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Новини Війна
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Війна може вийти за межі України. Ми вже спостерігаємо посилення поляризації, - глава МЗС Туреччини Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

У ситуації, що склалася, існує ризик географічного виходу війни за межі України, свідченням чому є посилення поляризації на глобальному рівні. Також війна Росії проти України має ризик залучення зброї масового знищення.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на Глобальному саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Географічно ця війна може вийти за межі України. Ми вже спостерігаємо поглиблення розломів і посилення поляризації на глобальному рівні. Це все більше стає війною більше, ніж між Росією та Україною... Ця руйнівна звичайна війна має невід’ємний ризик залучення зброї масового знищення", - сказав Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Туреччини наголосив на тому, що саміт є спробою уникнути вищезазначених ризиків і покласти край війні.

Він також нагадав про дипломатичні зусилля Туреччини припинити війну.

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"Стамбульські переговори в березні 2022 року та Чорноморська зернова ініціатива стали ознаками того, що дипломатія та переговори дійсно можуть принести прогрес. Туреччина, як завжди, готова сприяти цьому процесу", - сказав Хакан Фідан.

Турецький міністр висловив думку, що "саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту, Росія".

Також він наголосив на тому, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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"Наше бачення миру є реалістичним, інклюзивним і практичним. Ми прагнемо створити шлях для досягнення цієї мети", - сказав Хакан Фідан.

Автор: 

Туреччина (3502) Фідан Хакан (32) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+21
Покажіть приклад поступок - віддайте курдам їхню територію шоб вони створили власну державу ( а вони мають на це право ) , а кацапи мають свою власну державу і відповідно всі їх хотілки йдуть лісом ( курди жили на вашій території коли ви ше навіть туди не прикочували - такшо такшо).
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16.06.2024 01:27
+20
Війна все одно вийде за межі України тому, що світ прозявив формування стійкої нацистської ідеології у росії де населення підтримує колоніальні війни як основу їх світогляду панування над іншими, їх загарбницькі плани сягають далеко за межі нашої країни .
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16.06.2024 01:33
+8
Та війна вже давно іде - ще з часів участі "Вагнера" в сирійському конфлікті Бо все тут зав"язане на бажанні Кремля контролю над цінами на вуглеводні та політичного диктату Європі маніпулюванням цією штукою Сирійський конфлікт розгорівся саме з-за цього ЄС вірішило побудувать газопровід з Катару до Європи Собівартість його менша ніж російського - з-за ціни добування та вартості обслуговування А Росія десятками років прив"язувала Європу до свого газу От і "вжили заходів" - газопровід навіть не почали будувать Бо він повинен був іти через сирійську територію! А хто ж почне будівництво там де точиться "в"ялотекуча війна"? З Україною пов"язана не тільки проблема безпосередніх поставок (відмова України продать свою частину газопроводу Росії) - але й імперські амбіції Ну а напад Хамас на Ізраїль - це вже наслідок цих двох речей - спроба "розпорошить" сили НАТО "по глобусу"
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16.06.2024 05:02
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Покажіть приклад поступок - віддайте курдам їхню територію шоб вони створили власну державу ( а вони мають на це право ) , а кацапи мають свою власну державу і відповідно всі їх хотілки йдуть лісом ( курди жили на вашій території коли ви ше навіть туди не прикочували - такшо такшо).
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16.06.2024 01:27 Відповісти
👍 👍 👍
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16.06.2024 08:40 Відповісти
Війна все одно вийде за межі України тому, що світ прозявив формування стійкої нацистської ідеології у росії де населення підтримує колоніальні війни як основу їх світогляду панування над іншими, їх загарбницькі плани сягають далеко за межі нашої країни .
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16.06.2024 01:33 Відповісти
тому, що світ прозявив спонсорував формування стійкої нацистської ідеології у роZZії та китаю.....
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16.06.2024 10:26 Відповісти
ну ви ж знаєте як капіталізм влаштований, поки це вигідно і не б'ють по руках, то будуть заробляти на рашці і платити там податки відповідно.
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16.06.2024 15:55 Відповісти
Щойно транслювали речуху дерьмака. Одні словесні піруети. Так і не зрозуміло, що дует профессора Плейшнера і Юстаса хоче зробити в Швейцарії. Провести голосування щодо запрошення х.....?7
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16.06.2024 01:42 Відповісти
звісно вийде, якщо захід і далі буде зволікати із своїми рішеннями і діями. малюючі для себе коричньові лінії.
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16.06.2024 01:45 Відповісти
Та війна вже давно іде - ще з часів участі "Вагнера" в сирійському конфлікті Бо все тут зав"язане на бажанні Кремля контролю над цінами на вуглеводні та політичного диктату Європі маніпулюванням цією штукою Сирійський конфлікт розгорівся саме з-за цього ЄС вірішило побудувать газопровід з Катару до Європи Собівартість його менша ніж російського - з-за ціни добування та вартості обслуговування А Росія десятками років прив"язувала Європу до свого газу От і "вжили заходів" - газопровід навіть не почали будувать Бо він повинен був іти через сирійську територію! А хто ж почне будівництво там де точиться "в"ялотекуча війна"? З Україною пов"язана не тільки проблема безпосередніх поставок (відмова України продать свою частину газопроводу Росії) - але й імперські амбіції Ну а напад Хамас на Ізраїль - це вже наслідок цих двох речей - спроба "розпорошить" сили НАТО "по глобусу"
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16.06.2024 05:02 Відповісти
нужно уничтожить гитлеровского сыночка *********** Путина и война прекратиться.
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16.06.2024 02:12 Відповісти
Нічого не припиниться зі смертю куйла, там таких 140 млн., хоча сподіваюсь що вже значно менше ...
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16.06.2024 08:02 Відповісти
Так ми з самого початку попереджали, що якщо допустите напад на Україну, буде світова війна.

тепер не жалійтеся …

доречі той «зерновий коридор» би вже всує не поминав навіть, тільки нарід насмішив
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16.06.2024 02:17 Відповісти
Звісно турки сподіваються отримати якийсь зиск з цієї війни. Нехай турки на правах співласників візьмуть участь у визволення Криму від цапні! Краще мати сусіда Туреччину, ніж Кацапію
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16.06.2024 02:26 Відповісти
А що ти розумієш під "співвласниками"?
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16.06.2024 05:04 Відповісти
Крим споконвічно крисько-татарській (киримли), тому краще мати в Криму автономне "кримське-ханство" неіж це кацапське окупаційне лайно і біонепотріб !!!
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16.06.2024 06:21 Відповісти
"Споконвічного" нічого не буває - все "відносне" Навіть сама Земля колись не існувала !
До киримли у Криму жили й інші народи - кіммерійці, таври, скіфи Навіть "дорійці" - предки греків! Адже Ахілл - з острова Зміїного Просто киримли(потомки хозар) - це народ, що найтриваліший час там жив, мав державність та існує до цих пір....
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16.06.2024 06:33 Відповісти
"Котику"! "Цензор" - "загальноукраїнський суспільно-політичний сайт" - а не "95-й квартал"!
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16.06.2024 08:01 Відповісти
правду кажете...
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16.06.2024 10:04 Відповісти
Так чого ти сюди приперся? Тебе сюди ніхто йти не змушував - "вольному - воля!"
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16.06.2024 10:53 Відповісти
Що? Під ніком "Кот Бегемот" "під хвіст перцю сипонули" - що став "гіпопотамить"? І під цим ти довго тут не протримаєшся - "затопчуть"!
Не подобається сайт - не приходь сюди Не подобаюся я - оскарж мою діяльність адміністратору Правила ти знаєш!
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16.06.2024 14:44 Відповісти
А ти цього сильно хочеш?
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16.06.2024 16:34 Відповісти
А твоє "амплуа" - отримувать по пиці За "дрібне паскудство"
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16.06.2024 17:47 Відповісти
Ахілл зі Зміїного - тіко не друкуйте шо ви це серйозно ( бо якшо ви це надрукували серйозно то - то вам тре трішечки історію підівчити і логіку включити і географію і історію кораблебудування і .... ).
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17.06.2024 14:32 Відповісти
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17.06.2024 14:48 Відповісти
Ціную людей які самокритично до себе ставляться - ну а шо зрозумів шо зробив шось не те посміявся з себе і пішов за стрілочкою ( за самокритику вам не вподобайка а ВПОДОБАЙКИЩЕ ).
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17.06.2024 15:00 Відповісти
Вирощуй курей! Аби не передохли...
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17.06.2024 15:04 Відповісти
І ось вам ше одна ВБОДОБАЙКИЩЕ - ви взяли і перейшли від наскельних малюнків зразу не просто до писемності а до писемності заснованій на алфавіті ( пропустивши петрогліфи і ієрогліфи зараз ) у спілкуванні між нами . А кажуть блискавка два рази не бє в одне місце - напевно брешуть .
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17.06.2024 15:23 Відповісти
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17.06.2024 15:25 Відповісти
А це вже привід для перемовин
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16.06.2024 09:17 Відповісти
Наприклад я за те, щоб право голосу в Криму мали ті, хто скласть іспити трьома мовами - українською, кримськотатарською і англійською. Західний бізнес теж був би не зайвий у Криму. А сам Крим мав би стати теріторію вільною від зброї. Десь так
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16.06.2024 09:28 Відповісти
Перемовин "кого" і "з ким"?
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16.06.2024 10:56 Відповісти
З Ердоганом. З європейцями. З бізнесом. Кримли будуть у дві руки. Аби цапів там не було
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16.06.2024 13:38 Відповісти
Навіть саудити будуть не проти вкластись в Крим. А євреї там колись жили. Уявляєте об'єм інвестицій!!!
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16.06.2024 13:46 Відповісти
Ванько! Правильно кажуть - у "тюльконутих" на мізках одна звивина! Територія України повинна обговорюваться без її участі?
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17.06.2024 14:51 Відповісти
Це він висловив думку ердогана.А як ранійше гупіки восхваляли туреччину і ердогана,"байрактари",пісню склали.Запомятайте,в політиці зачасту преобладають свої інтереси.І Україна у ердогана стоїть десь далеко.
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16.06.2024 05:27 Відповісти
і це добре, Гітлера гасили всім світом
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16.06.2024 06:55 Відповісти
та вже скоріше б вийшла десь у район дарданел з босфором, їх кацапи вже років 150 мріють захопити, ото сміху було б, особливо для ердогана з його холуями
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16.06.2024 07:35 Відповісти
"Стамбульські переговори в березні 2022 року (передбачали здачу ттих самих українських територій , на котрі зазіхає куйло і ті ж самі умови позаблокового статусу України.Турки посібники куйла...
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16.06.2024 08:48 Відповісти
а, все хитрожопые считают, что только в Украине должна быть война....
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16.06.2024 10:08 Відповісти
То заваліть мацкву своїми пАмідорами та весняною ... бульбою. Щоб "втихомирити" московію ! ?
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16.06.2024 10:58 Відповісти
путін вже висловив своє бачення 'миру', тепер черга відповідати на це Заходу і НАТО. Якщо жувати соплі на самітах і конференціях з їх боку є достатньою відповіддю агресору на кричуще порушення міжнародного права, то значить такий і надалі буде світ - світ, який прогнувся перед кацапським фашизмом і допустив перехід у норму масових катувань і вбивств, в тому числі і дітей, руйнування цілих міст заради захоплення чужих територій.
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16.06.2024 11:13 Відповісти
а може навпаки, ця війна закінчиться коли вона вийде за межі України? Коли цю війну відчують на власній шкірі сусіди, ближні і дальні, та їхні союзники. Бо сидіти і спостерігати то одне а боронити - то зовсім інше
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16.06.2024 11:28 Відповісти
 
 