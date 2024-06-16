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Зеленський подякував патріарху Варфоломію за залучення країн до Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм на полях Глобального саміту миру

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

"Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Це дуже важливо для нас", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент також висловив вдячність Патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру.

Глава держави відзначив зусилля Його Всесвятості щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

Автор: 

Варфоломій (216) Зеленський Володимир (23964) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+18
Про термос не забув подякувати? Граф Дякула. Шо тепер не смішно?
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16.06.2024 04:37
+15
Угу, з прискоренням пропелеру в дупі витрачає бюджетні кошти, ховає вкрадене на офшорах.
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16.06.2024 03:02
+8
Відтак питання в тому, чи його бачення перемоги збігається з нашим!

Чи скорше є сенс говорити не про його бачення, а Дермака?
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16.06.2024 03:10
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перший йос, цє ваші справи шановні,хто за зешмарклю хто не, але зешнаркля таки мае пропеллер у дупі, і як пан Президент шос' таке робе.
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16.06.2024 02:53 Відповісти
Угу, з прискоренням пропелеру в дупі витрачає бюджетні кошти, ховає вкрадене на офшорах.
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16.06.2024 03:02 Відповісти
Вже не актуально. Кожна поїздка Зелі додає до бюджету від 20 до 30 млрд. доларів України
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16.06.2024 10:34 Відповісти
Ага, а еомісійні з цих сум на офшорах.
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16.06.2024 10:46 Відповісти
та невже? Ти зебіл?
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16.06.2024 11:11 Відповісти
згадалось, а тепер воно тільки з дЄрьмаком?
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16.06.2024 11:15 Відповісти
Пані Марино, зацінив ваш ґумор і такі да ви праві, але зешмаркля веде фатерлянд Украіна до перемоґи.
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16.06.2024 03:07 Відповісти
Відтак питання в тому, чи його бачення перемоги збігається з нашим!

Чи скорше є сенс говорити не про його бачення, а Дермака?
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16.06.2024 03:10 Відповісти
Майже увесь Південь тому підтвердження.
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16.06.2024 03:49 Відповісти
Про термос не забув подякувати? Граф Дякула. Шо тепер не смішно?
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16.06.2024 04:37 Відповісти
плюсую.... сам би вазелиновий не здогадався, що Томос не термос. Але пробачення не попросив....сцикливий.
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16.06.2024 09:57 Відповісти
Ю.Швець повідомляв, що дует хотів залучити до збору голосів і Папу Римського через російське посольство. Але в Ватикані відчули підвох від клептоманів і відмовились. Шапіто затіяло возню, яка закінчиться тільки позором.
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16.06.2024 05:01 Відповісти
швець таке саме джерело як і шарій, шапошніков, олєшко та інші гебняви шалави. Ти ще мосійчук зацитуй.
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16.06.2024 07:01 Відповісти
А мосійчук чим не вгодила, вона ж тільки зачитує те, що їй дає подоляк?
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16.06.2024 09:29 Відповісти
Швець також зачитує так як і Шарій..
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16.06.2024 13:29 Відповісти
Недайбі, ще мироточити почне...
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16.06.2024 06:02 Відповісти
Остання доба просто бенефіс зепідра у інформаційному просторі. Складається таке враження, що вся країна стала заручником цього інфантильного жлоба який тішить своє самолюбство
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16.06.2024 07:00 Відповісти
"бенефіс" - дерьмяка
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16.06.2024 07:10 Відповісти
Віцепрезидент США Камала Гарріс покинула мирну конференцію щодо України у Швейцарії пізно ввечері в суботу, 15 червня, після першого дня саміту. Гарріс взяла участь у вечері з іншими світовими лідерами, які приїхали на конференцію, після чого вилетіла до Вашингтона, повідомляє The New York Post.

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16.06.2024 07:08 Відповісти
За кілька годин своєї присутності на саміті Гарріс встигла зустрітися із Зеленським і оголосити, що Вашингтон виділить Києву новий пакет допомоги на $1,5 млрд. Планується, що ці кошти будуть спрямовані на відновлення енергосистеми України, яка сильно постраждала від російських ударів, а також на гуманітарні цілі, такі як житло, харчування та медичне обслуговування біженців.
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16.06.2024 07:24 Відповісти
без дЄрьмака, воно хоча б у туалет сам ходить?
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16.06.2024 10:41 Відповісти
Та ні, дЄрмак йому тримає...
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16.06.2024 11:00 Відповісти
Буде цікаво, коли вони вимушені будуть у різних приміщеннях до уборних ходитимуть. Шт тоді і перевіримо.
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16.06.2024 13:32 Відповісти
Яке ж воно придурошене у цих нескінченних футболочках, сорочечках, кофточках та у черевиках на підборах.
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16.06.2024 09:41 Відповісти
Отакої !! Для Лідора вже саме головне в ЖИТТІ - саміт, а не війна та звільнення України !
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16.06.2024 10:53 Відповісти
а подякувати Порошенка за Томос слабо?
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16.06.2024 11:18 Відповісти
А з проросійським папою римським зустрічається єрмак,не ze.
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16.06.2024 13:03 Відповісти
Що і термос повернув, клоун для люмпенів?
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16.06.2024 13:26 Відповісти
 
 