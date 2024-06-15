Понад 70 дронів атакували російську авіабазу "Морозовськ", - Буданов

Вночі 14 червня щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash завдали удару по російській авіабазі Морозовськ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це проєкту "The War Zone" розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він розповів, що операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

Глава ГУР додав, що наразі триває оцінка збитків: "Ми чекаємо на інформацію" про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Нагадаємо, вже з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на аеродром Морозовськ. На них видно, що пошкоджено щонайменше частину аеродрому й ангар для літаків, всередині якого могли перебувати бомбардувальники. З аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про пошкодження нафтобази та порушення електропостачання внаслідок атаки дронів