Внаслідок ударів військ РФ по Донеччині загинула одна людина, ще троє зазнали поранень

18 червня внаслідок російських обстрілів Курахівки, Зарічного та Часового Яру Донецької області загинула одна людина та ще 3 зазнали поранень.

Про це розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Вранці війська РФ з артилерії обстріляли смт Курахівку. Внаслідок ворожої атаки загинув 70-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав травми. Також пошкоджено приватні будинки.

Крім того, окупанти били по селу Зарічне Лиманської територіальної громади. Від влучання засобу ураження отримав тілесні ушкодження чоловік 58 років, який перебував у будинку.

Також російські війська завдали чергового удару по місту Часів Яр, під час якого дістав осколкове поранення містянин 69 років.

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