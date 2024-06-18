"Зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом: Зрадника засудили до 15 років тюрми, - СБУ

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який передавав окупантам дані про позиції ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік передавав окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року. Війська РФ використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

Російського агента затримали під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року.

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"Затриманим є мешканець Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову "винагороду", що мала надійти на його банківську картку",- йдеться в повідомленні.

Агента було затримано, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років тюрми.

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