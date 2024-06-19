Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для забезпечення потреб ЗСУ

Міністерство оборони США активно працює з країнами "авіаційної коаліції", щоб визначити та задовольнити потреби Збройних сил України.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ми зосереджені на роботі з авіаційною коаліцією. Це потрібно щоб визначити потреби ЗСУ для захисту свого населення, а потім їх виконати", - зазначив він.

Райдер не уточнив точну кількість українських пілотів, які проходять підготовку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомога США дає реальні результати і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони, - Пентагон

За словами речника Пентагону, це має озвучувати тільки українська сторона з урахуванням усіх чинників безпеки та планування.

Натомість він зазначив, що навчання на F-16 проводяться в штаті Арізона, США, а також у Данії.

Крім того, додали у Пентагоні, існують можливості для проведення додаткового навчання в інших місцях у Європі.

Дивіться також: В безпековій угоді ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів, - стільки винищувачів, скільки потрібно, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше видання The Times писало, що Україна має отримати понад 60 F-16, але, ймовірно, матиме лише 20 підготовлених пілотів. У США пояснюють це тим, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож вони не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.