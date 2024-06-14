Посли Євросоюзу погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до ЄС
Очікується, що 25 червня відбудеться перша міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.
Про це повідомило бельгійське головування у ЄС у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що ввечері 14 червня постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови.
Перша міжурядова конференція відбудеться 25 червня під головуванням Бельгії, яке, як відомо, триватиме до кінця червня. 1 липня естафету головування у Раді ЄС перейме Угорщина.
Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб заявляла, що Бельгія має намір до кінця червня провести міжурядову конференцію з Києвом щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.
Брюссельські посадовці наполягали на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС 25 червня.
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ЕС - це вливання грошей, які у нас вкрадуть дуже тупо і швидко. Це всюди розуміють. Тому будь-які перемовини зависнуть на етапі "що ви зробили на шляху до верховенства права для всіх, а не лише для тих, хто відкупитись не може?".
ватне тєрпіло, а чого ж ти **** звалила із свого стєкломойного рая, у США?
Это что - очередной ЗЕперфоманс?!