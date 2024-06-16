Шольц пояснив затримку з ухваленням нового пакету санкцій проти РФ: Він не заблокований, триває обговорення його деталей
Новий пакет санкцій проти Росії не заблокований Німеччиною, нині продовжуються обговорення його деталей.
Про це в інтерв’ю Politico заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Шольца, цей санкційний пакет не заблокований, а країни ще "обговорюють його деталі".
"Йдеться про те, як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути", – сказав Шольц.
На його думку, схвалення нового пакету санкцій проти Росії відбудеться невдовзі.
"І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", - додав Шольц.
Німецький лідер також відкинув порівняння Німеччини з Угорщиною, яка гальмувала ухвалення санкцій.
"Це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення", - сказав він.
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