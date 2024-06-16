НАТО не досягло консенсусу щодо вступу України, але щодо зброї - так, - Столтенберг
Країни-члени НАТО досі не досягли згоди щодо запрошення України до блоку. Водночас є рішення стосовно військової допомоги Україні.
Про це заявив в ефірі телемарафону генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Усі ми погоджуємося із тим, що Україна стане країною-членом НАТО. Ми підтримуємо рух України до Альянсу <...> Проте для надання запрошення потрібен консенсус, а ми поки що його не досягли. Водночас ми досягли консенсусу стосовно надання військової допомоги Україні. Потрібно працювати у цьому напрямку", – сказав він.
Столтенберг запевнив, що НАТО вже робить висновки з російсько-української війни. Зокрема, це стосується того, що Альянсу потрібно збільшити запаси озброєння, адже після закінчення холодної війни їх скоротили.
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Тепер новий стратегічний зсув стався у США - "Ми будемо підтримувати вас до перемоги".
Варто було чекати 2+ роки, щоб нарешті дійти до однієї вірної істини?
Якби там не було, це дуже потужний сигнал не тільки для нас, а й для всього світу.
Бо не буде безпеки у Європі без перемоги України. І у світі без цього навіть відносного спокою не буде.
Це нарешті дійшло й до "контролерів ескалації", які тільки палки у колеса вставляли всілякими заборонами та обмеженнями.
Це все дуже гарно, але вирішальне слово буде тільки за нами. На полі бою, і потім в дипломатії.
В частности, по данным источников издания, у американской стороны вызывал опасения пункт об ограничении численности украинской армии, а также количества основных вооружений, в том числе танков, артиллерии, кораблей, самолетов. Украина была готова принять ограничения, но стремились к гораздо более высоким лимитам. Один высокопоставленный американский чиновник вспомнил один из разговоров с украинцами: "Мы тихо сказали: "Вы понимаете, что это одностороннее разоружение, верно?"
По информации NYT, Польша была первым и самым решительным сторонником Украины. Она опасалась, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия россии, и хотела предотвратить это. Один европейский дипломат рассказал, что на встрече с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда взял в руки первый проект договора между Украиной и россией (от 17 марта) и спросил: "Кто из вас подпишет это?" Никто не ответил.
і як воно, тисяч 200 штиків нашкребе?
Саме це,а не консенсус заважає запрошеню.
Коли "мудрий нарід" повторює гасла ху@ла "аби не (Ющенко,Порошенко) ! " то навіщо він у демократичному політичному альянсі?!