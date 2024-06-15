Фон дер Ляєн: Замороження конфлікту сьогодні - це рецепт для подальшої агресивної війни

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що замороження війни в Україні сьогодні призведе до подальшої агресивної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це вона заявила під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

"Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто, це рецепт для подальшої агресивної війни", - сказала фон дер Ляєн.

Як зазначила президентка Євррокомісії, світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.

"Такий мир, який відновить суверенітет та територіальну цілісність України, непорушність всіх кордонів, суверенітет всіх народів, - саме це є ставкою", - наголосила вона.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.