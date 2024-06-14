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Новини Допомога Україні
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У НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України, - Столтенберг

У НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України, - Столтенберг

Міністри оборони країн-членів НАТО не погодили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги нашій державі на суму 40 мільярдів євро.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Столтенберг, союзники продовжать узгоджувати позицію щодо цього питання до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довготермінової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", - заявив генсек Альянсу НАТО.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Столтенберг неодноразово наголошував на тому, що Альянс повинен зберегти щорічну підтримку України у щонайменше 40 мільярдів євро.

Читайте також: НАТО схвалило план розширення підтримки України

Автор: 

НАТО (6461) допомога (8374) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+3
Дякуємо!
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14.06.2024 16:27
+3
столтенберг прорашистський "карась" котрий стоїть у керма НАТО та робитьіз цієї раніше грізної війскової машини, такий собі фанерний макет ,який не в силі захистити не те ,що Україну ,а у випадку нападу куйла, ні одну країну альянсу...
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14.06.2024 17:16
+2
Це твій прокол, стентенберг! Персонально твій. Ти «кірівник» НАТО, а не анансер.

Виправляй помилку!
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14.06.2024 16:31
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Ше хтось є "неузгоджении"?
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14.06.2024 16:26 Відповісти
Це твій прокол, стентенберг! Персонально твій. Ти «кірівник» НАТО, а не анансер.

Виправляй помилку!
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14.06.2024 16:31 Відповісти
Війна це гроші.

Щоб виграти війну з парашей Захід повинен знайти ці гроші. Во в него е.

» Не хочешь годувати свою армію, будешь годувати армію ворога».
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14.06.2024 16:34 Відповісти
Ой 🤡 , а шо ти мотаєшся по світу задаром ?Шо гроші не дають тобі пад*о, то їди вже нах ...тебе люди просють !
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14.06.2024 16:26 Відповісти
Дякуємо!
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14.06.2024 16:27 Відповісти
Можна детальніше за що подяка ?
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14.06.2024 16:28 Відповісти
За те шо науй не послав.
Простож не погодили... нічого особливого.
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14.06.2024 16:32 Відповісти
....budut razķagivaķ do 9-11 липня.
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14.06.2024 16:29 Відповісти
Ху із "razķagivaķ" ? ((
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14.06.2024 16:48 Відповісти
ķ = tj ......raz-tj-agiva-tj ...
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14.06.2024 16:49 Відповісти
це де такий правопис ?
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14.06.2024 17:01 Відповісти
v LV aā b cč d eē f gģ h iī j kķ ......
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14.06.2024 17:02 Відповісти
важкувато освоїти ((......... , недарма руцькоязичні у вас нервуються
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14.06.2024 17:08 Відповісти
ta za 30 rokiv možļivo i sobaku naučiti govoriti , ale rjuske ce že - diagnoz
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14.06.2024 17:13 Відповісти
Коли вже до вас долетить конкретно????!!!! Без ,,погодження"!
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14.06.2024 16:59 Відповісти
То ты Вася, то ты не Вася
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14.06.2024 17:06 Відповісти
столтенберг прорашистський "карась" котрий стоїть у керма НАТО та робитьіз цієї раніше грізної війскової машини, такий собі фанерний макет ,який не в силі захистити не те ,що Україну ,а у випадку нападу куйла, ні одну країну альянсу...
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14.06.2024 17:16 Відповісти
Чекають на понеділок. Там голик має приїхати...
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14.06.2024 18:46 Відповісти
 
 