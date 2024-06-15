УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9020 відвідувачів онлайн
Новини
1 889 4

Боррель про "пропозиції" Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню. Росія переозброюється та готується до тривалої війни

Жозеп Боррель

Росія не може диктувати умови припинення вогню, оскільки є агресором, більш того Путін у мирі не зацікавлений.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, коментуючи нещодавні "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна щодо миру в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" Путіна - несерйозний - Шольц

Боррель нагадав, що справжні умови миру викладені у Статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї "про всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні", яку підтримала 141 країна.

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.

Автор: 

перемовини (2923) путін володимир (23873) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Робить свою правильну справу заради Добра та й все. Рашистськє Зло повинно бути знищено без варіантів,
попереду ще Китай.
І усі вони взрощєні вашею ліберальност'ю та невпевненост'ю.
показати весь коментар
15.06.2024 18:44 Відповісти
пока запад не поймет, что моль угроза для европы и сша, он не будет дергаться
показати весь коментар
15.06.2024 18:49 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2024 19:34 Відповісти
Та то таке! Здається панове українці в 19р. ви про...али Україну. Путька і бабломойскі розвели вас як лохів. Хто залишиться живим валіть і США, Канаду, створюйте там свої громади, хоч якась пам'ять про Україну збережеться!
показати весь коментар
15.06.2024 19:37 Відповісти
 
 