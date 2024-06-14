Остін про Patriot для України: Є прогрес у переговорах з іншими країнами
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив про досягнення прогресу у переговорах з іншими країнами щодо надання Україні систем ППО Patriot. Водночас він не став називати країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, заявивши, що вони самі мають аносувати це.
Про це Остін розповів на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
У глави Пентагону поцікавилися щодо забезпечення України додатковими системами Patriot, на що він відповів, що зробив все можливе, щоб Київ отримав якомога більше можливостей протиповітряної оборони.
"Ви знаєте, що я провів багато часу з іншими керівниками, нашим вищим керівництвом, витратив багато часу, щоби зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони", - сказав очільник американського оборонного відомства.
Остін додав, що це включає різні види озброєнь, зокрема ракети-перехоплювачі та платформи, з яких вони запускаються.
Він також розповів, що є прогрес у перемовинах з іншими країнами щодо надання Україні систем Patriot.
"Ми досягли прогресу, і ми будемо продовжувати робити це дуже й дуже наполегливо", - наголосив очільник Пентагону.
Водночас американський міністр не став називати країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, зауваживши, що вони самі мають анонсувати це. Остін також висловив очікування позитивних результатів щодо реалізації цього рішення. Він також додав, що ці рішення були нелегкими для держав, які можуть надати Україні додаткові Patriot.
Нагадаємо, що у четвер, 14 червня після підписання безпекової угоди з Україною президент США Джо Байден заявив, що США передаватимуть наявні системи ППО "Patriot" Україні в пріоритетному порядку і лише потім переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.
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Десь у інших країнах? Може в Кітае?
тоді зрозуміло чого і де шукае Остін.
Але це розробка США. Вибудовують їх тільки в США.
Чого не пошукати в дома а не в Европі?
Та й після ганебної втрати пускових від Patriot, коли вони стояли під відкритим небом не розгорнуті і по них прилетіло, США тим паче не хоче давати власні, бо ідіоти їх знову просруть.
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