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Кабмін розширив коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця

зсу,армія

Кабінет Міністрів вніс зміни в порядок призначення та виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці матимуть можливість обистого розпорядження на випадок своєї смерті із зазначенням кола осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, з визначенням часток цієї допомоги у відсотках.

Розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги:

  • жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
  • онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
  • діти, народжені після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Визначено коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати військовим ЗСУ за знищену техніку окупантів: Міноборони роз’яснило алгоритм дій

Встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки.

Закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Доповнено перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється тощо.

Виплати в разі загибелі військовослужбовця

Рідні військового, який загинув на війні з 24 лютого 2022 року, можуть отримати від держави одноразову виплату у розмірі 15 млн грн. Аналогічна сума передбачена у разі смерті військового протягом року після поранення, яке він отримав на фронті.

Автор: 

виплати (1052) Кабмін (14108) втрати (4413) Мельничук Тарас (56)


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А своїм дітям що,не можна отримувати? Щось я не зрозумів!
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18.06.2024 22:31 Відповісти
Це мабуть розширене коло осіб, свої діти чи батьки просто не перелічені.
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18.06.2024 22:56 Відповісти
Бо вони визначені законом. Це додатково..
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18.06.2024 23:00 Відповісти
Добавлена гражданская жена.
Приходит баба и говорит. Боец жил и со мной. Бабушки на лавочке могут подтвердить что "командировки" он проводил у меня.
Так шо делим на всех.
Для вас это не будет новостью?
Дней 10 тому кацапы приняли такие поправки.
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18.06.2024 23:04 Відповісти
щоб сотні трутнів не показували свою плідну роботу
в тцк, той хто йде на службу, має сам, без ніякої допомоги та тиску, написати,
хто, скільки % має отримати в разі загибелі...
і ніякий суд, ніякі поправки в законах, не мають змінити його рішення,
крім зради дружини чи чоловіка, крім відмови дітей від опікунства загиблоего.
і не треба робити розумний вигляд морди-ліца, та робити ворожнечу в родинах
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18.06.2024 23:31 Відповісти
 
 