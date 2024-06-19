Угорщина не включила підтримку України у пріоритети під час свого головування в Раді ЄС, - ЗМІ

Угорщина, яка перебирає головування в Раді ЄС з 1 липня, не включила допомогу Україні до своїх пріоритетів. У питанні розширення Євросоюзу вона також віддає перевагу Західним Балканам.

Про це пише видання DW, передає Цензор.НЕТ.

Представник Угорщини при ЄС Балінт Одор на брифінгу 18 червня заявив, що Будапешт уважно стежитиме за розвитком подій в Україні й "включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби".

Як зазначає видання, серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

Одор назвав такі сфери: конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика і співпраця у сфері закупівель озброєнь.

Пріоритет Будапешта - Західні Балкани

Постійний представник Угорщини при ЄС назвав євроінтеграційний пріоритет Будапешта - це Західні Балкани. Він вважає, що ЄС упродовж наступних шести місяців має закрити якомога більше переговорних блоків із країнами-кандидатками з цього регіону.

Водночас Будапешт як голова Ради ЄС ставить перед собою завдання "збалансувати" процеси розширення ЄС, а саме на тлі прискореної процедури надання статусу кандидата "тріо" України, Молдови та Грузії активізувати дії Євросоюзу в цій сфері щодо Західних Балкан, додав Одор.

Читайте також: Угорщина не хоче блокувати рішення в НАТО щодо України, які відрізняються від позиції нашої країни, - Орбан

Зазначимо, що головування в Раді ЄС змінюється між країнами блоку кожні пів року. Це дає країні, що головує, право визначати порядок денний і пріоритети, головувати на засіданнях і координувати політичну роботу Європейського Союзу.