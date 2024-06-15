Африканський континент особливо постраждав від російської агресії, - президент Гани Акуфо-Аддо

Гана засуджує російську агресію проти України як прояв імперіалізму і колоніалізму великих країн проти менших.

Про це під час відкриття першого Саміту миру заявив у Швейцарії президент Гани Нана Акуфо-Аддо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив лідер Гани, учасники саміту зібралися у Швейцарії зі спільною місією – знайти довготривалий мир для України, який базуватиметься на принципах міжнародного права і статуту ООН.

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За його словами, російська агресія є несправедливим кроком, що має вплив на всі країни, зокрема африканські.

"Гана – одна з африканських країн, що доєдналася до більшості в Генасамблеї ООН і засудила агресора. І зробила це з принципових причин, які базуються на історичній позиції незгоди з глобальним домінуванням і булінгом щодо невеликих держав, та позиції, яка дозволила звільнитися від імперіалізму, колоніалізму та системи апартеїду", - підкреслив ганський лідер.

За його словами, наслідки російсько-українського конфлікту є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, а також поглиблюють економічну ситуацію для мільйонів людей.

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"Африканський континент постраждав особливо. У нас і без того вразливі економіки після пандемії коронавірусу, ми пережили додаткові обмеження через цей конфлікт. Блокада Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства і зростання цін, поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки, оскільки ці держави повинні якось годувати своє населення", - підкреслив Акуфо-Аддо.

Він назвав важливим окреслення шляху до справедливого миру, а цей саміт дозволяє працювати над його вирішенням.

"Українська Формула миру є ключовою рамкою для досягнення миру, що включає припинення бойових дій і виведення російських військ, відновлення української територіальної цілісності, а також надання гуманітарної допомоги", - зазначив африканський політик.

Він наголосив, що, спираючись на принцип, який визначає українська Формула миру, можна бути упевненим, що будь-яка мирна угода буде "тривалою і справедливою".

"Будь-яке рішення має поважати український суверенітет і територіальну цілісність, а також враховувати безпекові застереження різних сторін. Це допоможе запобігти подальшим конфліктам у регіоні", - констатував президент Гани.

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Він назвав українську Формулу миру "реальною дорожньою картою" для досягнення миру.

Президент Гани зауважив, що його країна "не вітає відсутність на цьому саміті представників Росії і Китаю". Водночас присутність усіх інших учасників він вважає "пошуком справедливого миру", який буде досягнуто спільними зусиллями.