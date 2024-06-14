У НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України, - Столтенберг

Міністри оборони країн-членів НАТО не погодили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги нашій державі на суму 40 мільярдів євро.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Столтенберг, союзники продовжать узгоджувати позицію щодо цього питання до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довготермінової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", - заявив генсек Альянсу НАТО.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Столтенберг неодноразово наголошував на тому, що Альянс повинен зберегти щорічну підтримку України у щонайменше 40 мільярдів євро.

Читайте також: НАТО схвалило план розширення підтримки України