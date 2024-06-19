УКР
Угорщина не включила підтримку України у пріоритети під час свого головування в Раді ЄС, - ЗМІ

Угорщина про свої пріоритети під час головування у Раді ЄС

Угорщина, яка перебирає головування в Раді ЄС з 1 липня, не включила допомогу Україні до своїх пріоритетів. У питанні розширення Євросоюзу вона також віддає перевагу Західним Балканам.

Про це пише видання DW, передає Цензор.НЕТ.

Представник Угорщини при ЄС Балінт Одор на брифінгу 18 червня заявив, що Будапешт уважно стежитиме за розвитком подій в Україні й "включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби".

Як зазначає видання, серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

Одор назвав такі сфери: конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика і співпраця у сфері закупівель озброєнь.

Пріоритет Будапешта - Західні Балкани

Постійний представник Угорщини при ЄС назвав євроінтеграційний пріоритет Будапешта - це Західні Балкани. Він вважає, що ЄС упродовж наступних шести місяців має закрити якомога більше переговорних блоків із країнами-кандидатками з цього регіону.

Водночас Будапешт як голова Ради ЄС ставить перед собою завдання "збалансувати" процеси розширення ЄС, а саме на тлі прискореної процедури надання статусу кандидата "тріо" України, Молдови та Грузії активізувати дії Євросоюзу в цій сфері щодо Західних Балкан, додав Одор.

Читайте також: Угорщина не хоче блокувати рішення в НАТО щодо України, які відрізняються від позиції нашої країни, - Орбан 

Зазначимо, що головування в Раді ЄС змінюється між країнами блоку кожні пів року. Це дає країні, що головує, право визначати порядок денний і пріоритети, головувати на засіданнях і координувати політичну роботу Європейського Союзу.

Угорщина (2411) Україна (6029) Євросоюз (13996) допомога і підтримка (1178)
Топ коментарі
+10
голосраких нищебродов гуляшных если что пригласят выйти кофе попить)это не проблема)
19.06.2024 08:55 Відповісти
+9
угри є угри, одне сім'я з московітами(((
19.06.2024 09:01 Відповісти
+6
Зараз у ЄС тільки Грузії не вистачає, з її промосковським урядом та законом про іноагентів!
19.06.2024 09:30 Відповісти
показати весь коментар
Я всё чаще думаю что такая демократия это не от глупости а часть какого то коварного плана. Не хочу джа думать что за извращенцы стоят за этим.
показати весь коментар
19.06.2024 09:03 Відповісти
А что тебе не понравилось? Венгры кроме войны в Украине видят много чего еще и предлагают заодно и этим заняться.
показати весь коментар
19.06.2024 12:08 Відповісти
Смішно, як! Мадьяри не виключають…
показати весь коментар
19.06.2024 09:21 Відповісти
Мадяри і в Африці мадяри.
показати весь коментар
19.06.2024 09:28 Відповісти
На декілька раз менше висловлять занепокоєність і це все що зміниться для України
показати весь коментар
19.06.2024 10:13 Відповісти
Дупа все блище і блище
показати весь коментар
19.06.2024 11:18 Відповісти
При всем том что венгерское правительство пропутинское, у него есть несколько позитивных проблесков и оно не боится говорить о совершенствовании евросоюза и его расширении.
За первое по опе, за остальное гладим по головке
показати весь коментар
19.06.2024 12:10 Відповісти
Владик не надрывайся, лучше заберите своего лупатого маланца к маме с папой, помогите украинцам реально, хватит на кнопки давить и строить из себя патриота Украины.
показати весь коментар
19.06.2024 18:12 Відповісти
с зауральскими цыганами давно нужно решать вопрос и начинать с Закарпатья....беда в том что в Украине нет Гаранта есть бенин, малоПИД,,,роский Нарик играющий роль гИдранта....
показати весь коментар
19.06.2024 12:23 Відповісти
Ну шож, побачимо, шановні угорці. Все ще попереду, а земля кругла.
показати весь коментар
19.06.2024 12:52 Відповісти
а хто би сумнівався, що в мад'ярських пріоритетах касапи, китайози і трампісти...
показати весь коментар
19.06.2024 13:01 Відповісти
..от прикормыша кремля и не такие фокусы возможны..Гнать сцанной тряпкой этого урода из ЕС..
показати весь коментар
20.06.2024 07:39 Відповісти
После выхода Венгрии 106 лет назад из сферы австрийского культурно-цивилизационного влияния венгры снова стали зауральскими азиатами:

в 1920-х гг очень гнусно и по-жлобски притесняли в своей стране нацменьшинства в лице украинцев, румын и словаков. Всегда были бешеными антисемитами.
показати весь коментар
21.06.2024 07:58 Відповісти
 
 