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ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю виготовлених боєприпасів, - комісар Євросоюзу Бретон

ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю виготовлених боєприпасів, - комісар Євросоюзу Бретон

Європейський Союз планує наростити виготовлення артилерійських снарядів та у 2025 році зрівнятися з виробничими потужностями РФ.

Про це розповів комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише французьке видання La Tribune, інформує Цензор.НЕТ.

Бретон зазначив, що Євросоюз прискорив виробництво снарядів. За його словами, до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік. А в 2025 році ЄС має намір зрівнятися з виробничими потужностями Росії, тобто виготовляти 2,5 млн снарядів на рік.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", - сказав комісар Євросоюзу.

Представник ЄС заявив, що нарощенню виробництва снарядів сприяв спеціальний фонд на 7,9 млрд євро, який створили ще у 2021 році. Цей фонд повинен діяти до 2027 року.

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Бретон додав, що на тлі напруженості у відносинах з РФ потрібно збільшити оборонні закупівлі. За його словами, Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.

"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", - сказав комісар ЄС.

Раніше повідомлялося, що Латвія планує виготовляти снаряди калібру 155-мм.

Читайте також: Нідерланди передадуть Україні 152-мм снарядів на суму понад 350 млн євро

Автор: 

боєприпаси (2280) виробництво (1645) росія (65360) Євросоюз (13446)


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Топ коментарі
+5
А +КНДР та +Іран? 🤔
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14.06.2024 20:55
+4
Якби ще КНДР спробували догнати,
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14.06.2024 20:55
+4
Рашкованські 2,5 млн. це не тіко 152, а взагалі то усі калібри. Тому наздогнати цю цифру по НАТОвським 155 це значить перегнати у декілька разів.
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14.06.2024 20:57
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"ДОГНАТЬ и ПЕРЕГНАТЬ"
Хтось ще памятає таке?🤣
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14.06.2024 20:44 Відповісти
Якби ще КНДР спробували догнати,
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14.06.2024 20:55 Відповісти
Це буде не просто
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14.06.2024 21:22 Відповісти
ДИП 200
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14.06.2024 21:12 Відповісти
Тільки зрівнятися???!!! Та ще у 2025 ???

Це виглядае як розпис у своему безсиллі. Як «капітуляція заходу».

Невже вони не розуміють що у 2025 вони потрібні перевищувати рашистів у 10 разів?

Щоб це був не слабкий паритет, а вивзнана Перевага Заходу. Бо інакше ху&ло не остановити.
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14.06.2024 21:46 Відповісти
Ніколи такого не буде.Бо для цього захід має стати як північні корейці,з рабською працею.Та й не потрібно це їм.Це в нас м'ясоорубка.Бо ж по москалям не прилітають Томагавки.
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14.06.2024 23:32 Відповісти
Та їм по...й, їм ракети на голови не падають.
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17.06.2024 23:15 Відповісти
А +КНДР та +Іран? 🤔
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14.06.2024 20:55 Відповісти
Рашкованські 2,5 млн. це не тіко 152, а взагалі то усі калібри. Тому наздогнати цю цифру по НАТОвським 155 це значить перегнати у декілька разів.
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14.06.2024 20:57 Відповісти
Це ти зараз серйозно , чи жартував ? (( Якщо серйозно , то розкажи що там по калібрах із 5 мільйонами корейських , бо на контейнерах кімовці фарбою калібр не пишуть ((
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14.06.2024 22:55 Відповісти
можу сказати по бк від кіма там кожен 3 й брак і добре що русня іми бахае бо бахалки стирають собі нарізи ві нано снарядів тов кіма у калібрах 122 та 152
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15.06.2024 06:35 Відповісти
Давай відразу визначимося , я не топлю за кацапів , просто намагаюся тверезо дивитися на речі .Тепер по порядку - "кожен третій брак " це з пропаганди , чи ти особисто маєш кацапську статистику ? Навіть як кожен третій дійсно не вибухає , то три мільйони триста тисяч вибухають , а у відповідь наші можуть вистрелити тільки пару сотень тисяч майже такої самої якості як у кацапні (( Можна безкінечно розповідати про точність західної зброї і низьку якість совкової , але одна річ заважає цьому - більшість нашої артилерії така сама як і у кацапів , що використовує такі ж **********, ну і як не дивно , наші артилеристи стріляють нею прицільно ..... як ти думаєш , серед кацапів одні рукожопи ? (( Тут на Цензорі вже писали одного разу які "неякісні" корейські снаряди, коли кацапи обстрілювали наші позиції корейськими малошумними снарядами , тому висновок простий -краще багато хоч таких як корейські , аніж ніяких натівських ((
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15.06.2024 17:00 Відповісти
Я не зовсім розумію:
Авжеж, артилерія НАТО у десятки разів ТОЧНІША за рашистську! Наші артилеристи набагато вправніше за рашистів. Сама тактика застосування артилерії Україною та Рашкою кардинально відрізняються.
Що би досягнути паритету на полі бою достатньо всього десь 1/5 кількості снарядів від того, що може виробити Рашка.
По-друге, не бачу питання про кількість виробництва самої АРТИЛЕРІЇ!
Що би вистрілити "у десять разів більше снарядів" потрібно у десять разів більше СТВОЛІВ!
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14.06.2024 21:30 Відповісти
Так в москалів.у всьому тотальна перевага.Каби ложать десятками в день.Що проти них Україна може протиставити зараз?

Україна сама скільки випускає снарядів і артилерії?Захід ніколи і не розраховував на артилерію.В них авіація і ракети.В москалів і танків більше ніж у всій Європі.

Подивіться що США у В'єтнамі,Югославії і Іраку робили.Вони явно не від артилерії залежні.
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14.06.2024 23:36 Відповісти
ну м 270 себе показали намного краще ніж урагани та смерчі і точніше
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15.06.2024 06:39 Відповісти
Це не просто артилерія.Це оперативно тактичний ракетний комплекс.Він кращий і за Вільху.Ми ж берем класичну ствольну артилерію для порівняння.
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15.06.2024 14:12 Відповісти
курво старий м 109 кладе краще ніж мста с кучніше
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15.06.2024 14:59 Відповісти
В США такої артилерії біля тисяча одиниць.
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15.06.2024 15:11 Відповісти
в тебе, ьратку - суцільне кацапські пропагандиські байки
"тотальна перевага"? Якщо так - то чому Херсон, Запоріжжя, Київ - ще не взяли?
КАБИ не проблема коли є достаньо авіації, як у НАТО
Далі
Вьетнам, Югославія і Ірак - абсолютно різні війни - усьо смешалось в доме обломских
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15.06.2024 13:51 Відповісти
В 10 разів більше артилерії і авіації,не тотальна перевага?Каби проблема.В нас не буде сотень одиниць F-16.Війни різні,але у всіх США і НАТО воювали за допомогою авіації і ракет.Авіація і ракети з бомбами,це ключове для НАТО,не ствольна артилерія.Ви це розумієте?
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15.06.2024 14:16 Відповісти
в Намі як раз ствольна в Кесані працювала
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15.06.2024 15:00 Відповісти
Скільки працювала? Міль йони снарядів вистріляли?Я ж не казав.що артилерія відсутня як така.Я казав.що ставку роблять на авіацію і ракети в першу чергу.
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15.06.2024 15:13 Відповісти
Тільки одне питання - ти вивчав війни США та НАТО?
Вивчав як хто? військовий, історик, ділєтант?
Чи наслухався байок кацапської пропаганди?
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16.06.2024 12:19 Відповісти
В чому саме байки?
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17.06.2024 17:19 Відповісти
Про тотальну перевагу наші високопосадові керманичі,в тому числі військові говорять.Яка і до сьогодні зберігається.
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15.06.2024 14:18 Відповісти
Ще раз - тотальна перевага ЦЕ АПРІОРІ "Кієв за два дня"
Інакше не пишіть слово "тотальна"
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16.06.2024 12:17 Відповісти
Ні.
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17.06.2024 17:16 Відповісти
Це занадто пізно. Українська армія потребує його зараз, і Україна втратить більше, якщо не отримає його негайно. ЄС завжди зволікає.https://www.yahoo.com/news/ukraine-draft-woes-leave-west-123700608.html
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14.06.2024 21:58 Відповісти
Коли в ЄС кажуть що не можуть наростити випуск снарядів то це брехня. Не хочуть. А чого ж вони хочуть? Смерті, бо вже заразились кацапізмом - "умірі ти сєгодня, а я завтра"....
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14.06.2024 22:41 Відповісти
 
 