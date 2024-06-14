Стефанчук про "ініціативи" Путіна: Мир в обмін на суверенітет - це капітуляція

Коментуючи останні заяви Володимира Путіна, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що мир в обмін територію - це анексія, мир в обмін на суверенітет - капітуляція, а мир в обмін на безблоковий статус - це самогубство.

Про це йдеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Навіяно сьогоднішніми деякими "ініціативами".

Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру.

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Інакше:

Мир в обмін на територію — це анексія.

Мир в обмін на суверенітет — це капітуляція.

Мир в обмін на людей — це рабство.

Мир в обмін на безблоковий статус — це самогубство.

Мир в обмін на заморожений конфлікт — це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків.

Ось, чому важливою є повна імплементація Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

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Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули.

Перший крок до реалізації Формули миру Україна зробить завтра разом із сотнею країн-однодумців", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.