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Новини Санкції проти Росії
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Шольц пояснив затримку з ухваленням нового пакету санкцій проти РФ: Він не заблокований, триває обговорення його деталей

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Новий пакет санкцій проти Росії не заблокований Німеччиною, нині продовжуються обговорення його деталей.

Про це в інтерв’ю Politico заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Шольца, цей санкційний пакет не заблокований, а країни ще "обговорюють його деталі".

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"Йдеться про те, як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути", – сказав Шольц.

На його думку, схвалення нового пакету санкцій проти Росії відбудеться невдовзі.

"І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", - додав Шольц.

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Німецький лідер також відкинув порівняння Німеччини з Угорщиною, яка гальмувала ухвалення санкцій.

"Це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення", - сказав він.

Автор: 

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Напередодні агентство Reuters повідомило, що через позицію Німеччини Євросоюз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, включає заборону на перевалку російського скрапленого газу та план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах. Заперечення Берліна стосувалися пункту про відповідальність дочірніх компаній через його потенційний вплив на німецьку промисловість.
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16.06.2024 00:51 Відповісти
Неможна бути трохи беременною. Або да, або ні.
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16.06.2024 00:58 Відповісти
Північні потоки 1 та 2 це не політика, а суто бізнес проекти ( Меркель)…

Так вони вигодували своїми грошима агресора ху&ла для війни проти України та НАТО.
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16.06.2024 01:02 Відповісти
погоджують санкції з рашкою
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16.06.2024 06:21 Відповісти
Тауруси краще надай ...
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16.06.2024 08:33 Відповісти
І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", - додав Шольц. німецький торгаш з куйлом
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16.06.2024 08:50 Відповісти
А постачання в Україну ракет Таурас також не заблокований шульцем,то тоді де вони???
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16.06.2024 13:10 Відповісти
 
 