Війна може вийти за межі України. Ми вже спостерігаємо посилення поляризації, - глава МЗС Туреччини Фідан
У ситуації, що склалася, існує ризик географічного виходу війни за межі України, свідченням чому є посилення поляризації на глобальному рівні. Також війна Росії проти України має ризик залучення зброї масового знищення.
Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на Глобальному саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Географічно ця війна може вийти за межі України. Ми вже спостерігаємо поглиблення розломів і посилення поляризації на глобальному рівні. Це все більше стає війною більше, ніж між Росією та Україною... Ця руйнівна звичайна війна має невід’ємний ризик залучення зброї масового знищення", - сказав Хакан Фідан.
Міністр закордонних справ Туреччини наголосив на тому, що саміт є спробою уникнути вищезазначених ризиків і покласти край війні.
Він також нагадав про дипломатичні зусилля Туреччини припинити війну.
"Стамбульські переговори в березні 2022 року та Чорноморська зернова ініціатива стали ознаками того, що дипломатія та переговори дійсно можуть принести прогрес. Туреччина, як завжди, готова сприяти цьому процесу", - сказав Хакан Фідан.
Турецький міністр висловив думку, що "саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту, Росія".
Також він наголосив на тому, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
"Наше бачення миру є реалістичним, інклюзивним і практичним. Ми прагнемо створити шлях для досягнення цієї мети", - сказав Хакан Фідан.
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тепер не жалійтеся …
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