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Прем’єрка Данії Фредеріксен на Саміті миру: Якщо ми не відстоюватимемо наші принципи, то чого ми всі вартуємо?

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Основою та шляхом до миру в Україні має бути відданість Статуту ООН, міжнародному праву і принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, навколо яких об’єдналися учасники Глобального саміту миру.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час виступу на Саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава данського уряду зауважила, що жорстока агресія Росії проти українських міст показує, як далеко ми зараз знаходимося від миру.

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"Ми об’єдналися сьогодні тут навколо спільного розуміння та спільної відданості Статуту ООН та міжнародному праву, принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Це є і повинно бути нашою основою та шляхом до миру. Якщо ми не відстоюватимемо ці принципи, то чого ми всі вартуємо?" - зазначила Фредеріксен.

Вона наголосила, що не можна прийняти світ, у якому кордони можуть бути змінені військовою силою, де агресор встановлює правила. За її словами, прибувши на Саміт, його учасники взяли на себе "особливу відповідальність і спільний інтерес" щодо досягнення справедливого та тривалого миру для України.

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"Мені здається, всі ми розуміємо, що непросто досягти справедливого та сталого миру, особливо тому, що Росія не хоче миру ані в Україні, ані в сусідніх державах, ані в регіоні Сахель, ані на Близькому Сході. Тому нам потрібно продовжувати спілкуватися, мати міжконтинентальний діалог та разом рухатися далі", - резюмувала прем’єрка Данії.

Автор: 

Фредеріксен Метте (93) Глобальний саміт миру (278)


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"первые три месяца ,что они делали"
Азабачівалісь. Приймали біженців. І чекали капітуляції України.
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15.06.2024 21:40 Відповісти
Та нічого не вартуєте!! Стадо тюленів, на лежбищі! Які чекають поки мисливець повбиває їх по одному!
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15.06.2024 21:56 Відповісти
Маленькие страны как обычно зовут большие в поход на их защиту. Ну Дания ладно, далеко и в НАТО, если москаль Германию пройдет они просто сдадутся как в прошлый раз за 1 день. Но вот Молдова, Грузия о чем они думают? Где они будут если Украина падёт.Грецию, Армению тоже защищать никто не собирается. Казахстан -- можно было б подумать одна надежда на Китай, но учитывая что там делают с уйгурами, это вряд ли вариант.
В общем если Украина падёт, остатки совка сложатся как карточный домик, включая Азербайджан который Москва выменяет у Турции на Грецию, Кипр и пол-Сирии.
Тогда Москва будет контролировать колоссальное количество нефти и газа, зерна и удобрений.
А если не падёт, то они все равно в состоянии заморозить односторонне войну по нынешниму фронту, перейдя в глубокую оборону, а самим шурнуть в Европу окружив Украину с запада.
Поэтому в любом случае другие страны будут вовлечены в войну, и чем раньше это произойдет тем лучше будет для всех, тем болн Украине.
Возможно конечно, что все страны живут по принципу, умри ты сегодня а я завтра.

И главное что всего этого можно было избежать просто прекратив всю торговлю с Москвой, возможно и сейчас ещё не поздно, но где там, всем хочется дешёвых ресурсов
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15.06.2024 22:11 Відповісти
У світі і на Заході досі вважають цю війну регіональною? чи можливо такі заяви робляться через страх перед російським неонацистським режимом, російське суспільство хворе на нацизм так як це було з німцями за часів третього рейху, всі заплющили на це очі вважаючи, що потрібно пережити путіна і щось зміниться особливо такі думки чую серед американців, але все набагато гірше і закінчиться великою війною інакше небуде.
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15.06.2024 22:45 Відповісти
Так, загальне ураження(?) це як би п'яний безхатько з гранатою забирав би лоток яєць у бабці на ринку. Десь половина республіканців та якась частина демократів вже наслухалась всілякої пропаганди що мів це забагато грошей вилазить повз американських дуп деякі з котрих досі не в теплі і тд, навіть Трамп вже їх не переконає
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16.06.2024 19:20 Відповісти
Подмечено и сказано правильно--но будет ли учтено и исправлено? Это издержки развитого капитализма, буржуазная моралистика проскочила. Произошло странное противоречие. Денег оказалось очень много---а по жизни дешёвки оказались. Запахло карлой марлой. Который утверждал, что за 300% прибавочной стоимости и маму родную продадут буржуины. Продали давно, за себя взялись.
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15.06.2024 22:26 Відповісти
 
 