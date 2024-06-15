Зеленський: План дій, погоджений на Саміті миру, буде доведений до РФ, щоб на другому саміті зафіксувати реальний кінець війни

Погоджений на Саміті миру план дій буде доведений до представників Росії, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що, якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас.

А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни", - заявив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що на саміті присутня 101 держава та міжнародна організація.

"Ми змогли уникнути однієї з найжахливіших речей – поділу світу на супротивні блоки. Тут є представники з Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки, релігійні лідери. 101 учасник. І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність", - сказав він.

Зеленський додав, що кожна держава, яка не представлена на саміті, "але яка поділяє такі самі цінності у вчинках та словах, зможе доєднатися до нашої роботи на подальших етапах Формули миру".

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"Сама ідея війни вже програла. Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру", - сказав також президент.