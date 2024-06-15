Віцепрезидентка США Гарріс: Путін закликає не до переговорів, а до капітуляції
Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс наголосила на необхідності зберегти міжнародну систему, засновану на правилах, яку Росія похитнула повномасштабним вторгненням в Україну.
Про це вона сказала на пленарному засіданні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку 15 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У своєму виступі Гарріс наголосила, що дії Росії, якщо вони не будуть покараними, "заохотять інших агресорів і призведуть до можливості завойовницької війни та хаосу, а не порядку й стабільності – що загрожує всьому світу".
Вона запевнила, що США будуть і далі підтримувати Україну та змушувати Росію платити, а також працюватимуть для досягнення справедливого і сталого миру – наголосивши, що "ніщо про завершення цієї війни не вирішується без України".
"На противагу цьому, вчора Путін висунув пропозицію. Та ми повинні говорити правду: він не закликає до переговорів, він закликає до капітуляції. Америка підтримує Україну не з міркувань благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах", – підкреслила Гарріс.
Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.
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Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.
Як НАБУ збиралися брати САМОГО!!! ДОРЕЧІ, не захищеного констітцією неконституційного КАРДИНАЛА - й витік помічав усьому... Когось дивує це ?
ШЕВЧЕНКО:
І результат цієї операції міг би бути таким, що в нас в Україні змінився б політичний ландшафт, відбулася б зміна чинної влади, чинної команди. На жаль, цього не сталося. І вже в межах цього розслідування точно не станеться. І є наслідки, вимірювані в мільярдах доларів втрат для України, тому що ці корупціонери, які грабували тоді, зараз перебувають далі на своїх посадах. Топкорупціонери. І ми розуміємо, що вони сприймають Україну виключно як можливість для особистого збагачення", - зазначає . Джерело: