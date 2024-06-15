Зеленський: План дій, погоджений на Саміті миру, буде доведений до РФ, щоб на другому саміті зафіксувати реальний кінець війни
Погоджений на Саміті миру план дій буде доведений до представників Росії, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що, якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас.
А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни", - заявив Зеленський.
Зеленський зазначив, що на саміті присутня 101 держава та міжнародна організація.
"Ми змогли уникнути однієї з найжахливіших речей – поділу світу на супротивні блоки. Тут є представники з Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки, релігійні лідери. 101 учасник. І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність", - сказав він.
Зеленський додав, що кожна держава, яка не представлена на саміті, "але яка поділяє такі самі цінності у вчинках та словах, зможе доєднатися до нашої роботи на подальших етапах Формули миру".
"Сама ідея війни вже програла. Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру", - сказав також президент.
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Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?
Колись раніше - перед потопом - таке вже було:
Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.
Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
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Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із https://2homosapiens.wordpress.com/ повного тексту .
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Слава Україні.
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...
"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"
Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини ... ...
( Більше - дивіться із http://2homosapiens-ua.blogspot.com/ повного тексту .)
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Слава Україні.
загальним зборам кооперативу Озеро -мені набридло чекати. А тепер вже через Дерьмака посилають Х.... вісточку -приїзджай дорогой, ми згідні на мирний договір. Дерьмак вже розпинається, що мова не ведеться про порушення територіальної цілісності України. Раз пі.....ув - таки йдеться. Бо зрадникам і шахраям ніякої віри немає.
А як щодо кордонів 1991 року? А щодо кордонів 2022 року? А щодо "жодних мінськів або будапештів при зеленському не буде" (абєрмак)?
Чи домовленості будуть виключно Оманські? Просто віддати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області - все? Життя зе-зрадників вдалося?
Ви нагадуєте жертву сексуального ман,яка, якій набридло опиратися і вона заявляє: "Так, добре, я сама. Сама роздягнуся, сама прийму потрібну позу і сама спробую отримати задоволення".
А потім ман,як говорить: "Штучка ти гаряча, але я жертв в живих не залишаю..."
Нарід почув про можливе перемир'я чи то заморозку, чи то пак повне припинення "конфлікту" - і помітно пожвавішав. Що їм до мого вбитого росією сина?! Що їм до сотень тисяч чиїхось вбитих синів?! Що їм до ветеранів-калік без рук і ніг?!.. Що їм до воїнів-захисників, на очах яких на шматочки розривалися їхні побратими і вони вже ніколи не спатимуть спокійно, бо ці жахіття супроводжуватимуть їх до скону?!.. Що їм до тієї спустошеної землі, яка далеко в окупації, але на якій - кров, багато крові наших синів, за яку вони загинули?!.. Плебс із надією дивиться в завтрашній день і тішиться, що їх може пронести - мобілізація, втрата, каліцтво, всі жахи війни.
Нині я почула одного такого представника плебсу: "Може, нарешті сі скінчит то-то ( війну він називає то-то!!!), бо й так ми не переможемо таку сильну державу, а виб'ют всіх". Хотілося вдарити і втікати подалі одночасно. Хотілося кричати. То, значить, загибель моєї єдиної дитини даремна?! То, значить, все даремно і цей "конфлікт" - лиш сотні тисяч могил по всій Україні, над якими лопочуть прапори?! То, значить, це була лиш наша війна - тих, хто воював, тих, хто втратив, тих, хто скалічів?! А інші?! Вони й так не сильно напрягались всі ці роки, жили собі тихо-мирно, навіть будувались, навіть процвітали у бізнесі, кар'єрі. А тепер взагалі розправлять свої хвости, що були піджали, бо жим-жим війна, і будуть мовчки (або й не мовчки!) насміхатися з нас, що вони нас туди не посилали, що ми лузери, а не вони! Вони, що досі оминали могили наших рідних, наче ті могили чумні, тепер тим більше будуть обходити їх десятою дорогою - бо ж які то герої: герої перемагають, а перемоги не було!
Я божеволію від однієї думки, що синова мрія, задля якої він відклав усе своє життя на потім "Перемога: Крим і Донбас", так і залишиться мрією номер 1 у списку його мрій лише на сторінках записника... Що моя дитина не створила власний телеканал документалістики й глибокої аналітики. Що не створила сім'ї з коханою людиною і в них не народилися діти, наші внуки. Що він не підкорив усі двохтисячники Карпат. Що не здійснив океанічну подорож по світі і взагалі жодного разу не перетнув кордон, бо треба було боротись за свою землю. Що не стрибнув з парашутом, не посадив свій сад із 89-ти саджанців, не відвідав симфонічний оркестр/рок, не побудував хатини в горах... Він навіть не встиг відвідати могили своїх побратимів з "Карпатської Січі" - Мисли й Телефончика, і тепер це робить його тато. Не видав книги власних думок, і це зробили ми, батьки. І все це тільки тому, що віддав всього себе національній ідеї свободи і боротьбі за неї. Правдивої свободи! А тепер цією лжесвободою будуть насолоджуватися в основному ті, хто й пальця не приклав до неї. Але це буде не та свобода, ой не та! За 3-5-7-10-надцять років все почнеться наново. Тож можете вже відтепер бути впевнені, що "конфлікт" почнеться, і він буде ще кривавішим, і з кожним разом наші землі, наші люди будуть зменшуватися-зменшуватися, поки нас не стане зовсім, поки цей монстр із півночі не поглине нас цілком. Тож, плебсе, можеш уже відтепер звикатися з думкою, що за кілька років твої діти, онуки стануть на місце наших дітей. І ти так само ридатимеш над їхніми могилами, якщо вони, звісно, ще будуть. Бо не знищене до кінця зло рано чи пізно знову підіймає голову, щоб робити свою чорну справу, бо це його сутність. Доки ми остаточно не відрубаємо йому голову, воно буде переслідувати наших нащадків у віках. Зараз воно виснажене, ослаблене і потребує відновлення, готове залягти на дно і вичекати, щоб набратися сил, аби ще з більшою потугою вбивати і нищити. Чи хочете ви цього, хто зараз затамував подих в очікуванні "миру" з абсолютним злом? Ви скажете: не нам вирішувати, не від нас залежить. Аякже, звісно, не від вас! Як завжди: ваша хата скраю! Це і ваша байдужість вбивала й вбиває найкращих, це ви поховали під спідницею і по закордонах своїх, замість того, щоб змінили тих, хто з останніх сил б'ється з ворогом. Це ви - перші - будете готові знову простягнути руку миру сусіду-вбивці, бо "то всьо політики". Плебс...
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
Може в "консерваторії" щось було не так?
Скільки чекати, щоб виросли діточки, виховані у патріотизмі? Ще 30 років? А Україна збережеться ще 30 років?
А хто буде виховувати тих "патріотичних" діточок? Виборці януковоча та зеленського? Вони "понавиховують"...
Чи може ви сподіваєтеся на патріотичне виховання від держави? А хто представлятиме державу? Влада, обрана виборцями януковоча та зеленського? Ну, така влада понавиховує ще "більш" патріотично, ніж самі ватні виборці!
Не треба вигадувати велосипеду. Країни Балтії після відділення від совка мали в своєму складі від 40 до 60% "руZZкогаварящего" населення, і московитські ідеологи з початку 1990-х погрожували: та нехай вони тільки спробують обмежити "расейськамовних" в громадянських правах... І що? А нічого. Преспокійно увели паспорти негромадянина, і поступово "іванови" стали "івановкасами" і вивчили мову країни проживання, а хто відмовився, той вже не має вирішального впливу на політичні рішення...
Це не "ділення" людей на сорти. Це - дезінфекція рани.
А це суто прийом троля: щось вигадане приписати опоненту, і почати це "переможно розбивати".
Йдемо далі. "Паплюження здобутків радянського суспільства" - це дослівна цитата регулярних висловів кремлівських пропагандонів. Так всі ці сцялавйови та ********* називають жахливу правду про злочини більшовиків - "паплюження". Оскільки у вашому дописі "здобутки радянського суспільства" не взято в лапки, то це значить, що ви згодні з наявністю у совка якихось "здобутків".
Хотілося би ще дізнатися, а які саме то були "здобутки"? Голодомор? Поневолення селян в рабство? Сотні тисяч загиблих на "будовах п,ятирічок"? сталінські репресії? ГУЛАГ? Масові депортації? М,ясні штурми під час ДСВ? Загородзагони? Підрив ДніпроГЕСу? Чорнопіджачники? "Партизани", що підставляють власне населення під каральні акції нацистів, як в Корюківці? Ядерні випробування на військовослужбовцях власної армії? Жебрацькі зарплати переважної більшості населення? Лайнова якість продуктів та побутових товарів? Тотальний дефіцит всього? Порожні полиці магазинів? Торгівля з-під поли? Черги в 20-30 років на квартири та автівки? ... ... ...
...Насправді - НІ. Від ВАС нічого "дізнаватися" не хотілося би, бо набридло читати різні брехні...
"Балтійські країни жили в "союзі примусово"... А українці по-вашому жили в совку "добровільно"?! І через цю "добровільність" ОУН-УПА чинила спротив кремлю на кілька років довше, ніж "лісові брати" з країн Балтії?
"Паспорти не додають патріотизму народу." Але паспорт виборця дозволяє позбавити впливу на майбутнє країни її мешканців з менталітетом ворога. І тільки якщо ватні совкодрочери на кшталт вас НЕ зможуть обирати чергових януковочів та зеленських з,явиться шанс виховати українських дітей в дусі патріотизму.
Тому за рашистськими кораблями.
"Зеля винаходить велосипед с квадратніми колісами, при багатьох свідках, що він дурень"
Україна вже БУЛА нейтральною країною 23 роки, і добровільно відмовилася від третього за розмірами ядерного потенціалу в світі. А твоя параша підписувала і Будапештський меморандум, і три десятки договорів з Україною, у т.ч. Великий договір про дружбу та кордони... І що це принесло Україні??? - 11 років війни з парашею, яка БУЛА ЗОБОВ,ЯЗАНА захищати Україну від зовнішньої агресії своєю зброєю, а не нападати!!!
"Жодний договір з роісею не коштує навіть паперу, на якому написяно..." -
Бісмарк був абсолютно правий, і тільки клінічний ідіот буде ставати на ті самі граблі доти, доки сам себе не вб,є...
Ми вже згадали нашу справжню історію, і ми твердо знаємо, чим закінчуються будь-які угоди з парашею - тотальним ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНЦІВ!
Згоден поїхати в Європу та підтримати Володю, хоча б для того щоб це звучало круто, як його потужні відосики. Воювати за зрадників як Арахімія!
http://picplus.net/56924/98387/
Цей клован зі своєю шворою привів до нас війну і зараз грає вар'ята.
У фінальній декларацііСамміту згадані дві резолюції ООН:
Одна з них була ухвалена02.03.2022р. А друга 23.02.2023р
Це були досить серйозні декларації, достатньо сильні тексти про кордони України і про засудження російської агресії.
За кожну з цих декларацій проголосувало140 держав світу
А за нинішню декларацію, яка за текстом є достатньо м»якою в порівнянні з тими резолюціями,і в якій ті резолюції згадані проголосувало 80країн світу
140 проти 80!
Робіть висновки (Думай-те)
Чи отримає Україна щось від цього Саміту? Нічого
Що дійсно отримав Зеленський від цього саміту- підтвердження своєї легітимності.
Для того саміт і був і був задуманий (Єрмаком)...