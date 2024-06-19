УКР
Новини
ОСУВ "Хортиця" про загрозу наступу ворога на Борову: Вживаються відповідні заходи (оновлено)

Окупанти готують наступ на Борову

Керівництво Сил оборони володіє інформацією щодо ситуації в районі селища Борова на Харківщині. Наразі вживають необхідних заходів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, коментуючи заяву 3-ї окремої штурмової бригади про посилення ворогом атак для виходу на адмінкордон Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Наразі не потрібно панікувати і на-гора підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог уже наступає. І керівництву Збройних Сил, і вищому військовому керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи", - сказав він.

Читайте також: Росія планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

"Від нашого угруповання - Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку", - додав Волошин.

Волошин запевнив, що "про ворога все відомо", і, ймовірно, інформацію про це також озвучать у Головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку.

Загроза наступу військ РФ на Борову

Як повідомлялося, напередодні 3 ОШБр заявила, що окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини з подальшим захопленням Борової.

Раніше DeepState інформував, що війська РФ наростили ударний кулак для наступу на Борову.

Автор: 

армія рф (18465) Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (517) Луганська область (4918)
Коментувати
Сортувати:
Зає... "не треба панікувати, все ми знаємо..." Якщо вже 3ОШБР пише, то тилові керівники повинні щось робити (тільки без зеленського, ларьочника і безглуздої).
19.06.2024 07:04 Відповісти
"тилові керівники" в Києві гріють дупи,роблячи бурхливу діяльність. Як приклад ,оборонні споруди біля Вовчанська.
19.06.2024 08:07 Відповісти
"і вищому військовому керівництву відома ця інформація". В смысле шут и ларечник в курсе (это ж, я так понимаю, и есть "вище військове керівництво"?). Когда будет "отход на выгодные позиции"? Ведь те, кому положено, знают (наверное, в перерыве между фотосессиями что-то услышали). Только ж не забудьте сначала положить несколько тысяч воинов-украинцев, а там и отход. И да, сильно не отвлекайтесь на херню, вам же еще очередную серию сериала "Саммиты" продюсировать и снимать.
19.06.2024 09:44 Відповісти
Це ніколи не скінчиться, локшина це фірмове від зебіла, а мера Харкова підтримують більшість ждусовко харкян, це просто пипець, їх усіх треба стерти і терміново!
19.06.2024 12:18 Відповісти
"Наразі вживають необхідних заходів"
А можна так: спочатку "вживання необхідних заходів", а потім повідомлення?
19.06.2024 15:11 Відповісти
Волноваца нинада..
