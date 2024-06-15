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Африканський континент особливо постраждав від російської агресії, - президент Гани Акуфо-Аддо

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо

Гана засуджує російську агресію проти України як прояв імперіалізму і колоніалізму великих країн проти менших. 

Про це під час відкриття першого Саміту миру заявив у Швейцарії президент Гани Нана Акуфо-Аддо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив лідер Гани, учасники саміту зібралися у Швейцарії зі спільною місією – знайти довготривалий мир для України, який базуватиметься на принципах міжнародного права і статуту ООН.

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За його словами, російська агресія є несправедливим кроком, що має вплив на всі країни, зокрема африканські.

"Гана – одна з африканських країн, що доєдналася до більшості в Генасамблеї ООН і засудила агресора. І зробила це з принципових причин, які базуються на історичній позиції незгоди з глобальним домінуванням і булінгом щодо невеликих держав, та позиції, яка дозволила звільнитися від імперіалізму, колоніалізму та системи апартеїду", - підкреслив ганський лідер.

За його словами, наслідки російсько-українського конфлікту є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, а також поглиблюють економічну ситуацію для мільйонів людей.

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"Африканський континент постраждав особливо. У нас і без того вразливі економіки після пандемії коронавірусу, ми пережили додаткові обмеження через цей конфлікт. Блокада Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства і зростання цін, поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки, оскільки ці держави повинні якось годувати своє населення", - підкреслив Акуфо-Аддо.

Він назвав важливим окреслення шляху до справедливого миру, а цей саміт дозволяє працювати над його вирішенням.

"Українська Формула миру є ключовою рамкою для досягнення миру, що включає припинення бойових дій і виведення російських військ, відновлення української територіальної цілісності, а також надання гуманітарної допомоги", - зазначив африканський політик.

Він наголосив, що, спираючись на принцип, який визначає українська Формула миру, можна бути упевненим, що будь-яка мирна угода буде "тривалою і справедливою".

"Будь-яке рішення має поважати український суверенітет і територіальну цілісність, а також враховувати безпекові застереження різних сторін. Це допоможе запобігти подальшим конфліктам у регіоні", - констатував президент Гани.

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Він назвав українську Формулу миру "реальною дорожньою картою" для досягнення миру.

Президент Гани зауважив, що його країна "не вітає відсутність на цьому саміті представників Росії і Китаю". Водночас присутність усіх інших учасників він вважає "пошуком справедливого миру", який буде досягнуто спільними зусиллями.

Автор: 

Гана (10) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
От бачите і серед африканців є багато розумних людей.
Гані респект.

Але в противагу Гані є орбанівська Угорщина, яка смокче у пуйла, хоча і сусід України і знаходиться в Європі.

Як говориться, друзі пізнаються в біді.
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16.06.2024 00:01
+7
"Русский и нигра - братья навек

Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:

матерная «культура» общения;

хамство;

поведение на дорогах;

стремление ******** всё, что плохо лежит;

нежелание работать;

стремление забухать/накуриться/упороться;

быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;

стремление **********;

криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;

огромный МПХ



Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?"

Те ж саме - і в сьогоднішній Африці!!!
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16.06.2024 05:36
+4
Африканцкий контінент ,як шо не скине московську та китайську мафію зі своїх надр , а вони це можуть ...послать і емірати ,з допомогою США, тоді будуть жити і Захід буде кланятися ,бо страшенно багаті землі Африкі , як і наші Українські ...
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16.06.2024 00:09
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От бачите і серед африканців є багато розумних людей.
Гані респект.

Але в противагу Гані є орбанівська Угорщина, яка смокче у пуйла, хоча і сусід України і знаходиться в Європі.

Як говориться, друзі пізнаються в біді.
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16.06.2024 00:01 Відповісти
Орбан і його шайка мріяли про захоплення рашистами Києва - у такому випадку у них на готові вже були війська на кордоні, які вони ввели б до Закарпаття "для захисту угорського населення". Вони такі саме імперські покидькі-реваншисти, як і кацапи - рідна кров.
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16.06.2024 00:47 Відповісти
Початок війни зустрів на Закарпатті, куди вивіз сім'ю за тиждень до того. Власником садиби, яку я знімав був колишній мент при погонах і великих зв'язках і він казав, що є певні чутки, що щодо Закарпаття є певні домовленості і бомбити та захоплювати кацапи його не будуть в будь-якому разі - захоплять Київ чи ні. Не буду оцінювати достовірність цих чуток (якщо чесно, то не дуже вірю, тому що навряд чи ***** "снізошол" до якихось обіцянок орбану), просто кажу, що чув.
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16.06.2024 01:37 Відповісти
Так і є . Де ти чув щоб москаль бомбив Буковину і Закарпаття.
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16.06.2024 08:31 Відповісти
і знову ти буль є призебіленим дебілом із помелом у дупі.
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16.06.2024 10:31 Відповісти
Ті "розумні люди" самі собі "насрали"! Гана - основний виробник какао в світі Найбільші плантації дерев какао-бобів знаходяться там Але у Африці пішла ідіотська тенденція "африканізації" управління економікою Ключові пости в керівництві економічного життя в країнах почали передавать саме чорношкірим А це все одно що й сталося після розвалу Союзу в країнах що виникли на його уламках З"явилися "нові руські" А в Африці це ще й посилилося на расовому підгрунті - адже "національні кадри" не були вирощені завчасно Чорношкірі почали "пресувать" "білу меншину" Заодно взялися за малайців та індусів Але саме вони управляли фермами та заводами! В результаті сталося те що сформулювали британці ще в ХІХ ст: "Ви можете вимить мавпу Побрить Одягти у смокінг Навчить користуваться столовим прибором та курить сигари Але людиною вона від того не стане!" Всі національні меншини почали "розбігаться" з Африки А самі чорношкірі звикли працювать лише "з-під палиці" (Точно так само як і в Росії - кацапи "Палицю" прибрали Свобода! А працювать ніхто не хоче!)
Мавпи прийшли до влади Але керувать економікою не вміють! Тому маємо зараз світову "шоколадну" кризу І продовольчу - у глобальному масштабі Бо клімат і природні умови дозволяють їм прекрасно обійтися самим і ще експортувать продовольство Однак вони не можуть змусить свої народи працювать!
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16.06.2024 05:32 Відповісти
Расист пургу не неси. В Африці різні люди як і в Євразії. в Африці більше ніж 500 народів. А до речі в ПАР на яку ти натякаєш досі ВВП на душу населення 11000 ( в Україні 4500). В Маврикії - 22000 Гані ВВП Ботсвана 15000 Екваторіальна Гвінея 15000 Габон 14000 Намібія 10000 Свазіленд 9000 і навіть Ангола - 6000. І до речі В ПАР є які не які вибори на відміну від "біложопого" кацапстану і партія Мандели починає здавати позиції. А ненависть до білих зрозуміла, після стількох років поневолення, по мірі устаткування незалежності це буде виправлятися.
Також нагадаю в Європі живуть такі собі білі кацапи, по жорстокості і людожерству не одна країна Африки і близько з цими тварями не стоїть.
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16.06.2024 09:05 Відповісти
расисти якраз в Африці стали зараз чорношкілі
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16.06.2024 10:59 Відповісти
ти погано читаєш. Справа у відсутності навіть не просто підготовлених кадрів, справа у відсутності традиції. Менталітет місцевих і європейського контингенту управлінців - різний. З часом частина місцевих переймають ті принципи. І тут питання - чи переможе оте народне звичаєве европейську освіту (місцеві вузи все одно користуються світовими надбаннями). Проблема не така проста. І Яр пояснював її як то прийнято у західному світі те бачити. Але насправді все набагато складніше. Чорним потрібно позбутися свого расизму і відкрити однаковий доступ всім фахівцям на основі конкурсу без расових та племінних переваг для кандидатів.
Що це є проблема для багатьох країн Африки ми можемо бачити у розвитку більшості африканських країн, що маючи досить великий потенціал, так і не стали процвітаючі у добробуті і розвитку, а лише піднялися у чисельності населення. Та що там далеко ходити - ось у нас до влади прийшли такі самі - нерозуміючі і відповідальні. і насправді колір шкіри не має значеня.
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16.06.2024 10:59 Відповісти
"Льоньчику"! Я - не "расист" Я просто знаю що Африка має переважно доходи з видобутку та експорту корисних копалин (здебільшого невідновлюваних) Тобто у них "екстенсивна" економіка А Європа має економіку "інтенсивну" - вона бере ті корисні копалини перероблює їх і має доходи з ціни тої переробленої сировини У нас теж багато чого "екстенсивного" - хоча зараз ми й переходимо від цієї моделі до європейської І не забувай - у нас за останні 30 років дві кризи : економічна - в зв"язку з розвалом соціалістичної "планової" економіки та переходом до капіталістичної і воєнна - що тягнеться вже 11 років! А у тих країнах які ти перерахував - такого не було більше півстоліття От закінчимо війну - і у нас усе почне налагоджуваться
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16.06.2024 11:09 Відповісти
Але він не вітає відсутність країни-агресора та терориста, теж хоче сісти за один стіл з вбивцями дітей, гвалтівниками та мародерами ...
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16.06.2024 08:44 Відповісти
здається, ганці будуть з хлібом....
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16.06.2024 00:02 Відповісти
Гана досить розвинута країна.
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16.06.2024 00:36 Відповісти
але український хліб, макаючи в українську олію ******* їсти по всьому світі
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16.06.2024 00:52 Відповісти
В них хлібні дерева ростуть. Може печиво і тістечка печуть .
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17.06.2024 08:07 Відповісти
Африканцкий контінент ,як шо не скине московську та китайську мафію зі своїх надр , а вони це можуть ...послать і емірати ,з допомогою США, тоді будуть жити і Захід буде кланятися ,бо страшенно багаті землі Африкі , як і наші Українські ...
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16.06.2024 00:09 Відповісти
ніколи не буде багатою країна, яка живе за рахунок пшениці
Френсіс Фукуяма
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16.06.2024 00:54 Відповісти
Це той самий Фукуяма шо писав шо історія закінчилася і демократія безапеляційно перемогла - якшо той то йому дійсно можна вірити ( надіюсь те шо йому мож вірити шо це сарказм ви зрозуміли - чи ні ?).
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16.06.2024 01:06 Відповісти
Фукуяма злукавив ...тому шо Україна має не тільки пшеницю ,а і надра ,воду ,генетично розумних людей ,географічне розташування яке має велику цінність ...він це знає .Фукуяма несе свою місію яка є медалькою для України ,та має зворотнью сторону !
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16.06.2024 09:58 Відповісти
"Русский и нигра - братья навек

Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:

матерная «культура» общения;

хамство;

поведение на дорогах;

стремление ******** всё, что плохо лежит;

нежелание работать;

стремление забухать/накуриться/упороться;

быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;

стремление **********;

криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;

огромный МПХ



Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?"

Те ж саме - і в сьогоднішній Африці!!!
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16.06.2024 05:36 Відповісти
мушу не погодитись щодо 95% у штатах. Дивлюсь багато роликів з ютубу і мені дійсно вже страшно за кермом на американських дорогах. але там хамлять і розбивають стекла не тільки чорні, а й білі. Яких дуже не ******* нормальні учасники руху. І тому завжди з радістю сприймають той факт, коли за такими включається сирена поліцейської машини. Я думаю лишнє було б підкреслити, що такому ідіоту за кермом не вирватися від караючої руки американського правосуддя. це вам не Україна.
А далекобійники знімаючи свої ролики показують - як добре і завзято трудиться і чорне населення штатів. Все залежить від виховання у сім'ї. Якщо батьки мріють, аби їх дитина отримала освіту, то вони дуже прискіпливо виберуть школу. Так частина чорних ходила у приватну платну школу, якою володіли євреї. Одна лише вимога була незалежно від кольру шкіри - вчити іврит. Хороша школа. І власники хороші - прийняли дітей з України безкоштовно. Але поведінка повинна бути бездогана. інакше підеш в загальну де наркомани і ********.
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16.06.2024 11:14 Відповісти
Я процитував слова нашого мігранта з України
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16.06.2024 11:18 Відповісти
То одна така єврейська школа в Нью Йорку.
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17.06.2024 08:11 Відповісти
..Африка вже кілька десятиліть під експансією Китаю... Конго... Нігерія... Ангола.. ..країни з невичерпними запасами нафти та алмазів вже дуже глибоко сидять на кітайській голці і витурити звідти Китай фактично неможливо. Тим більше місцевих царьків це повністью влаштовує.. Китай просувається у Африці шаленими темпами. Про московитську мафію у Африці можна не говорити. Це як голодранець розказує голодранцю..як перший може зробити щасливим другого... Нічого вони там так сильно не впливають... у порівнянні з тим..що пишить ЗМІ!! Ті банди ... накшталт пригожинських..чи подібних руснявих ... це прямий захист місцевих царьків ... які обіцяють кацапсячим якусь економічну ..чи контролюючу вигоду. Приклад ..Нігер... де чорній еліті русняві пообіцяли золоті гори... і ті почалм вичавлювати французів... Теж саме і в Малі.... Але завтра нігерійські військові... чи інші.. (це норма) вчинять заколот... перебьють своїх тимчасових царьків.. (і Франція їм допоможе) і будуть русняві пригожинці вирізані у три ..чотири години... І тут і зникне **всё влияние** кацапсячих !!! Африканський континент дуже спецефічний. Непередбачений і дуже агресивний. Разом з тим ленивий і завжди з добрим відношенням до тих...хто дає і не вимагає... Це вікове. Європейська залежність Африки перетікає у китайську залежність... Але точно не росіянську... Щоб зрозуміти... Вам достатньо було б у малійському Бомако подивитися на руснявих найманців... Це банда немитих..обдертих руснявих виродків... яких привозить туди російський військовий Іл-76...які від чорних відрізняються тільки коліром шкіри. Оце і весь **вплив**. Повірте..це не той СРСР..який накачував Африку і зброєю..і хлібом і все даром. Оце зараз робить Китай.
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16.06.2024 11:59 Відповісти
Гана, до речі, дуже непогана країна із фантастичними пляжами та виробництвом олії ШИ)
А який там університет, крутіший за Оксфорд!
Канал на ютубі- "моя теплая Афріка" - колишня донетчанка веде
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16.06.2024 00:29 Відповісти
Здається харків'янка.
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16.06.2024 00:37 Відповісти
університет, крутіший за Оксфорд?

як виростити англійський газон ?
легко !
посіяти траву і потім 300 років її ретельно підстригати

Оксфордський университе́т заснований 1095 року
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16.06.2024 00:50 Відповісти
І брити дуже давно жорстко поступілі із своїм " мрійником, який хотів потрясти основи" Олівером Кромвелем.
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16.06.2024 01:16 Відповісти
Викопали навіть його труп з могили і знищили.
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16.06.2024 08:54 Відповісти
.. Ви забули додати... **з дикими та засра..ими** пляжами..які абсолютно не мають ніякої туристичної інфраструктури для відпочинку. У Папуа Новій Гвинеї теж фантастичні пляжі... але ще чисто і не завітала туди **цівілізація**...)))
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16.06.2024 12:17 Відповісти
Можливо коментар буде дещо лівацьким, але якщоб россію запросили на саміт миру, то доєднався би і Китай, але через те що більшість країн не поділяють вимог путіна щодо окупації наших областей, а Китай не висловив думки щодо цього, то саміті так чи інакше прийшли б до висновку який би виставив путіна посміховиськом на весь світ, але з тією різницею що це нарешті дойшло би до китайців, що насправді дуже важливо для закінчення війни.
Дебати - це дуже гарна нагода принизити перед ішними ********, який тільки і вміє махати кулаками.
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16.06.2024 01:21 Відповісти
Намагався уявити ситуацію коли ******** дебатами приборкали. Не зміг.
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16.06.2024 06:17 Відповісти
Так і бачу, як постійно принижують кацапа небензю на засіданнях ООН...
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16.06.2024 10:57 Відповісти
та ну нах, а чому ваші племена майже не вилазять з рашки
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16.06.2024 06:59 Відповісти
Гана, Гана... А я люблю гонду́рас! А серьезно - товарищ полностью прав: раша́ это империя.самая большая и страшная в истории
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16.06.2024 09:23 Відповісти
 
 