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Стефанчук про "ініціативи" Путіна: Мир в обмін на суверенітет - це капітуляція

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Коментуючи останні заяви Володимира Путіна, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що мир в обмін територію - це анексія, мир в обмін на суверенітет - капітуляція, а мир в обмін на безблоковий статус - це самогубство.

Про це йдеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Навіяно сьогоднішніми деякими "ініціативами".

Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру.

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Інакше:

Мир в обмін на територію — це анексія.

Мир в обмін на суверенітет — це капітуляція.

Мир в обмін на людей — це рабство.

Мир в обмін на безблоковий статус — це самогубство.

Мир в обмін на заморожений конфлікт — це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків.

Ось, чому важливою є повна імплементація Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

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Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули.

Перший крок до реалізації Формули миру Україна зробить завтра разом із сотнею країн-однодумців", - заявив Стефанчук.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук про вимоги Путіна

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.

Автор: 

перемовини (2923) путін володимир (23873) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+10
Формула миру,ні до чого не призведе.Москалі скажуть,а ми не будемо це все виконувати.І що ж тоді підписанти формули зроблять? Дадуть багато ракет і авіації і дозволять без обмежень,по москалях стріляти? То чого саме зара, не надають і не дозволяють?
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14.06.2024 23:55
+9
Хто хоче миру з кацапами в обмін на свої території, той не буде мати ні територій ні миру
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15.06.2024 00:30
+8
Кнур
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14.06.2024 23:55
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Формула миру,ні до чого не призведе.Москалі скажуть,а ми не будемо це все виконувати.І що ж тоді підписанти формули зроблять? Дадуть багато ракет і авіації і дозволять без обмежень,по москалях стріляти? То чого саме зара, не надають і не дозволяють?
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14.06.2024 23:55 Відповісти
Кнур
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14.06.2024 23:55 Відповісти

З КИМ ГОВОРИТЬ ПУТИН?

https://republic.com.ua/article/z-kim-govorit-putin.html
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15.06.2024 05:12 Відповісти
Він також заявив, що ті люди які не визнають президента легітимним - є ворогами України.
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14.06.2024 23:55 Відповісти
Редкое явление? Первая мировая - капитуляция Германии, вторая мировая - капитуляция Германии, затем капитуляция Японии, война на Балканах - капитуляция Сербии
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15.06.2024 00:08 Відповісти
Затем, что капитуляция - принятие условий победителя, что Сербия и сделала, а Милошевич вообще был осужден. А с капитуляцией Германии в первую мировую еще была капитуляция и распад Австро-Венгрии. И, кстати, оккупация Германией Франции тоже была после капитуляции Франции. Не такое уж редкое явление.
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15.06.2024 00:22 Відповісти
Не всякая война заканчивается принятием условий победителя, потому как не всякая война заканчивается поражением, например Столетняя война. Поэтому и существует и мирный договор, и капитуляция.
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15.06.2024 00:38 Відповісти
А обмін на грубі гроші як називається?
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15.06.2024 00:00 Відповісти
Шось стало поробленно в Раді ...? Стефанчук правильні речі каже ...? Може зеленську Раду , та 🤡взяли за цікаве місце ? Хоче примусити українців визнати лідора ?
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15.06.2024 00:03 Відповісти
"Маленька" проблемка:
Ту "формулу" Зеленського ніхто не бачив та ніхто не розуміє!
В кінці може виявитись, що та "формула":
Територія + Суверенітет + Люди + БезБлок + Замороження => УЙНЯ!
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15.06.2024 00:05 Відповісти
План Єрмака-це ху@ляндизація України зі знищенням демократії і поступове знищення держави-план путіна-це ху@ляндизація України зі знищенням держави і геноцидом.Висновок: Єрмака і путіна треба кобзонити наглухо.
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15.06.2024 00:07 Відповісти
жиробасна маэ нуль впливу
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15.06.2024 00:17 Відповісти
Так ***** и не предлагает мир. ***** предлагает окупацию Украины взамен на то что Украина официально снимет все притензии в том числе территориальные к рашке. Вчитайтесь во все пункты которые ***** приготовило для Украины. Там нислова о мире не идется. Там идется что вначале Украина должна вывести войска, сдать оружие, потом провести денацификацию всех украинцев, тоесть арестовать всех украинцев и отправить стройными рядами в лагеря, тюрьмы или расстрелять. Дальше в Украине ставятся рашистские гауляйтеры и Украина дербанится и исчезает с карты на какие то недоросии и тд. Так где вообще идет про мир?
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15.06.2024 00:17 Відповісти
Во первых Путин -*****.
Во вторых если открыть первую в этой новости ссылку можно прочесть:
речь идет не о замораживании конфликта, а о его "окончательном завершении" войны Источник:
Вы не будете спорит что завершение войны означает наступление мира?
Не буду спорить о ситуации, я просто указал вам где вообще идет про мир
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15.06.2024 02:43 Відповісти

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15.06.2024 00:22 Відповісти
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15.06.2024 08:08 Відповісти
Хто хоче миру з кацапами в обмін на свої території, той не буде мати ні територій ні миру
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15.06.2024 00:30 Відповісти
В преддверии саммита в Швейцарии и на фоне решительной военной и финансовой поддержки Запада, который принял наконец решение о том, что Украина должна победить, Путин предлагает Украине мир.

Внеблоковый статус Украины, признание оккупированных территорий за Россией и снятие санкций. Это формула мира Путина.

Зададим один вопрос: если Украина проигрывает, то почему Россия предлагает мир? А значит, он понимает, что ситуация плохая и в данной ситуации он уже ничего не сможет сделать. Ни мобилизация, ничего не спасет ситуацию, и это для него бесполезная бойня. А вот "мир", который он предлагает, а именно "внеблоковый статус" Украины - это продолжение войны. Если Украина не получит свои гарантии безопасности со стороны НАТО, то все это было бесполезно.

У Украины тоже есть требование - границы 1991 года. И как быть? А никак, никто не будет отходить от своих базовых принципов, а потому война будет продолжена до победного конца. России не дадут полупобеду. Вот и все. Снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана не решают вопрос стратегически. И теперь, понимая абсолютную бесперспективность этой бойни для себя, он предлагает мир. Приобрести ему больше нечего, а вот потерять есть что, и это будет проигрыш.

Но для Запада эта война имеет несколько иной характер. Для них появился шанс жестоко наказать авторитарного лидера и показать всем остальным авторитариям, что и по ним звонит колокол. Никто на равных с авторитариями говорить не будет, ибо они для Запада второсортные прислуги, которых будут доить, как доили Саддама, Каддафи, семью Асада, Путина, а потом отдают на убой.

Сегодня Путину выгодны и эти условия, потому что он рискует потерять все. Западу же имеет смысл победить, потому что они вновь победят стратегически, поскольку все эти БРИКСо-ШОСевские ребята, включая Китай, придут на поклон перед победителем и примут неоспоримую мощь и силу Запада, на который многие так сильно сейчас надеются...

@bulvarB
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15.06.2024 00:33 Відповісти
Просто вони думають, що заповіт писати зарано. Може ще вдасться відкусити в останній раз.
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15.06.2024 00:47 Відповісти
Закінчення війни можливе лише в одному випадку - дезінтеграція московії. Тому війна довготривала, перемогу забезпечує в ******** війні не людскі ресурси, ні величезна наявність сировинної бази. Перемогу запезпечує передова технологія, нинішня війна війна роботів ( Безпілотники- це вид роботів). У московії відстала технологія все передове у Західних країн, але Захід виявився не готовим до війни через мізерне фінансуванн власного ВПК і лише зараз йде нарощування виробництва зброї ,в кінці 2025 р. Захід спроможний буде надати Україні необхідну кількістьі новітньої зброї, що й призведе до української перемоги, але це довготривалий процес.
Московія може існувати лише в умовах війни, а історична роль України знищення московії так само як вона зищила Річ Посполиту.
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15.06.2024 00:51 Відповісти
Чи не прквапився цей худюнчик?

***** ж йому по суті запропонувало місце ЗЄ. От тільки Єрмак явно залишається на місці.
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15.06.2024 01:15 Відповісти
Твій презедент 3 роки вселяв Україну та весь світ шо він бачив мир в очах вбивці, забороняв стріляти ЗСУ, відводив в одностороннему порядку ЗСУ з ліній оборони, котри построїла Україна у 16 році, призначав зрадників на ключові місця в сбу - та то не була капітуляція по Оманські. Зараз дерьмак робить усе шоб знищити останніх добровольців - не даючи їм ні зброї, ні б/к, ні техніки - бо чудово знає - шо ті чоловіки призовного віку шо ще залишились, а не втекли до Европи, не будуть воьювати - це ж ті для кого хуже не буде ні коли - чи Україна, чи Росія.
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15.06.2024 02:10 Відповісти
Имя сестра, Имя????!!!!
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15.06.2024 02:38 Відповісти
Помнится когда- то давно в 2021 году Зеленский организовал Крымскую международную платформу . После нее был разменирован Чонгар и Украина потеряла четыре области. Шо будет после Международного саммита мира одному Богу только известно.
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15.06.2024 04:25 Відповісти
Прикольно вышло, Зеленский в G 7, а пукин в какой то дыре.Слишком много на себя берут ***** и его банда, чтобы что-то диктовать своий условия .
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15.06.2024 05:44 Відповісти
путин не хочет чтобы бывшие страны ссср вступали в нато. потому что он надеется их в будущем оккупировать и восстановить ссср.

он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности".

хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.

что-то когда финляндия вступала в нато - рф совсем не возмущалась! путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"

что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".

вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
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15.06.2024 06:00 Відповісти
"мир в обмен на территории" - это что-то типа "жизнь в обмен на кошелек".

это что-то на преступном.
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15.06.2024 06:01 Відповісти
кацап, іди на х*й звідси.
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15.06.2024 06:22 Відповісти
Може пора заходу, цілому світу менше звертати увагу на "хотелки" пуйла?
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15.06.2024 06:12 Відповісти
Тобі на заході видніше?
Пішов ка ти на йух) бо завоняв весь чат поясненням як добре здати території путінський ти ********.
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15.06.2024 07:00 Відповісти
Вони не були готові, що жінки на таке спроможні. Як партизанки руху "Зла Мавка" в окупації кошмарять росіян
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15.06.2024 06:40 Відповісти
ага, кидаются трусами
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15.06.2024 07:09 Відповісти
а в 2019-21 рр. ви цього не знали ??!



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15.06.2024 06:40 Відповісти
Навіщо нам висери чувака, з паралельної реальності?
Це персонаж для коміксів, а не для керування парламенту воюючої країни.
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15.06.2024 06:44 Відповісти
Дякуємо за роз'яснення,русланчик. І що б ми без тебе робили?
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15.06.2024 06:55 Відповісти
Пам'ятаю як нам розповідали, що НАТО нам не треба, ЄС не треба, МВФ просто посылали, про мир в очах пуйла, про відсунуті кордони, про адин народ і ще багато всього Що сталося клоун?
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15.06.2024 06:59 Відповісти
Нечего комментировать. Этот человек тоесть "метр с кепкой " не предлагает мир а требует полную капитуляцию. При этом капитуляция должна быть в унизительной форме- потерей территории и потерей национальной идентичности.
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15.06.2024 07:52 Відповісти
Це навіть не капітуляція в класичному її вигляді це акт про припинення існування України як держави.
Саме на це воно і розраховано в яку б спокусливу обгортку не було б загорнуто.
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15.06.2024 08:37 Відповісти
Он учитывает своих людей в ОП, когда высказывает такие предложения.
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15.06.2024 09:31 Відповісти
 
 