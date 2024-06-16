НАТО не досягло консенсусу щодо вступу України, але щодо зброї - так, - Столтенберг

Країни-члени НАТО досі не досягли згоди щодо запрошення України до блоку. Водночас є рішення стосовно військової допомоги Україні.

Про це заявив в ефірі телемарафону генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Усі ми погоджуємося із тим, що Україна стане країною-членом НАТО. Ми підтримуємо рух України до Альянсу <...> Проте для надання запрошення потрібен консенсус, а ми поки що його не досягли. Водночас ми досягли консенсусу стосовно надання військової допомоги Україні. Потрібно працювати у цьому напрямку", – сказав він.

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Столтенберг запевнив, що НАТО вже робить висновки з російсько-української війни. Зокрема, це стосується того, що Альянсу потрібно збільшити запаси озброєння, адже після закінчення холодної війни їх скоротили.