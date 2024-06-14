УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8451 відвідувач онлайн
Новини
2 198 12

Російські кібератаки стають "більш агресивними", - Microsoft

Кібератака

Російські кібератаки стають "більш агресивними", і їх може стати важче запобігти.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на інформацію віцепрезидента Microsoft Бреда Сміта Комітету з питань внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Сміт попередив американських політиків про те, що Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) "продовжує залишатися одним із найкращих ресурсів і найдосконаліших кіберагентств у світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із затримкою в два місяці: Microsoft нарешті почала відключати сервіси для російських клієнтів

За словами Сміта, за останній рік компанія Microsoft побачила, що СЗР стала "більш агресивною". Він пояснив, що тепер, коли фахівці виявляють діяльність Росії в інтернет-середовищі, вона не виходить з нього, а навпаки подвоює свої атаки.

Сміт також сказав, що необхідно підготуватися до ймовірності того, що опоненти США будуть "більш тісно співпрацювати в кіберпросторі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МКС розслідує кібератаки на Україну як воєнні злочини, - Reuters

"Одна справа брати участь у кібербою із чотирма окремими противниками (Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном – ред.), а зовсім інший сценарій, якщо дві чи всі чотири із цих країн діятимуть у тандемі", – сказав Сміт.

Автор: 

росія (65360) Microsoft (280) кібератака (412)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Тривожно, але ми продовжимо продавати наші комп'ютери і програмне забезпечення і продовжимо надавати доступ до наших інформаційних технологій нашим ворогам, які хочуть нас убити, про що вони постійно нагадують.
показати весь коментар
15.06.2024 02:57
+1
А каспєрскіє сатруднікі що проти *****?(
показати весь коментар
14.06.2024 23:44
+1
І що ж компанія Microsoft збирається робити у зв'язку з цими обставинами?
показати весь коментар
15.06.2024 02:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А каспєрскіє сатруднікі що проти *****?(
показати весь коментар
14.06.2024 23:44 Відповісти
Тандем - це, хіба, не 2, а 4?
показати весь коментар
15.06.2024 02:50 Відповісти
І що ж компанія Microsoft збирається робити у зв'язку з цими обставинами?
показати весь коментар
15.06.2024 02:52 Відповісти
нічого !!! маливати ще дибільнішу за 11-ту, 12 вінду і впарювати її за грубі гроші лохам по усьому світу ... майкрософт це найбільша афера у світі ПЗ що триває останні 30 років !!!
показати весь коментар
15.06.2024 05:38 Відповісти
А Apple з Google типу не афєра?
показати весь коментар
15.06.2024 07:42 Відповісти
Тривожно, але ми продовжимо продавати наші комп'ютери і програмне забезпечення і продовжимо надавати доступ до наших інформаційних технологій нашим ворогам, які хочуть нас убити, про що вони постійно нагадують.
показати весь коментар
15.06.2024 02:57 Відповісти
Та ніби MS почали від'єднювати кацапських клієнтів від своїх хмарних сервісів.
показати весь коментар
15.06.2024 07:43 Відповісти
Читала, що останній пакет санкцій передбачає до 1 вересня повну заборону американського софта для рашки. Повну і всього софта - для РС, Маків, Андроідв, Айфонів. В нуль!
Хм... Було б цікаво...
показати весь коментар
15.06.2024 09:28 Відповісти
вони "самі продадуть мотузки, на яких ми їх і повісимо" - дудусь Ленін ще на початку 20-го сторіччя як у воду дивився
показати весь коментар
15.06.2024 14:35 Відповісти
А окрім говорильні майкрософт нічого не може придумати?... спеціально для кацапів. Така крута "фірма"
показати весь коментар
15.06.2024 05:50 Відповісти
відключити своє програмне забезпечення для росії не пробували?
показати весь коментар
15.06.2024 14:32 Відповісти
 
 