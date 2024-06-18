Кабмін розширив коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця

Кабінет Міністрів вніс зміни в порядок призначення та виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці матимуть можливість обистого розпорядження на випадок своєї смерті із зазначенням кола осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, з визначенням часток цієї допомоги у відсотках.

Розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги:

жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;

діти, народжені після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Визначено коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження.

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Встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки.

Закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Доповнено перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється тощо.

Виплати в разі загибелі військовослужбовця

Рідні військового, який загинув на війні з 24 лютого 2022 року, можуть отримати від держави одноразову виплату у розмірі 15 млн грн. Аналогічна сума передбачена у разі смерті військового протягом року після поранення, яке він отримав на фронті.