УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8426 відвідувачів онлайн
Новини
1 197 19

Остін про Patriot для України: Є прогрес у переговорах з іншими країнами

Остін про Patriot для України: Є прогрес у переговорах з іншими країнами

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив про досягнення прогресу у переговорах з іншими країнами щодо надання Україні систем ППО Patriot. Водночас він не став називати країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, заявивши, що вони самі мають аносувати це.

Про це Остін розповів на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

У глави Пентагону поцікавилися щодо забезпечення України додатковими системами Patriot, на що він відповів, що зробив все можливе, щоб Київ отримав якомога більше можливостей протиповітряної оборони.

"Ви знаєте, що я провів багато часу з іншими керівниками, нашим вищим керівництвом, витратив багато часу, щоби зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони", - сказав очільник американського оборонного відомства.

Остін додав, що це включає різні види озброєнь, зокрема ракети-перехоплювачі та платформи, з яких вони запускаються.

Він також розповів, що є прогрес у перемовинах з іншими країнами щодо надання Україні систем Patriot.

"Ми досягли прогресу, і ми будемо продовжувати робити це дуже й дуже наполегливо", - наголосив очільник Пентагону.

Читайте також: США не планують передавати Україні Patriot, що базуються в Польщі, - Остін

Водночас американський міністр не став називати країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, зауваживши, що вони самі мають анонсувати це. Остін також висловив очікування позитивних результатів щодо реалізації цього рішення. Він також додав, що ці рішення були нелегкими для держав, які можуть надати Україні додаткові Patriot. 

Нагадаємо, що у четвер, 14 червня після підписання безпекової угоди з Україною президент США Джо Байден заявив, що США передаватимуть наявні системи ППО "Patriot" Україні в пріоритетному порядку і лише потім переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.

Читайте також: Путін не може диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Автор: 

ППО (3216) Остін Ллойд (521) Patriot (314)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
У вас тих ''Патріотів'' сотні, а ви прогреси з іншими країнами шукаєте! Видно так хочете передати..
показати весь коментар
14.06.2024 18:50
+5
А що Патриот, це не виробляють у США?

Десь у інших країнах? Може в Кітае?
тоді зрозуміло чого і де шукае Остін.

Але це розробка США. Вибудовують їх тільки в США.

Чого не пошукати в дома а не в Европі?
показати весь коментар
14.06.2024 18:51
+1
Русскій ваєнний карабль, іді на ***!
показати весь коментар
14.06.2024 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прогресс прогрессирует!
показати весь коментар
14.06.2024 18:43 Відповісти
А що Патриот, це не виробляють у США?

Десь у інших країнах? Може в Кітае?
тоді зрозуміло чого і де шукае Остін.

Але це розробка США. Вибудовують їх тільки в США.

Чого не пошукати в дома а не в Европі?
показати весь коментар
14.06.2024 18:51 Відповісти
Є прогрес у заплідненні пацієнтки. Скажіть лікар, завагітніла дружина, чи ні?
показати весь коментар
14.06.2024 18:44 Відповісти
Та ви шо...цілий прогресс, північна Корея балістичні ракети надає рашистам, а в цих хлопців уже прогрес тільки на ПВО.
показати весь коментар
14.06.2024 18:47 Відповісти
У вас тих ''Патріотів'' сотні, а ви прогреси з іншими країнами шукаєте! Видно так хочете передати..
показати весь коментар
14.06.2024 18:50 Відповісти
Я уполномочен от Русского Верховного Командования принять капитуляцию. Украинцы, будьте благоразумны, сдавайтесь в плен! Всем гарантируем жизнь, шматок сала и чарку водки.
показати весь коментар
14.06.2024 18:57 Відповісти
Русскій ваєнний карабль, іді на ***!
показати весь коментар
14.06.2024 19:03 Відповісти
Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня.
показати весь коментар
14.06.2024 19:03 Відповісти
Прогрес - регрес - Петріоти будуть? -чи коли
показати весь коментар
14.06.2024 18:59 Відповісти
прогресс есть , а Патриотов нету , шо то я плохо не понял ?
показати весь коментар
14.06.2024 19:04 Відповісти
найпрогресивніший прогрес у світі
показати весь коментар
14.06.2024 19:14 Відповісти
Могли б передати власні, але ж падлюки трампісти відразу заверещать, що Байден підриває обороноздатність США. Дуже чекаю, коли Трамп переможе - хоч проплачені гниди звідси здриснуть.

Та й після ганебної втрати пускових від Patriot, коли вони стояли під відкритим небом не розгорнуті і по них прилетіло, США тим паче не хоче давати власні, бо ідіоти їх знову просруть.
показати весь коментар
14.06.2024 20:35 Відповісти
А хто тоді ці ідіоти, які ганебно тікаючи, просрали-подарували безкоштовно талібам?:

22174 Хаммера;
634 броньованих машин M1117;
169 бронетранспортерів M11342000 пікапів та SUV;
64363 кулемети;
8000 вантажних автомобілів;

162043 рації (радіоприймача);
16035 пристроїв нічного бачення;
358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь.

Вертольоти:
33 вертольоти Mi-17;
33 вертольоти UH-60 "Чорний яструб".

Літаки:
23 штурмовики EMB 314/А29 Super Tucano;
28 штурмовиків Cessna 208А;
10 ударних літаків Cessna AC-208.

https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************
показати весь коментар
14.06.2024 22:34 Відповісти
Тобто якщо в чомусь помилився чи зазнав невдачі - треба після цього помилятись і зазнавати таких самих невдач, поки не здохнеш?

Цікава логіка.
показати весь коментар
14.06.2024 23:13 Відповісти
А хтось знає, скільки систем Петріот передали США? Чи в них самих мало?
показати весь коментар
15.06.2024 19:28 Відповісти
 
 