Атака "Шахедами" на Кіровоградщину: є пошкодження в Олександрійському районі

У ніч на 19 червня 2024 року ворожі ударні безпілотники атакували Кіровоградщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна.

Попередньо - без постраждалих. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 19 червня 2024 року знищено 19 "Шахедів" із 21 запущеного.

