Мир в Україні потребуватиме участі Росії та важких компромісів, - глава МЗС Саудівської Аравії

Шлях до миру в Україні потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у рамках дорожньої карти миру.

Про це на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, які потребуватимуть важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія купує ще одну аграрну компанію в Україні

Глава МЗС Саудівської Аравії наголосив, що для початку миру потрібне сприяння Росії.

"Від початку цього конфлікту ми маємо добрі взаємини з обома сторонами й сподіваємося на мир", - сказав він.

Він також зазначив, що відтоді, як спалахнув цей конфлікт, Королівство наголошувало на важливості міжнародного права, необхідності діалогу та зниження напруги, а також полегшення глобальних наслідків та впливу для світу.

"Наш прем'єр-міністр попросив передати свої найкращі побажання двом сторонам та висловив надію на найближче закінчення війни", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав до Саудівської Аравії та провів зустріч із Спадкоємним принцом Салманом аль Саудом

Він також зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми домовилися продовжувати тісно співпрацювати на шляху до справедливого миру на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - розповів глава української дипломатії.