ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю виготовлених боєприпасів, - комісар Євросоюзу Бретон

Європейський Союз планує наростити виготовлення артилерійських снарядів та у 2025 році зрівнятися з виробничими потужностями РФ.

Про це розповів комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише французьке видання La Tribune, інформує Цензор.НЕТ.

Бретон зазначив, що Євросоюз прискорив виробництво снарядів. За його словами, до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік. А в 2025 році ЄС має намір зрівнятися з виробничими потужностями Росії, тобто виготовляти 2,5 млн снарядів на рік.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", - сказав комісар Євросоюзу.

Представник ЄС заявив, що нарощенню виробництва снарядів сприяв спеціальний фонд на 7,9 млрд євро, який створили ще у 2021 році. Цей фонд повинен діяти до 2027 року.

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Бретон додав, що на тлі напруженості у відносинах з РФ потрібно збільшити оборонні закупівлі. За його словами, Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.

"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", - сказав комісар ЄС.

Раніше повідомлялося, що Латвія планує виготовляти снаряди калібру 155-мм.

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