Стефанчук про "ініціативи" Путіна: Мир в обмін на суверенітет - це капітуляція
Коментуючи останні заяви Володимира Путіна, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що мир в обмін територію - це анексія, мир в обмін на суверенітет - капітуляція, а мир в обмін на безблоковий статус - це самогубство.
Про це йдеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Навіяно сьогоднішніми деякими "ініціативами".
Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру.
Інакше:
Мир в обмін на територію — це анексія.
Мир в обмін на суверенітет — це капітуляція.
Мир в обмін на людей — це рабство.
Мир в обмін на безблоковий статус — це самогубство.
Мир в обмін на заморожений конфлікт — це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків.
Ось, чому важливою є повна імплементація Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули.
Перший крок до реалізації Формули миру Україна зробить завтра разом із сотнею країн-однодумців", - заявив Стефанчук.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.
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З КИМ ГОВОРИТЬ ПУТИН?
https://republic.com.ua/article/z-kim-govorit-putin.html
Ту "формулу" Зеленського ніхто не бачив та ніхто не розуміє!
В кінці може виявитись, що та "формула":
Територія + Суверенітет + Люди + БезБлок + Замороження => УЙНЯ!
Во вторых если открыть первую в этой новости ссылку можно прочесть:
речь идет не о замораживании конфликта, а о его "окончательном завершении" войны Источник:
Вы не будете спорит что завершение войны означает наступление мира?
Не буду спорить о ситуации, я просто указал вам где вообще идет про мир
Внеблоковый статус Украины, признание оккупированных территорий за Россией и снятие санкций. Это формула мира Путина.
Зададим один вопрос: если Украина проигрывает, то почему Россия предлагает мир? А значит, он понимает, что ситуация плохая и в данной ситуации он уже ничего не сможет сделать. Ни мобилизация, ничего не спасет ситуацию, и это для него бесполезная бойня. А вот "мир", который он предлагает, а именно "внеблоковый статус" Украины - это продолжение войны. Если Украина не получит свои гарантии безопасности со стороны НАТО, то все это было бесполезно.
У Украины тоже есть требование - границы 1991 года. И как быть? А никак, никто не будет отходить от своих базовых принципов, а потому война будет продолжена до победного конца. России не дадут полупобеду. Вот и все. Снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана не решают вопрос стратегически. И теперь, понимая абсолютную бесперспективность этой бойни для себя, он предлагает мир. Приобрести ему больше нечего, а вот потерять есть что, и это будет проигрыш.
Но для Запада эта война имеет несколько иной характер. Для них появился шанс жестоко наказать авторитарного лидера и показать всем остальным авторитариям, что и по ним звонит колокол. Никто на равных с авторитариями говорить не будет, ибо они для Запада второсортные прислуги, которых будут доить, как доили Саддама, Каддафи, семью Асада, Путина, а потом отдают на убой.
Сегодня Путину выгодны и эти условия, потому что он рискует потерять все. Западу же имеет смысл победить, потому что они вновь победят стратегически, поскольку все эти БРИКСо-ШОСевские ребята, включая Китай, придут на поклон перед победителем и примут неоспоримую мощь и силу Запада, на который многие так сильно сейчас надеются...
@bulvarB
Московія може існувати лише в умовах війни, а історична роль України знищення московії так само як вона зищила Річ Посполиту.
***** ж йому по суті запропонувало місце ЗЄ. От тільки Єрмак явно залишається на місці.
он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности".
хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.
что-то когда финляндия вступала в нато - рф совсем не возмущалась! путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"
что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".
вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
это что-то на преступном.
Пішов ка ти на йух) бо завоняв весь чат поясненням як добре здати території путінський ти ********.
Це персонаж для коміксів, а не для керування парламенту воюючої країни.
Саме на це воно і розраховано в яку б спокусливу обгортку не було б загорнуто.