У НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України, - Столтенберг
Міністри оборони країн-членів НАТО не погодили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги нашій державі на суму 40 мільярдів євро.
Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив Столтенберг, союзники продовжать узгоджувати позицію щодо цього питання до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довготермінової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", - заявив генсек Альянсу НАТО.
Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Столтенберг неодноразово наголошував на тому, що Альянс повинен зберегти щорічну підтримку України у щонайменше 40 мільярдів євро.
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Щоб виграти війну з парашей Захід повинен знайти ці гроші. Во в него е.
» Не хочешь годувати свою армію, будешь годувати армію ворога».
Простож не погодили... нічого особливого.