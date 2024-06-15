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Новини
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Понад 70 дронів атакували російську авіабазу "Морозовськ", - Буданов

Морозовськ

Вночі 14 червня  щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash завдали удару по російській авіабазі Морозовськ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це проєкту "The War Zone" розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він розповів, що операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

Глава ГУР додав, що наразі триває оцінка збитків: "Ми чекаємо на інформацію" про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Нагадаємо, вже з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на аеродром Морозовськ. На них видно, що пошкоджено щонайменше частину аеродрому й ангар для літаків, всередині якого могли перебувати бомбардувальники. З аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про пошкодження нафтобази та порушення електропостачання внаслідок атаки дронів

Автор: 

Буданов Кирило (493) росія (65360) дрони (4758)


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Топ коментарі
+35
Краще б він розповів, навіщо допоміг втекти Трубіцину, який знаходився під слідством.
І хто йому наказав це зробити (або зеленський, або єрмак). Ну не гогілашвілі ж...
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15.06.2024 08:06
+20
Розморозили?
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15.06.2024 07:15
+20
Мені більше всього сподобалося коли я у кацапів прочитав - ЧОМУ загинули пілоти У двох "літьох" був якийсь "зальот" Проштрафилися! І їх у вигдяді командування (нібито в покарання) поставило керувать ЗУ-23-2 на аеродромі І їх накрило вибухом Ну - щодо управління ЗУ - щось не дуже віриться - бо "засоби підсилення" у вигляді зенітної артилерії" - це інша в/ч Вони придаються авіапідрозділу - але не входять в його склад ТО як же комполка може направить льотчиків до зенітчиків? Крім того - навіть "розгильдяй"-льотчик - надто дорога у навчанні річ - щоб ними так "розкидаться" Таких, в покарання, можуть на якесь небезпечне завдання польотне кинуть - а не з зенітки пулять! Та й вміть нею користуваться треба А я з практики знаю - у всьому що не стосується польотів, "літуни", переважно, тупі!
Висновок один - "накрили" стоянку з "черговими екіпажами" Бо тільки вони в нічний безполітний час могли буть на аеродромі
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15.06.2024 08:05
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Розморозили?
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15.06.2024 07:15 Відповісти
Поки сам себе не похвалиш - ніхто цього не зробить.
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15.06.2024 07:19 Відповісти
так так.
буданов відомий розповідач....
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15.06.2024 07:21 Відповісти
Краще б він розповів, навіщо допоміг втекти Трубіцину, який знаходився під слідством.
І хто йому наказав це зробити (або зеленський, або єрмак). Ну не гогілашвілі ж...
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15.06.2024 08:06 Відповісти
Непогано там підгоріло. Каци пишуть про шістьох загиблих, у тому числі двох пілотів
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15.06.2024 07:27 Відповісти
Мені більше всього сподобалося коли я у кацапів прочитав - ЧОМУ загинули пілоти У двох "літьох" був якийсь "зальот" Проштрафилися! І їх у вигдяді командування (нібито в покарання) поставило керувать ЗУ-23-2 на аеродромі І їх накрило вибухом Ну - щодо управління ЗУ - щось не дуже віриться - бо "засоби підсилення" у вигляді зенітної артилерії" - це інша в/ч Вони придаються авіапідрозділу - але не входять в його склад ТО як же комполка може направить льотчиків до зенітчиків? Крім того - навіть "розгильдяй"-льотчик - надто дорога у навчанні річ - щоб ними так "розкидаться" Таких, в покарання, можуть на якесь небезпечне завдання польотне кинуть - а не з зенітки пулять! Та й вміть нею користуваться треба А я з практики знаю - у всьому що не стосується польотів, "літуни", переважно, тупі!
Висновок один - "накрили" стоянку з "черговими екіпажами" Бо тільки вони в нічний безполітний час могли буть на аеродромі
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15.06.2024 08:05 Відповісти
Загадочная руская душа - може вони там спиртягу приймали))
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15.06.2024 08:42 Відповісти
Можливо! Тільки не "спиртягу" Там два "зелені лейтенанти (21 та 23 років) А такі до "спиртяги" доступу не мають! Скоріше повірю, що їх пригостили інженери з РЕО чи АО (у тих спирту більше всього) Напилися та поснули в "ескадрильському доміку"
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15.06.2024 08:50 Відповісти
Я не в курсі таких тонкощів, просто згадалась розповідь одного знайомого - він був кадровим військовим, служив при союзі на території росії. Після розвалу союзу до Києва повернувся. З такими матюгами згадував "загадочных руських" - улюблена зимова забава - злити спирт з приборів для сугрєву..
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15.06.2024 09:35 Відповісти
То він лише "щось чув" На літаках спирт в основному заливається у систему протиобледеніння - а не в "прибори" Також - для охолодження стартер-генераторів (зокрема у МіГ-23 в моделі "висотного перехоплювача" Там на політ "вилітає" до 280 л спиртоводяної суміші Жаргонна назва - "шпага")
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15.06.2024 13:00 Відповісти
Та то він не про літаки)) давно було, не пам'ятаю

А взагалі - тверезі мокши - то фантастика..
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15.06.2024 13:41 Відповісти
Ростовська обл. Нема чого шастати над Україною!
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15.06.2024 07:27 Відповісти
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15.06.2024 07:56 Відповісти
Бєлґарад треба стирати з лиця Землі, як рашисти роблять це з Харковом. Не шкодувати нікого. Здохне більше цивільних рашистів, від малого до великого, нам легше жити буде.
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15.06.2024 08:10 Відповісти
Пропоную коментатору Буданову наперед розповідати про атаки, які готуються із вказанням повних ТТХ озброєння,яке буде задіяне, часу і дату початку операції, опублікувати паперовий документ із підписамиі грифом таємності, щоб більше зібрати лайків для себе і для віце-президента дєрмака
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15.06.2024 08:43 Відповісти
Для цього є його друг Гогілашвілі і їх керманич єрмак
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15.06.2024 17:29 Відповісти
А лапті кажуть шо сбили 90+.
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15.06.2024 08:51 Відповісти
можливо й тому цей щокатий розповідун і "не знає": щонайменше 70, а може і більше
Джерело:
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15.06.2024 10:12 Відповісти
Отлчная работа, господин Буданов! Продолжайте!
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15.06.2024 10:41 Відповісти
Незрозуміло. Вказані БПЛА це дрони ближнього радіусу дії. Туману наганяють ?

70 штук ?? Ні фіга собі .... усе рашистам !!
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15.06.2024 11:23 Відповісти
 
 