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Зеленський: План дій, погоджений на Саміті миру, буде доведений до РФ, щоб на другому саміті зафіксувати реальний кінець війни

Президент Володимир Зеленський

Погоджений на Саміті миру план дій буде доведений до представників Росії, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що, якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас.

А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни", - заявив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що на саміті присутня 101 держава та міжнародна організація.

"Ми змогли уникнути однієї з найжахливіших речей – поділу світу на супротивні блоки. Тут є представники з Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки, релігійні лідери. 101 учасник. І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність", - сказав він.

Зеленський додав, що кожна держава, яка не представлена на саміті, "але яка поділяє такі самі цінності у вчинках та словах, зможе доєднатися до нашої роботи на подальших етапах Формули миру".

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"Сама ідея війни вже програла. Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру", - сказав також президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+55
Нічого не розумію . Який сенс з цього балабольства ?
Де кінець війни, якщо засрашканці поставили економіку на військові рейки і не думають відступати ? Китайози їм допомагають.
Про який кінець воно говорить ? Хто погано закінчить ?
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15.06.2024 19:57
+38
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли. (Роберт Бернс, (1759-1796))
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15.06.2024 20:15
+38
Вам же сказали - на другому саміті той кінець фіксувати будуть..

Краще б зе! свій кришкою роялю в 2019 зафіксував..
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15.06.2024 20:27
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"Бог не є Богом мертвих, а живих!" ... Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство.

Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?

Колись раніше - перед потопом - таке вже було:

Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.

Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...
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18.06.2024 01:49 Відповісти
... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було би вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
...

Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із https://2homosapiens.wordpress.com/ повного тексту .

this is message to You - 2homosapiens

Слава Україні.
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18.06.2024 01:50 Відповісти
....... Проект (людям) побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя. ....... Зміст:
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...

"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"

Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини ... ...
( Більше - дивіться із http://2homosapiens-ua.blogspot.com/ повного тексту .)

this is message to You - http://2homosapiens-ua.blogspot.com/ 2homosapiens

Слава Україні.
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18.06.2024 01:51 Відповісти
ЯК БИ ТАК ЗЛИТИ УКРАЇНУ ЩОБ ВИНУВАТИЙ БУВ ЦІЛИЙ СВІТ А НЕ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ?
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16.06.2024 02:11 Відповісти
Щось мені цей саміт нагадує зустріч випусників - посиділи, поговорили, випили, потім п'яненьки пішли до директора школи та сказали - ми більше не прийдемо. Та не приходьте, кому ви вже нужні, йдіть нах.
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16.06.2024 03:53 Відповісти
Канва давно вироблена. В Омані узгодили відведення ЗСУ за межі Донецької та Луганської областей. В Мінську узгодили процес самого відведення. Штрафи за стрільбу в сторону ворога, примусова демобілізація, і референдум про зміни в конституції мови,віри, ЕС та НАТО. Але х.... побачивши, що квартальці ще більші сцикуни ніж він сам - сказав
загальним зборам кооперативу Озеро -мені набридло чекати. А тепер вже через Дерьмака посилають Х.... вісточку -приїзджай дорогой, ми згідні на мирний договір. Дерьмак вже розпинається, що мова не ведеться про порушення територіальної цілісності України. Раз пі.....ув - таки йдеться. Бо зрадникам і шахраям ніякої віри немає.
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16.06.2024 04:49 Відповісти
Очковтирательство.
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16.06.2024 06:47 Відповісти
Щодо результату ДРУГОГО саміту ? Чи він сподівається сидіти ще й до третього ?
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16.06.2024 11:14 Відповісти
То поясніть, як саме можна "зафіксувати реальний кінець війни". Знову "просто перестать стрілять"?
А як щодо кордонів 1991 року? А щодо кордонів 2022 року? А щодо "жодних мінськів або будапештів при зеленському не буде" (абєрмак)?
Чи домовленості будуть виключно Оманські? Просто віддати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області - все? Життя зе-зрадників вдалося?
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16.06.2024 19:03 Відповісти
Здається мені, що цей форум беневтік ініціював з однієї мети, - за результатами другого форуму підписати фактично капітулянський договір з мордором. Але, як завжди, перекласти відповідальність за це з себе на інші країни. Буквально "Я нічого не міг зробити, Так забажали наши союзники."
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16.06.2024 09:22 Відповісти
Абсолютно вірно. Те саме воно говорить і про підвищення тарифів - "Це не я. Це все "клятий Захід" вимагає". Хоча Захід насправді нічого такого і близько не вимагав.
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16.06.2024 19:05 Відповісти
Тут важно чтобы Штаты лично не были виноваты в мире. После двух мирных самитов можно сказать что мир помогли заключить все страны. Не должно выглядеть, типа Украиной Штаты вертят как хотят. Даже если все это знают.
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16.06.2024 21:11 Відповісти
не в ООН, не на этом отдельном самите преЗЕденте ни разу не заикнулся как должно быть положено про империализм, фашизм, реваншизм путинской рашки, поэтому большинство стран мира называет это конфликтом и не придает больного значения
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16.06.2024 09:51 Відповісти
И ни слова о завершении войны,ни от кого среди присутствующих на этом недосаммите...Хотя о чем это я?Завершение войны это завершение игры роли президента для ЗЕли.А так хочется уже мира.Щас конечно налезут выходцы на границы 91-го года,но Бог вам судья.
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16.06.2024 10:11 Відповісти
Хочеться? А як саме її можна "завершити"? "Просто перестать стрілять"?

Ви нагадуєте жертву сексуального ман,яка, якій набридло опиратися і вона заявляє: "Так, добре, я сама. Сама роздягнуся, сама прийму потрібну позу і сама спробую отримати задоволення".
А потім ман,як говорить: "Штучка ти гаряча, але я жертв в живих не залишаю..."
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16.06.2024 19:12 Відповісти
Зі сторінки Валентина Матвіїв #думка
Нарід почув про можливе перемир'я чи то заморозку, чи то пак повне припинення "конфлікту" - і помітно пожвавішав. Що їм до мого вбитого росією сина?! Що їм до сотень тисяч чиїхось вбитих синів?! Що їм до ветеранів-калік без рук і ніг?!.. Що їм до воїнів-захисників, на очах яких на шматочки розривалися їхні побратими і вони вже ніколи не спатимуть спокійно, бо ці жахіття супроводжуватимуть їх до скону?!.. Що їм до тієї спустошеної землі, яка далеко в окупації, але на якій - кров, багато крові наших синів, за яку вони загинули?!.. Плебс із надією дивиться в завтрашній день і тішиться, що їх може пронести - мобілізація, втрата, каліцтво, всі жахи війни.
Нині я почула одного такого представника плебсу: "Може, нарешті сі скінчит то-то ( війну він називає то-то!!!), бо й так ми не переможемо таку сильну державу, а виб'ют всіх". Хотілося вдарити і втікати подалі одночасно. Хотілося кричати. То, значить, загибель моєї єдиної дитини даремна?! То, значить, все даремно і цей "конфлікт" - лиш сотні тисяч могил по всій Україні, над якими лопочуть прапори?! То, значить, це була лиш наша війна - тих, хто воював, тих, хто втратив, тих, хто скалічів?! А інші?! Вони й так не сильно напрягались всі ці роки, жили собі тихо-мирно, навіть будувались, навіть процвітали у бізнесі, кар'єрі. А тепер взагалі розправлять свої хвости, що були піджали, бо жим-жим війна, і будуть мовчки (або й не мовчки!) насміхатися з нас, що вони нас туди не посилали, що ми лузери, а не вони! Вони, що досі оминали могили наших рідних, наче ті могили чумні, тепер тим більше будуть обходити їх десятою дорогою - бо ж які то герої: герої перемагають, а перемоги не було!
Я божеволію від однієї думки, що синова мрія, задля якої він відклав усе своє життя на потім "Перемога: Крим і Донбас", так і залишиться мрією номер 1 у списку його мрій лише на сторінках записника... Що моя дитина не створила власний телеканал документалістики й глибокої аналітики. Що не створила сім'ї з коханою людиною і в них не народилися діти, наші внуки. Що він не підкорив усі двохтисячники Карпат. Що не здійснив океанічну подорож по світі і взагалі жодного разу не перетнув кордон, бо треба було боротись за свою землю. Що не стрибнув з парашутом, не посадив свій сад із 89-ти саджанців, не відвідав симфонічний оркестр/рок, не побудував хатини в горах... Він навіть не встиг відвідати могили своїх побратимів з "Карпатської Січі" - Мисли й Телефончика, і тепер це робить його тато. Не видав книги власних думок, і це зробили ми, батьки. І все це тільки тому, що віддав всього себе національній ідеї свободи і боротьбі за неї. Правдивої свободи! А тепер цією лжесвободою будуть насолоджуватися в основному ті, хто й пальця не приклав до неї. Але це буде не та свобода, ой не та! За 3-5-7-10-надцять років все почнеться наново. Тож можете вже відтепер бути впевнені, що "конфлікт" почнеться, і він буде ще кривавішим, і з кожним разом наші землі, наші люди будуть зменшуватися-зменшуватися, поки нас не стане зовсім, поки цей монстр із півночі не поглине нас цілком. Тож, плебсе, можеш уже відтепер звикатися з думкою, що за кілька років твої діти, онуки стануть на місце наших дітей. І ти так само ридатимеш над їхніми могилами, якщо вони, звісно, ще будуть. Бо не знищене до кінця зло рано чи пізно знову підіймає голову, щоб робити свою чорну справу, бо це його сутність. Доки ми остаточно не відрубаємо йому голову, воно буде переслідувати наших нащадків у віках. Зараз воно виснажене, ослаблене і потребує відновлення, готове залягти на дно і вичекати, щоб набратися сил, аби ще з більшою потугою вбивати і нищити. Чи хочете ви цього, хто зараз затамував подих в очікуванні "миру" з абсолютним злом? Ви скажете: не нам вирішувати, не від нас залежить. Аякже, звісно, не від вас! Як завжди: ваша хата скраю! Це і ваша байдужість вбивала й вбиває найкращих, це ви поховали під спідницею і по закордонах своїх, замість того, щоб змінили тих, хто з останніх сил б'ється з ворогом. Це ви - перші - будете готові знову простягнути руку миру сусіду-вбивці, бо "то всьо політики". Плебс...
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16.06.2024 10:16 Відповісти
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
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16.06.2024 12:53 Відповісти
Не треба так категорично. Ділити на білих та червоних, злих та добрих. Так завжди було. Хтось крав, а хтось казав, що це аморально. Хтось вчився, а хтось горілку пив. Всіх в одну шеренгу не поставиш. Як не старайся. Ділення - це не виховання патріотизму, а навпаки. Треба було з 1991 року виховувати дітей, а не скиглити, що при союзі все було: й робота, й безкоштовне навчання, і горілка за 3.62. Діти все чули, і ось виросли й продовжують скиглити, що раніше було ... життя, а зараз моменти. Це при тому, що у дитинстві вони не бачили справжнього шоколаду, крім арахісового. Ленін казав Вчитися, вчитися й вчитися. Зараз треба казати всім Виховувати, виховувати й виховувати дітей у шані та любові до Батьківщини. Своєї, поганої-хорошої, бідної-багатої.
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16.06.2024 17:18 Відповісти
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16.06.2024 19:01 Відповісти
Порожній шлунок найкращий вихователь ...
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16.06.2024 19:04 Відповісти
Комуністичні ілюзії виявилися нежиттєздатними і коли кількість тих, хто вважав головним своїм правом свободу від обов'язків, перевищила певне критичне значення - совок обвалився і ніяке "виховання" не змогло цьому запобігти.
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16.06.2024 19:21 Відповісти
До речі, ні виховання "у дусі ідеалів", ні "криваві" репресії, а й того й іншого було надміру.
Може в "консерваторії" щось було не так?
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16.06.2024 19:33 Відповісти
Ви вважаєте що кнут та ... талони на продукти - це правильне виховання ? То вам треба йти у "опричники *****".
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19.06.2024 19:00 Відповісти
Кожен бачить те, що хоче. Халява як і безкарність розбещують і ведуть до рецидиву ...
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19.06.2024 21:14 Відповісти
"...кнут та ... талони на продукти..." і є яскравою характеристикою саме совка ...
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19.06.2024 21:25 Відповісти
Утопічна пропозиція в стилі "рожевих поні".
Скільки чекати, щоб виросли діточки, виховані у патріотизмі? Ще 30 років? А Україна збережеться ще 30 років?
А хто буде виховувати тих "патріотичних" діточок? Виборці януковоча та зеленського? Вони "понавиховують"...
Чи може ви сподіваєтеся на патріотичне виховання від держави? А хто представлятиме державу? Влада, обрана виборцями януковоча та зеленського? Ну, така влада понавиховує ще "більш" патріотично, ніж самі ватні виборці!
Не треба вигадувати велосипеду. Країни Балтії після відділення від совка мали в своєму складі від 40 до 60% "руZZкогаварящего" населення, і московитські ідеологи з початку 1990-х погрожували: та нехай вони тільки спробують обмежити "расейськамовних" в громадянських правах... І що? А нічого. Преспокійно увели паспорти негромадянина, і поступово "іванови" стали "івановкасами" і вивчили мову країни проживання, а хто відмовився, той вже не має вирішального впливу на політичні рішення...
Це не "ділення" людей на сорти. Це - дезінфекція рани.
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16.06.2024 21:14 Відповісти
Слухайте, ви вважаєте, що треба виховувати дітей без принципів ? Будяками ? То чого з 2000 року кацапи взялись виховувати своїх за ідеологією "руцького миру" ? До 2000 року в московії не було ніякої ідеології. Було тільки паплюження здобутків радянського суспільства. І раптом ... розворот на 180 градусів. Всі - за сталіна, за партію. Бий незгодних. Бий доки вони не почервоніють. Тоді ви або ЗРАДНИК, або НЕВІГЛАС, який не розуміється в принципах ДЕМОКРАТІЇ. Про балтійські країни прошу помовчати. Вони у союзі жили примусово, і дітей виховували ПРАВИЛЬНО. Я спілкувався з солдатами з Литви. І вони мене перевиховували з наївного українця в ідеологічного українця. І що це у 1980 році і Вентспілсі на заборі війс.частини фарбою чітко написано "Окупанти геть додому!" І ніхто не зафарбовував. Паспорти не додають патріотизму народу.
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19.06.2024 19:12 Відповісти
"...здобутки радянського суспільства..." і привели до краху совка ...
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19.06.2024 21:21 Відповісти
Я НЕ вважаю, що треба дітей виховувати без принципів. І я про це НІДЕ не писав. Це ваша власна вигадка! І на підставі вашої вигадки ви заявили, що я "або ЗРАДНИК, або НЕВІГЛАС, який не розуміється в принципах ДЕМОКРАТІЇ."
А це суто прийом троля: щось вигадане приписати опоненту, і почати це "переможно розбивати".
Йдемо далі. "Паплюження здобутків радянського суспільства" - це дослівна цитата регулярних висловів кремлівських пропагандонів. Так всі ці сцялавйови та ********* називають жахливу правду про злочини більшовиків - "паплюження". Оскільки у вашому дописі "здобутки радянського суспільства" не взято в лапки, то це значить, що ви згодні з наявністю у совка якихось "здобутків".
Хотілося би ще дізнатися, а які саме то були "здобутки"? Голодомор? Поневолення селян в рабство? Сотні тисяч загиблих на "будовах п,ятирічок"? сталінські репресії? ГУЛАГ? Масові депортації? М,ясні штурми під час ДСВ? Загородзагони? Підрив ДніпроГЕСу? Чорнопіджачники? "Партизани", що підставляють власне населення під каральні акції нацистів, як в Корюківці? Ядерні випробування на військовослужбовцях власної армії? Жебрацькі зарплати переважної більшості населення? Лайнова якість продуктів та побутових товарів? Тотальний дефіцит всього? Порожні полиці магазинів? Торгівля з-під поли? Черги в 20-30 років на квартири та автівки? ... ... ...
...Насправді - НІ. Від ВАС нічого "дізнаватися" не хотілося би, бо набридло читати різні брехні...
"Балтійські країни жили в "союзі примусово"... А українці по-вашому жили в совку "добровільно"?! І через цю "добровільність" ОУН-УПА чинила спротив кремлю на кілька років довше, ніж "лісові брати" з країн Балтії?
"Паспорти не додають патріотизму народу." Але паспорт виборця дозволяє позбавити впливу на майбутнє країни її мешканців з менталітетом ворога. І тільки якщо ватні совкодрочери на кшталт вас НЕ зможуть обирати чергових януковочів та зеленських з,явиться шанс виховати українських дітей в дусі патріотизму.
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24.06.2024 20:33 Відповісти
Цей "совкодрочер" напевно один із тих, хто за словами совкового ж гумориста Райкіна, і харчувався за рахунок "заднього кирильця" ...
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19.06.2024 21:46 Відповісти
Схоже на те.
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24.06.2024 20:37 Відповісти
Аж дух захопило. Як можна все перекрутити. По-перше, не плутайте хрєн з пальцем. Балтійські країни увійшли в склад срср примусово у 1940 році. Україну включили у 1922 році за результатами українсько-московітської війни. Але не обійшлось і без зрадників, які утворили урср 25.12.1917 р в Харкові напередодні війни. Порівнювати Балтику з Україною навіть з ОУН-УПА часів 1941-1953 роки - це закривати очі на факти історії. Українці воювали за Батьківщину з гітлерівцями переважно у складі Червоної армії. Для них Батьківщина була яка ? І не треба відмахуватись від фактів, за які соромно патріотам сьогодні. По-друге. Щодо критики "паплюження здобутків радянського суспільства". Ви умисно витягли з контексту самі ці слова. Я так написав, а не інакше БО ЦЕ БУЛО ІДЕОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ Єльцина на той час. Чи ви гадаєте інакше ? Оцінку я цьому у комі не давав - це ви зробили, аби вставити своє чергове "совкодрочер" і розвести тут сварку. А факти про ГУЛАГ та інше - це "виховання совкодрочера", щоб притягти помічників ? Не треба мені ваші факти, бо я краще за вас це знаю. Чому ? Тому що я і є жертва (без пафосу) оцих ваших аргументів про очевидні факти, які я пережив на своїй шкурі. Тому можливо це ви - НЕВІГЛАС, якщо не провокатор. І ще. За гопника та совкодрочера у трусах на сцені мене ніяка сила б не примусила голосувати ! І не дивно, що ви результати виборів вішаєте на всіх, хто не погоджується з вашою "примусовою паспортизацією". Бо у вас не має аргументів на користь чергової мильної кульки. Висновок: ваш прихильник 2Е й ви особисто - дешеві "патріоти", які займаються донкіхотством, борячись з вітряками, щоб отримати схвалення на кшталт вашого зєлєнсКАВО, а не мого.
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25.06.2024 17:55 Відповісти
Не буду вас розчаровувати, шановний пан у "вишиванці". Сорочку ви можете вдягати будь-яку. Все мабуть залежить від "чергової влади" і її зміни. АЛЕ ТОЧНО, під сорочкою не приховати характер. ВАШ, пане. Бути підлабузником та сраколизом не соромно ? Чого ви тявкаєте, як та шавка з-під ворот ?
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25.06.2024 18:01 Відповісти
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26.06.2024 20:00 Відповісти
Голос втратили, вилизуючи зеленским ботам ?
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26.06.2024 21:45 Відповісти
Зеленський/кремлівський ("какаяразніца?") троль тут саме. І ти набрид своїми примітивними маніпуляціями.
Тому за рашистськими кораблями.
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01.07.2024 13:45 Відповісти
Самміт миру у готелі де ціна за добу 1,200 євро... А ще дивуються чому стільки країн відмовилось...
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16.06.2024 11:04 Відповісти
https://youtu.be/0vsYVj2mY1o
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16.06.2024 11:11 Відповісти
КАртина маслом
"Зеля винаходить велосипед с квадратніми колісами, при багатьох свідках, що він дурень"
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16.06.2024 12:25 Відповісти
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16.06.2024 12:46 Відповісти
Доки існує "в'язниця народів" миру не буде ...
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16.06.2024 12:49 Відповісти
Так Перемога України і призведе до розвалу рашистського рейху. Достатньо подивитися на історію мордора. Військові поразки завжди призводили до політичних потрясінь в імпердії.
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16.06.2024 21:17 Відповісти
рашка хіба що підтереться ним...
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16.06.2024 13:39 Відповісти
Украинские силы окружили москалей на одном заводе в Волчанске.
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16.06.2024 14:38 Відповісти
Яка майстерність підлизування зе-зраднику.
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16.06.2024 21:18 Відповісти
Який другий саміт? Ти з першим розбирися, нафік він треба! Ну зібралися, поговорили, а далі що?????
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16.06.2024 15:13 Відповісти
Чому ж кацапчик армія не може воювати вічно - була і тридцятирічня війна в Європі, була іСторічня війна в Європі, ти головне готуйся до спалення твоєї Параши.
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16.06.2024 20:03 Відповісти
Не прокотить, лаптєноге. Більше НЕ прокотить.
Україна вже БУЛА нейтральною країною 23 роки, і добровільно відмовилася від третього за розмірами ядерного потенціалу в світі. А твоя параша підписувала і Будапештський меморандум, і три десятки договорів з Україною, у т.ч. Великий договір про дружбу та кордони... І що це принесло Україні??? - 11 років війни з парашею, яка БУЛА ЗОБОВ,ЯЗАНА захищати Україну від зовнішньої агресії своєю зброєю, а не нападати!!!

"Жодний договір з роісею не коштує навіть паперу, на якому написяно..." -
Бісмарк був абсолютно правий, і тільки клінічний ідіот буде ставати на ті самі граблі доти, доки сам себе не вб,є...

Ми вже згадали нашу справжню історію, і ми твердо знаємо, чим закінчуються будь-які угоди з парашею - тотальним ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНЦІВ!
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16.06.2024 21:31 Відповісти
У Білому дому вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році. Джерело:
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16.06.2024 23:14 Відповісти
Дідько, як йому ще казати, що він лузер. ПОВНИЙ. Що його місце біля параші у районі кремля. Воно збирається до кінця. Якого кінця? Свого...... ? Так строк закінчився - звалювати треба по англійські : тихо й без шуму.
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16.06.2024 17:22 Відповісти
Бо не втік! Від повістки аж 4+ рази.)
Згоден поїхати в Європу та підтримати Володю, хоча б для того щоб це звучало круто, як його потужні відосики. Воювати за зрадників як Арахімія!
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16.06.2024 18:10 Відповісти
Президент тестує літак!

http://picplus.net/56924/98387/
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16.06.2024 18:41 Відповісти
Не впізнаю модель. Це Ф-16 чи вже Ф-35?
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24.06.2024 20:36 Відповісти
Підписанню цього договору в Стамбулі завадила Буча - Зеленський дуже хотів підписати
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16.06.2024 20:01 Відповісти
...доведите до ********!!!Упаковать в контейнер и скинуть в бункер....Поймет,крысеныш при подлете...
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16.06.2024 20:32 Відповісти
Штатам нужен мир к выборам Байдена. До октября война закончится. Нам про это прямо говорит Зеля, мы чет выделываемся, не верим. Не, он конечно говорит типа "весь Мир устал от войны, мы тут вместе решили заканчивать". Народ, не тупи - к осени войне конец. Этот мирный саммит просто чтобы решение о мире было "коллективным", а не лично Штатов.
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16.06.2024 21:07 Відповісти
Війну просто "закінчити" може лише агресор - якщо відмовиться від захоплених територій. Для жертви агресії єдиний спосіб закінчити війну - це перемогти.
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16.06.2024 21:36 Відповісти
Да, Polar, это цинично, жестоко, шокирующе, но может быть правдой. Штаты скажут отдать территории типа Запорожья, Донбасса, Херсона, Одессы, и завершить войну. Крым само собой остается раше. Просто потому, что иначе Штаты перестанут помогать вообще, и тогда раша заберет всю Украину. Трамп уже заявил что он еще до избрания президентом прекратит всю помощь Украине. Трампа к власти нельзя допустить. И тут только прекращение войны Байденом.
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17.06.2024 12:34 Відповісти
Что ні дєлаєт дурак - дєлаєт он всьо не так.

Цей клован зі своєю шворою привів до нас війну і зараз грає вар'ята.
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16.06.2024 23:07 Відповісти
Дипломатична математика

У фінальній декларацііСамміту згадані дві резолюції ООН:

Одна з них була ухвалена02.03.2022р. А друга 23.02.2023р

Це були досить серйозні декларації, достатньо сильні тексти про кордони України і про засудження російської агресії.

За кожну з цих декларацій проголосувало140 держав світу

А за нинішню декларацію, яка за текстом є достатньо м»якою в порівнянні з тими резолюціями,і в якій ті резолюції згадані проголосувало 80країн світу

140 проти 80!

Робіть висновки (Думай-те)
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17.06.2024 06:08 Відповісти
Була лише підтверджена необхідність дати відсіч РФ, підтримати територіальну цілісність України

Чи отримає Україна щось від цього Саміту? Нічого

Що дійсно отримав Зеленський від цього саміту- підтвердження своєї легітимності.

Для того саміт і був і був задуманий (Єрмаком)...

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17.06.2024 06:10 Відповісти
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17.06.2024 06:11 Відповісти
Якщо вірно розуміти,що вони мають на увазі під словом План,все стає зрозуміло.Світова спільнота з'їхалась подивитись з насолодою,як ця багатостраждальна Україна з о цим всім непотрібом до сих пір,не програла.
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17.06.2024 07:52 Відповісти
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