які рівні умови можуть бути між агресором та жертвою агресії? Якщо комуняцький Китай на цьому наполягає, то він нічим не відрізняється від агресора і як мінімум політично підтримує агресора. Тому пішли комуняцькі вузькоглазі під..ри нах.
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14.06.2024 12:42
+4
Які перемовини між міжнародним злочинцем, терористичною країною і таке інше ...
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14.06.2024 12:45
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Для чого? - Путін шизоїд він буде розказувати про "реалії на землі" "денацифікацію" "обмеження сил ЗСУ"...- це НІ ПРО ШО. Ціль цих переговорів понятна - дайте нам підготуватись краще щоб вас перебити
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14.06.2024 12:38 Відповісти
Які рівні умови можуть бути між агресором та жертвою агресії? Якщо комуняцький Китай на цьому наполягає, то він нічим не відрізняється від агресора і як мінімум політично підтримує агресора. Тому пішли комуняцькі вузькоглазі під..ри нах.
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14.06.2024 12:42 Відповісти
Які перемовини між міжнародним злочинцем, терористичною країною і таке інше ...
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14.06.2024 12:45 Відповісти
Ви гре.бані китайці розв'язали цю війну в Україні ,то і перемовляйтеся самі з ху*лом ...нах !
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14.06.2024 12:48 Відповісти
НЕ ВТОМЛЮЮСЬ ПОВТОРЮВАТИ. Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі...
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14.06.2024 12:51 Відповісти
Санкції - яке солодке слово... 😂👍

.
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14.06.2024 12:52 Відповісти
Повний вивід військ з України, видача злочинців (*****, шойгу, герасімов, соловйових усіляких). Потім подивимося, чи буде ще з ким перемовлятися
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14.06.2024 12:52 Відповісти
вузькоокий триндьож
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14.06.2024 12:54 Відповісти
Китайозо!
А як щодо червоненького за жовту щічку?
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14.06.2024 13:07 Відповісти
Навіть якщо абстрагуватися від ідіотії вузькооких і ввімкнути логіку:
Китай підтримує всі зусилля? Тоді і ті, що без нарассії, бо якщо їх не підтримувати, то не "всі", а "всі, якіз нарассєєю".
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14.06.2024 13:27 Відповісти
У жовтих комуністів і в абхазької бібізянки Хламідішвілі одинакова риторика.За 100 млрд. дол. від Китаю,Єрмак сам привезе ключі від України в Стамбул.
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14.06.2024 13:34 Відповісти
Китай зараз дотримується тієї ж тактики як орки в мінських домовленостей, коли садили за стіл з ДНР, ніби це не вони головні в переговорах а орки...
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14.06.2024 13:34 Відповісти
Рецепт простий,чи підтримує китай ,кордони України!
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14.06.2024 20:37 Відповісти
 
 