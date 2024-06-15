Боррель про "пропозиції" Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню. Росія переозброюється та готується до тривалої війни

Росія не може диктувати умови припинення вогню, оскільки є агресором, більш того Путін у мирі не зацікавлений.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, коментуючи нещодавні "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна щодо миру в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

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Боррель нагадав, що справжні умови миру викладені у Статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї "про всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні", яку підтримала 141 країна.

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.