Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для забезпечення потреб ЗСУ
Міністерство оборони США активно працює з країнами "авіаційної коаліції", щоб визначити та задовольнити потреби Збройних сил України.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ми зосереджені на роботі з авіаційною коаліцією. Це потрібно щоб визначити потреби ЗСУ для захисту свого населення, а потім їх виконати", - зазначив він.
Райдер не уточнив точну кількість українських пілотів, які проходять підготовку.
За словами речника Пентагону, це має озвучувати тільки українська сторона з урахуванням усіх чинників безпеки та планування.
Натомість він зазначив, що навчання на F-16 проводяться в штаті Арізона, США, а також у Данії.
Крім того, додали у Пентагоні, існують можливості для проведення додаткового навчання в інших місцях у Європі.
Раніше видання The Times писало, що Україна має отримати понад 60 F-16, але, ймовірно, матиме лише 20 підготовлених пілотів. У США пояснюють це тим, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож вони не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.
Та нехай не поспішають, у нас же тут вагон часу!
Це брехня!!!
У США дуже багато місць для навчання пілотів, тому що ніхто не йде вчитися на пілотів!!!
"В США заявили о нехватке пилотов
18 июня 2024, 20:37
Военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн, передают зарубежные СМИ.
"Это не новая проблема. 14 лет назад нам не хватало порядка 800 пилотов, сейчас это число выросло до 1,8 тыс. или около того", - сказал он, выступая на конференции, организованной Американской ассоциацией военно-воздушных и космических сил США.
Спейн, отвечающий за проведение операций американских ВВС, уточнил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.
Генерал подтвердил, что ВВС США сократили общее число летных часов с 1,1 млн до 1,06 млн в год. "Моя цель состоит в том, чтобы преодолеть этот рубеж, поскольку он слишком мал для истинных требований к готовности сил, которые у нас есть, и операторов, которые у нас есть, однако мы не достигали налета более 1,1 млн часов в течение очень долгого времени", - отметил он."