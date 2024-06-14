УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8161 відвідувач онлайн
Новини
3 579 13

Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов російський танкер, - ОВА

Перший танкер в Маріупольському порту від початку окупації

У морському порту тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували ворожий танкер – перший в акваторії порту з початку окупації міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Маріупольська ОВА

Ймовірно його мета - забезпечення паливом військової техніки та обладнання на передовій.

"Окупанти використовують вцілілу інфраструктуру Маріуполя з військовою метою – зміцнення своїх позицій та укріплень на лінії фронту. Для цієї мети будують залізничні колії, щоб швидко реагувати на проблемні моменти фронту на Донеччині. Маріуполь використовують як логістичну базу для воєнної машини рф", –  зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також читайте: Нерухомість визнають "нічийною": У Маріуполі окупанти планують вкрасти 20 тисяч квартир

Перший танкер в Маріупольському порту від початку окупації
Перший танкер в Маріупольському порту від початку окупації

Фото з каналу Андрющенко Time

Автор: 

Маріуполь (3236) порт (2050) танкер (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
жирна ціль... й горіти буде довго, море тільки жаль...
показати весь коментар
14.06.2024 15:37
+10
Прильоти анонсуються?
показати весь коментар
14.06.2024 15:38
+4
На вихідних фаєр-шоу в порту Маріуполя?!
показати весь коментар
14.06.2024 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жирна ціль... й горіти буде довго, море тільки жаль...
показати весь коментар
14.06.2024 15:37 Відповісти
Прильоти анонсуються?
показати весь коментар
14.06.2024 15:38 Відповісти
Сумнівно.
Маленьке, іржаве, невідомо - велика вірогідність, що це перевірка-металобрухт.
Або навіть ПАСТКА на Хаймерс.
Американська супутникова розвідка відстежує ВСІ судна в регіоні і їм відомо звідки це корито прибуло та з яким вантажем.
показати весь коментар
14.06.2024 15:50 Відповісти
žģem stormshadow
показати весь коментар
14.06.2024 15:41 Відповісти
Для чого нам дали ATACMS?
показати весь коментар
14.06.2024 15:49 Відповісти
Пане "Нептун"! Ваш вихід!
показати весь коментар
14.06.2024 16:04 Відповісти
На вихідних фаєр-шоу в порту Маріуполя?!
показати весь коментар
14.06.2024 16:07 Відповісти
топите вместе с мальчиками в полосатых трусиках
показати весь коментар
14.06.2024 16:12 Відповісти
Пора дядькові Хаймарсу в гості завітати...
показати весь коментар
14.06.2024 16:21 Відповісти
А чому йому одразу не відвантажили кілька нептунів? Щоб не з порожніми руками повертався, як то кажуть...
показати весь коментар
14.06.2024 16:48 Відповісти
Клоун до війни робив відосік, як катається на катері і спостерігає за розмінуванням акваторії Маріупольского порту...
показати весь коментар
14.06.2024 19:33 Відповісти
Чому його ще не наповнюють бавовною?
показати весь коментар
14.06.2024 20:08 Відповісти
Странная новость. У нас война. Во вражеский теперь порт заходит танкер с топливом. А дальше---что? И зачем? Если бы его грохнули и сообщили---тут в тему момента и войны. А так?!
показати весь коментар
14.06.2024 21:05 Відповісти
 
 