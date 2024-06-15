Мир в Україні потребуватиме участі Росії та важких компромісів, - глава МЗС Саудівської Аравії
Шлях до миру в Україні потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у рамках дорожньої карти миру.
Про це на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, які потребуватимуть важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру", - сказав він.
Глава МЗС Саудівської Аравії наголосив, що для початку миру потрібне сприяння Росії.
"Від початку цього конфлікту ми маємо добрі взаємини з обома сторонами й сподіваємося на мир", - сказав він.
Він також зазначив, що відтоді, як спалахнув цей конфлікт, Королівство наголошувало на важливості міжнародного права, необхідності діалогу та зниження напруги, а також полегшення глобальних наслідків та впливу для світу.
"Наш прем'єр-міністр попросив передати свої найкращі побажання двом сторонам та висловив надію на найближче закінчення війни", - сказав він.
Він також зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.
"Ми домовилися продовжувати тісно співпрацювати на шляху до справедливого миру на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - розповів глава української дипломатії.
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Про які, ****, компроміси він говорить?
а зараз зе влада тупо виконує "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову прохтовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...
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пусть идет договаривается с тем, кто сжигает Коран
)(*ям.
Як на мене, то було і чимало. Це нонсенс і остаточне безумство владоможців світу.
Гітлер апоодує лежачи
Хтось бреше. І хто би це?
Того, котрий "за компанію" катається на ось такі зустрічі...