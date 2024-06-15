Африканський континент особливо постраждав від російської агресії, - президент Гани Акуфо-Аддо
Гана засуджує російську агресію проти України як прояв імперіалізму і колоніалізму великих країн проти менших.
Про це під час відкриття першого Саміту миру заявив у Швейцарії президент Гани Нана Акуфо-Аддо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як підкреслив лідер Гани, учасники саміту зібралися у Швейцарії зі спільною місією – знайти довготривалий мир для України, який базуватиметься на принципах міжнародного права і статуту ООН.
За його словами, російська агресія є несправедливим кроком, що має вплив на всі країни, зокрема африканські.
"Гана – одна з африканських країн, що доєдналася до більшості в Генасамблеї ООН і засудила агресора. І зробила це з принципових причин, які базуються на історичній позиції незгоди з глобальним домінуванням і булінгом щодо невеликих держав, та позиції, яка дозволила звільнитися від імперіалізму, колоніалізму та системи апартеїду", - підкреслив ганський лідер.
За його словами, наслідки російсько-українського конфлікту є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, а також поглиблюють економічну ситуацію для мільйонів людей.
"Африканський континент постраждав особливо. У нас і без того вразливі економіки після пандемії коронавірусу, ми пережили додаткові обмеження через цей конфлікт. Блокада Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства і зростання цін, поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки, оскільки ці держави повинні якось годувати своє населення", - підкреслив Акуфо-Аддо.
Він назвав важливим окреслення шляху до справедливого миру, а цей саміт дозволяє працювати над його вирішенням.
"Українська Формула миру є ключовою рамкою для досягнення миру, що включає припинення бойових дій і виведення російських військ, відновлення української територіальної цілісності, а також надання гуманітарної допомоги", - зазначив африканський політик.
Він наголосив, що, спираючись на принцип, який визначає українська Формула миру, можна бути упевненим, що будь-яка мирна угода буде "тривалою і справедливою".
"Будь-яке рішення має поважати український суверенітет і територіальну цілісність, а також враховувати безпекові застереження різних сторін. Це допоможе запобігти подальшим конфліктам у регіоні", - констатував президент Гани.
Він назвав українську Формулу миру "реальною дорожньою картою" для досягнення миру.
Президент Гани зауважив, що його країна "не вітає відсутність на цьому саміті представників Росії і Китаю". Водночас присутність усіх інших учасників він вважає "пошуком справедливого миру", який буде досягнуто спільними зусиллями.
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Гані респект.
Але в противагу Гані є орбанівська Угорщина, яка смокче у пуйла, хоча і сусід України і знаходиться в Європі.
Як говориться, друзі пізнаються в біді.
Мавпи прийшли до влади Але керувать економікою не вміють! Тому маємо зараз світову "шоколадну" кризу І продовольчу - у глобальному масштабі Бо клімат і природні умови дозволяють їм прекрасно обійтися самим і ще експортувать продовольство Однак вони не можуть змусить свої народи працювать!
Також нагадаю в Європі живуть такі собі білі кацапи, по жорстокості і людожерству не одна країна Африки і близько з цими тварями не стоїть.
Що це є проблема для багатьох країн Африки ми можемо бачити у розвитку більшості африканських країн, що маючи досить великий потенціал, так і не стали процвітаючі у добробуті і розвитку, а лише піднялися у чисельності населення. Та що там далеко ходити - ось у нас до влади прийшли такі самі - нерозуміючі і відповідальні. і насправді колір шкіри не має значеня.
Френсіс Фукуяма
Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:
матерная «культура» общения;
хамство;
поведение на дорогах;
стремление ******** всё, что плохо лежит;
нежелание работать;
стремление забухать/накуриться/упороться;
быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;
стремление **********;
криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;
огромный МПХ
…
Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?"
Те ж саме - і в сьогоднішній Африці!!!
А далекобійники знімаючи свої ролики показують - як добре і завзято трудиться і чорне населення штатів. Все залежить від виховання у сім'ї. Якщо батьки мріють, аби їх дитина отримала освіту, то вони дуже прискіпливо виберуть школу. Так частина чорних ходила у приватну платну школу, якою володіли євреї. Одна лише вимога була незалежно від кольру шкіри - вчити іврит. Хороша школа. І власники хороші - прийняли дітей з України безкоштовно. Але поведінка повинна бути бездогана. інакше підеш в загальну де наркомани і ********.
А який там університет, крутіший за Оксфорд!
Канал на ютубі- "моя теплая Афріка" - колишня донетчанка веде
як виростити англійський газон ?
легко !
посіяти траву і потім 300 років її ретельно підстригати
Оксфордський университе́т заснований 1095 року
Дебати - це дуже гарна нагода принизити перед ішними ********, який тільки і вміє махати кулаками.