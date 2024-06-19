Атака "Шахедами" на Кіровоградщину: є пошкодження в Олександрійському районі
У ніч на 19 червня 2024 року ворожі ударні безпілотники атакували Кіровоградщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна.
Попередньо - без постраждалих. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - зазначив він.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 19 червня 2024 року знищено 19 "Шахедів" із 21 запущеного.
Також Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував Україну "Шахедами", у Мелехові на Львівщині є поранені, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки
