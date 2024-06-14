УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8372 відвідувача онлайн
Новини
4 406 13

Посли Євросоюзу погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

Посли Євросоюзу погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

Очікується, що 25 червня відбудеться перша міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це повідомило бельгійське головування у ЄС у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що ввечері 14 червня постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови.

Перша міжурядова конференція відбудеться 25 червня під головуванням Бельгії, яке, як відомо, триватиме до кінця червня. 1 липня естафету головування у Раді ЄС перейме Угорщина.

Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб заявляла, що Бельгія має намір до кінця червня провести міжурядову конференцію з Києвом щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Брюссельські посадовці наполягали на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС 25 червня.

Читайте також: Україна виконала всі вимоги. ЄС повинен розпочати переговори про вступ до кінця червня, - фон дер Ляєн

Автор: 

Бельгія (413) членство в ЄС (1266) Євросоюз (13446)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А нас вже приймають? І дещо зухвале питання... - Ви зі штатів боретеся із зухвалою корупцією, чи просто навідуєтеся подивитися як ми тут борсаємося?
показати весь коментар
15.06.2024 00:49
+1
Та что они там планируют? Ща Зеледент после саммита мира еще раз в Оман слетает и все будет понятно.
показати весь коментар
15.06.2024 18:41
+1
ага, дуже смішно.. іди смокчи, потвора
показати весь коментар
15.06.2024 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні вже побороли зухвалу корупцію? Чи за що нас мають прийняти в ЕС?
ЕС - це вливання грошей, які у нас вкрадуть дуже тупо і швидко. Це всюди розуміють. Тому будь-які перемовини зависнуть на етапі "що ви зробили на шляху до верховенства права для всіх, а не лише для тих, хто відкупитись не може?".
показати весь коментар
14.06.2024 23:24 Відповісти
А нас вже приймають? І дещо зухвале питання... - Ви зі штатів боретеся із зухвалою корупцією, чи просто навідуєтеся подивитися як ми тут борсаємося?
показати весь коментар
15.06.2024 00:49 Відповісти
ага, дуже смішно.. іди смокчи, потвора
показати весь коментар
15.06.2024 19:45 Відповісти


ватне тєрпіло, а чого ж ти **** звалила із свого стєкломойного рая, у США?
показати весь коментар
15.06.2024 21:22 Відповісти
давно не было
показати весь коментар
15.06.2024 07:23 Відповісти
Согласовали? Ага ... жених находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания, а все вокруг готовятся к его пышной свадьбе с розовощекой и дебелой красавицей!
Это что - очередной ЗЕперфоманс?!
показати весь коментар
15.06.2024 10:15 Відповісти
Та что они там планируют? Ща Зеледент после саммита мира еще раз в Оман слетает и все будет понятно.
показати весь коментар
15.06.2024 18:41 Відповісти
а, це якось відміняє насадити зе!щоблу напалю, за всю цю сраку, що твориться в україні?
показати весь коментар
15.06.2024 22:16 Відповісти
 
 