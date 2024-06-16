Шольц пояснив затримку з ухваленням нового пакету санкцій проти РФ: Він не заблокований, триває обговорення його деталей

Новий пакет санкцій проти Росії не заблокований Німеччиною, нині продовжуються обговорення його деталей.

Про це в інтерв’ю Politico заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Шольца, цей санкційний пакет не заблокований, а країни ще "обговорюють його деталі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ

"Йдеться про те, як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути", – сказав Шольц.

На його думку, схвалення нового пакету санкцій проти Росії відбудеться невдовзі.

"І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", - додав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові посилити санкції проти Росії й усіх, хто допомагає її воєнній машині, - Держдепартамент

Німецький лідер також відкинув порівняння Німеччини з Угорщиною, яка гальмувала ухвалення санкцій.

"Це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення", - сказав він.