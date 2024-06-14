Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов російський танкер, - ОВА
У морському порту тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували ворожий танкер – перший в акваторії порту з початку окупації міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Маріупольська ОВА
Ймовірно його мета - забезпечення паливом військової техніки та обладнання на передовій.
"Окупанти використовують вцілілу інфраструктуру Маріуполя з військовою метою – зміцнення своїх позицій та укріплень на лінії фронту. Для цієї мети будують залізничні колії, щоб швидко реагувати на проблемні моменти фронту на Донеччині. Маріуполь використовують як логістичну базу для воєнної машини рф", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Фото з каналу Андрющенко Time
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+18 Hanka Panyanka
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Маленьке, іржаве, невідомо - велика вірогідність, що це перевірка-металобрухт.
Або навіть ПАСТКА на Хаймерс.
Американська супутникова розвідка відстежує ВСІ судна в регіоні і їм відомо звідки це корито прибуло та з яким вантажем.