ОСУВ "Хортиця" про загрозу наступу ворога на Борову: Вживаються відповідні заходи (оновлено)
Керівництво Сил оборони володіє інформацією щодо ситуації в районі селища Борова на Харківщині. Наразі вживають необхідних заходів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, коментуючи заяву 3-ї окремої штурмової бригади про посилення ворогом атак для виходу на адмінкордон Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Наразі не потрібно панікувати і на-гора підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог уже наступає. І керівництву Збройних Сил, і вищому військовому керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи", - сказав він.
"Від нашого угруповання - Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку", - додав Волошин.
Волошин запевнив, що "про ворога все відомо", і, ймовірно, інформацію про це також озвучать у Головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку.
Загроза наступу військ РФ на Борову
Як повідомлялося, напередодні 3 ОШБр заявила, що окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини з подальшим захопленням Борової.
Раніше DeepState інформував, що війська РФ наростили ударний кулак для наступу на Борову.
А можна так: спочатку "вживання необхідних заходів", а потім повідомлення?