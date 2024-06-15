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Мир в Україні потребуватиме участі Росії та важких компромісів, - глава МЗС Саудівської Аравії

Фейсал бін Фархан бін Абдулла та Дмитро Кулеба

Шлях до миру в Україні потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у рамках дорожньої карти миру.

Про це на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, які потребуватимуть важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру", - сказав він.

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Глава МЗС Саудівської Аравії наголосив, що для початку миру потрібне сприяння Росії.

"Від початку цього конфлікту ми маємо добрі взаємини з обома сторонами й сподіваємося на мир", - сказав він.

Він також зазначив, що відтоді, як спалахнув цей конфлікт, Королівство наголошувало на важливості міжнародного права, необхідності діалогу та зниження напруги, а також полегшення глобальних наслідків та впливу для світу.

"Наш прем'єр-міністр попросив передати свої найкращі побажання двом сторонам та висловив надію на найближче закінчення війни", - сказав він.

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Він також зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми домовилися продовжувати тісно співпрацювати на шляху до справедливого миру на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - розповів глава української дипломатії.

Автор: 

Саудівська Аравія (572) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+39
Пішов *****...
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15.06.2024 22:22
+36
Навіть якщо відкинути інші злочини, параша порушила міжнародне право та міжнародно визнані кордони суверенної держави.

Про які, ****, компроміси він говорить?
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15.06.2024 22:25
+31
Мир в Саудівській Аравії потребуватиме обовʼязкової участи єменських бойовиків і важких рішень: віддавання їм Хаміс-Мушайта і Джидди, і відповідних областей, разом з усім населенням.
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15.06.2024 22:24
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Пішов *****...
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15.06.2024 22:22 Відповісти
Мир в Саудівській Аравії потребуватиме обовʼязкової участи єменських бойовиків і важких рішень: віддавання їм Хаміс-Мушайта і Джидди, і відповідних областей, разом з усім населенням.
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15.06.2024 22:24 Відповісти
зрозуміло,що в майбутній долі Саудитів і їх королівстві слід враховувати і думку Ірану,а тому нехай з ним йдуть переговори!
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15.06.2024 22:29 Відповісти
А також Мекку і Медіну хай віддадуть Хіджазу
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15.06.2024 22:31 Відповісти
Торгаші чужими територіями..
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15.06.2024 22:24 Відповісти
Навіть якщо відкинути інші злочини, параша порушила міжнародне право та міжнародно визнані кордони суверенної держави.

Про які, ****, компроміси він говорить?
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15.06.2024 22:25 Відповісти
про ті про які вчора базікав і Кабаєв
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15.06.2024 22:30 Відповісти
Багато держав порушили міжнародне право і кордони - той же Ізраїль, Пакистан, Туреччина. Але сподіваюся, що цього разу важкими компроміси будуть для рф.
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15.06.2024 22:34 Відповісти
Туреччина і порушила але вона не анексувала територію Кіпру - Ізраїль порушив але вернув території і порушив на нападаючи а коли відбивався від вторгнення ( і Ізраїль дійсно обстрілювали з Голанських височин - а не те шо кацапи про Крим розказували ).
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15.06.2024 22:43 Відповісти
Ага а Єгипет і Іорданія нічого не анексували - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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15.06.2024 22:56 Відповісти
Ізраєль нічого не порушував !!! уся територія від Сінаю, Західного Берега, Єрусалиму і до передмість Бейруту, Дамаску це територія декржави Ізраєль останні 5 тис. років !!!
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16.06.2024 05:03 Відповісти
Якесь падло перед тим як йти в президенти говорило що зійдемось по серидині напевно про це мова
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16.06.2024 00:01 Відповісти
От доречі. Чого від нього вже цього брєда не чуть? А ***** ж якраз посередині пропонує домовлятись, все як той поц бажав. І мир, оно, знову в очах можна побачити. Я, каже, хочу перегорнути трагічну сторінку, каже давайте перестанемо воювати, тільки пів України мені віддайте...
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16.06.2024 00:07 Відповісти
так вони з літа 2019 року, з момента приходу до влади цього зеленого лайна готувалися здати як мінімум 60-70%, ймовірно в кордонах так званої "усср" станом на 01.091939 року, під окупацію )(уйлу !!!
а зараз зе влада тупо виконує "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову прохтовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...

.

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16.06.2024 05:05 Відповісти
Всі ті країни які шось кажуть про поступки насправді хочуть шоб виник прецедент - який вони потім планують використати для своїх цілей ( вони також хочуть загарбати територію своїх сусідів - але поки їм сцикотно і їм хочеться бути білими і пухнастими "Ну бачите право сили таки працює і відповідно до нього ми нічого поганого не робимо - а те шо хтось слабший то це його проблеми").
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15.06.2024 22:26 Відповісти
Слушна думка.
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15.06.2024 22:37 Відповісти
То не я такий розумний - просто тре слухати шо розумного кажуть люди і вміти 2 + 2 правильно .
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15.06.2024 22:45 Відповісти
Не буде ніякого миру ні в Україні, ні у Грузії, ні у Молдові і ні в жодній країні, куди всунула своє рило рашистська *********. НЕ БУДЕ миру, якщо її не розбити на шмаття і не лишити ядерки.
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15.06.2024 22:30 Відповісти
"Наикраще побажання двом сторонам" - а цеи Абдулла точно глава МЗС
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15.06.2024 22:31 Відповісти
Be big, rich and strong. If you are not, do not piss off those who are. Because if you do, it will only be your problem.
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15.06.2024 22:32 Відповісти
kukold logic
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16.06.2024 07:34 Відповісти
Пішла в хід арта *****.
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15.06.2024 22:35 Відповісти
Полізли зі своїми смердючими порадами дикі бидлячі пітекантропи, що журналістам голови у своїх посольствах відрізають.
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15.06.2024 22:39 Відповісти
Про наркотики в этой статье не было
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15.06.2024 23:25 Відповісти
Компроміси будуть в тому, що Саудівська Аравія віддасть Україні всі свої нафтові родовища.
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15.06.2024 22:46 Відповісти
дайте ему салом по хлебалу .....

пусть идет договаривается с тем, кто сжигает Коран
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15.06.2024 22:57 Відповісти
Ну що ж ..... важкі компроміси то важкі компроміси, Україна погодиться на важкий компроміс - Засрашка забирається з усієї теріторії України та вітдає Кубань(компроміс) як компенсацію й Х7йла у міжнародний суд. Цей, важкий компроміс, він мав на увазі?
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15.06.2024 22:57 Відповісти
Кубані мало. Пітерський Ермітаж і Пушкінський музей в рахунок репарацій. Третьяковку спалити к
)(*ям.
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15.06.2024 23:07 Відповісти
Хочете правду? Державний фонд СА скуповує українські агрохолдинги з банком земель.
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15.06.2024 23:01 Відповісти
Навіщо вона , тая правда . Он, вже взялись в коментарях салом погрожувати саудитам.
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15.06.2024 23:29 Відповісти
та звісно,то і так зрозуміло всім найцінніше на планеті це плодородна земля та питна вода, а не нафта та пісок.
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15.06.2024 23:38 Відповісти
Все национализируем и пошлем саудитов найух. Скажем что все не считается и нужны компромисы.
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16.06.2024 00:11 Відповісти
Неправильно перевели с арабского 🙄 Он сказал: "Мы хотим продолжения войны до полного уничтожения российских НПЗ, чтобы доминировать на рынке нефти"
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15.06.2024 23:47 Відповісти
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16.06.2024 00:29 Відповісти
Пашли найух бабуины полотенцеголовые. Вам верблюдов в пустыне *бать а не нам указывать как жить. Ети же твари саудиты и ХАМАС поддерживают и в США захватили уже все университеты и пытаются захватить власть
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16.06.2024 00:08 Відповісти
якщо дотримуватися міжнародного права, то Україна не повинна йти на жодні компроміси, а відновлювати свій суверенітет і територіальну цілісність, а всі нормальні країни, які хочуть миру і порядку на планеті, повинні цьому сприяти по максимуму, а не звиздіти гарні слова заради самого процесу звиздіння
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16.06.2024 00:13 Відповісти
Росіяни хочуть Крим. А як кримли? Кримські татари? Вони наражаються на неабиякі репресії з боку окупантів. А це їх рідна земля, і вони - мусульмани. То який може бути розмін?
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16.06.2024 00:28 Відповісти
Завтра рашкі заведуть свої танки на Брайтон Біч і скажуть, що "біч наш". І так по списку.
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16.06.2024 00:36 Відповісти
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16.06.2024 02:18 Відповісти
Пока все развитые страны не отвяжутся от нефтеуглеродав на 100%, такие вот страны которые держат вентиль, будут говорить подобное, нефтяной кортель, это в первую очередь договорняк о том как держать за яйца жрунов товара! ОПЕК в деле!
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16.06.2024 03:21 Відповісти
Які компроміси з істотами, які вважають що тебе не повинно бути?
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16.06.2024 07:00 Відповісти
Що ж ви добре допомогли рашистам для "миру" саме завдяки саудитам вже четвертий раз за рік ви змушуєте країни ОПЕК зменшувати видобуток нафти сприяючи росії добре заробляти і про які компроміси цей виродок говорить ?
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16.06.2024 07:39 Відповісти
Да. Ванькам придется пойти на очень тяжёлые компромиссы. Одних репараций на 10 триллионов евро им платить.
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16.06.2024 07:49 Відповісти
А казали, що на саміті не було росії.
Як на мене, то було і чимало. Це нонсенс і остаточне безумство владоможців світу.
Гітлер апоодує лежачи
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16.06.2024 07:54 Відповісти
заспівали усі холуї китайозькі, десь ми все це вже чули від римського попа, ердогана, орбана, маска та інших недоумків
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16.06.2024 08:05 Відповісти
Араб сказав про "важкі компроміси" а Кулеба про "повагу до суверенітету і територіальної цілості України". І додав, що "ми домовилися"(!)
Хтось бреше. І хто би це?
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16.06.2024 09:57 Відповісти
Це ви про того Кулебу, що на побігеньках у д'єрмака?

Того, котрий "за компанію" катається на ось такі зустрічі...
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16.06.2024 12:24 Відповісти
И вот это чмище в кухонных полотенцах и покрышкой на голове пытается учить украинцев отстаивать свою свободу? Иди овец окучивай, вонючка!
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16.06.2024 13:11 Відповісти
 
 