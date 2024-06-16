Зеленський подякував патріарху Варфоломію за залучення країн до Саміту миру

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

"Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Це дуже важливо для нас", – сказав Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припускаю, Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру. Країни повинні звернути на це увагу, - Салліван

Президент також висловив вдячність Патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру.

Глава держави відзначив зусилля Його Всесвятості щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.