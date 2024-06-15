Прем’єрка Данії Фредеріксен на Саміті миру: Якщо ми не відстоюватимемо наші принципи, то чого ми всі вартуємо?

Основою та шляхом до миру в Україні має бути відданість Статуту ООН, міжнародному праву і принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, навколо яких об’єдналися учасники Глобального саміту миру.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час виступу на Саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава данського уряду зауважила, що жорстока агресія Росії проти українських міст показує, як далеко ми зараз знаходимося від миру.

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"Ми об’єдналися сьогодні тут навколо спільного розуміння та спільної відданості Статуту ООН та міжнародному праву, принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Це є і повинно бути нашою основою та шляхом до миру. Якщо ми не відстоюватимемо ці принципи, то чого ми всі вартуємо?" - зазначила Фредеріксен.

Вона наголосила, що не можна прийняти світ, у якому кордони можуть бути змінені військовою силою, де агресор встановлює правила. За її словами, прибувши на Саміт, його учасники взяли на себе "особливу відповідальність і спільний інтерес" щодо досягнення справедливого та тривалого миру для України.

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"Мені здається, всі ми розуміємо, що непросто досягти справедливого та сталого миру, особливо тому, що Росія не хоче миру ані в Україні, ані в сусідніх державах, ані в регіоні Сахель, ані на Близькому Сході. Тому нам потрібно продовжувати спілкуватися, мати міжконтинентальний діалог та разом рухатися далі", - резюмувала прем’єрка Данії.