ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю виготовлених боєприпасів, - комісар Євросоюзу Бретон
Європейський Союз планує наростити виготовлення артилерійських снарядів та у 2025 році зрівнятися з виробничими потужностями РФ.
Про це розповів комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише французьке видання La Tribune, інформує Цензор.НЕТ.
Бретон зазначив, що Євросоюз прискорив виробництво снарядів. За його словами, до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік. А в 2025 році ЄС має намір зрівнятися з виробничими потужностями Росії, тобто виготовляти 2,5 млн снарядів на рік.
"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", - сказав комісар Євросоюзу.
Представник ЄС заявив, що нарощенню виробництва снарядів сприяв спеціальний фонд на 7,9 млрд євро, який створили ще у 2021 році. Цей фонд повинен діяти до 2027 року.
Бретон додав, що на тлі напруженості у відносинах з РФ потрібно збільшити оборонні закупівлі. За його словами, Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.
"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", - сказав комісар ЄС.
Раніше повідомлялося, що Латвія планує виготовляти снаряди калібру 155-мм.
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Хтось ще памятає таке?🤣
Це виглядае як розпис у своему безсиллі. Як «капітуляція заходу».
Невже вони не розуміють що у 2025 вони потрібні перевищувати рашистів у 10 разів?
Щоб це був не слабкий паритет, а вивзнана Перевага Заходу. Бо інакше ху&ло не остановити.
Авжеж, артилерія НАТО у десятки разів ТОЧНІША за рашистську! Наші артилеристи набагато вправніше за рашистів. Сама тактика застосування артилерії Україною та Рашкою кардинально відрізняються.
Що би досягнути паритету на полі бою достатньо всього десь 1/5 кількості снарядів від того, що може виробити Рашка.
По-друге, не бачу питання про кількість виробництва самої АРТИЛЕРІЇ!
Що би вистрілити "у десять разів більше снарядів" потрібно у десять разів більше СТВОЛІВ!
Україна сама скільки випускає снарядів і артилерії?Захід ніколи і не розраховував на артилерію.В них авіація і ракети.В москалів і танків більше ніж у всій Європі.
Подивіться що США у В'єтнамі,Югославії і Іраку робили.Вони явно не від артилерії залежні.
"тотальна перевага"? Якщо так - то чому Херсон, Запоріжжя, Київ - ще не взяли?
КАБИ не проблема коли є достаньо авіації, як у НАТО
Далі
Вьетнам, Югославія і Ірак - абсолютно різні війни - усьо смешалось в доме обломских
Вивчав як хто? військовий, історик, ділєтант?
Чи наслухався байок кацапської пропаганди?
Інакше не пишіть слово "тотальна"