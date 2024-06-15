Прем’єрка Данії Фредеріксен на Саміті миру: Якщо ми не відстоюватимемо наші принципи, то чого ми всі вартуємо?
Основою та шляхом до миру в Україні має бути відданість Статуту ООН, міжнародному праву і принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, навколо яких об’єдналися учасники Глобального саміту миру.
Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час виступу на Саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Глава данського уряду зауважила, що жорстока агресія Росії проти українських міст показує, як далеко ми зараз знаходимося від миру.
"Ми об’єдналися сьогодні тут навколо спільного розуміння та спільної відданості Статуту ООН та міжнародному праву, принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Це є і повинно бути нашою основою та шляхом до миру. Якщо ми не відстоюватимемо ці принципи, то чого ми всі вартуємо?" - зазначила Фредеріксен.
Вона наголосила, що не можна прийняти світ, у якому кордони можуть бути змінені військовою силою, де агресор встановлює правила. За її словами, прибувши на Саміт, його учасники взяли на себе "особливу відповідальність і спільний інтерес" щодо досягнення справедливого та тривалого миру для України.
"Мені здається, всі ми розуміємо, що непросто досягти справедливого та сталого миру, особливо тому, що Росія не хоче миру ані в Україні, ані в сусідніх державах, ані в регіоні Сахель, ані на Близькому Сході. Тому нам потрібно продовжувати спілкуватися, мати міжконтинентальний діалог та разом рухатися далі", - резюмувала прем’єрка Данії.
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Азабачівалісь. Приймали біженців. І чекали капітуляції України.
В общем если Украина падёт, остатки совка сложатся как карточный домик, включая Азербайджан который Москва выменяет у Турции на Грецию, Кипр и пол-Сирии.
Тогда Москва будет контролировать колоссальное количество нефти и газа, зерна и удобрений.
А если не падёт, то они все равно в состоянии заморозить односторонне войну по нынешниму фронту, перейдя в глубокую оборону, а самим шурнуть в Европу окружив Украину с запада.
Поэтому в любом случае другие страны будут вовлечены в войну, и чем раньше это произойдет тем лучше будет для всех, тем болн Украине.
Возможно конечно, что все страны живут по принципу, умри ты сегодня а я завтра.
И главное что всего этого можно было избежать просто прекратив всю торговлю с Москвой, возможно и сейчас ещё не поздно, но где там, всем хочется дешёвых ресурсов