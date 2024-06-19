Україна отримає від США ракети до систем ППО Patriot у пріоритетному порядку. Вашингтон відклав угоду зі Швейцарією, - ЗМІ
Сполучені Штати вирішили, що постачання ракет до системи Patriot для України є пріоритетнішим, ніж контрактні домовленості зі Швейцарією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на швейцарське видання Blick.
Зазначається, що восени минулого року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).
Однак ракети-перехоплювачі, замовлені й виготовлені для Швейцарії, будуть надані Україні, тому, попри чинний контракт, країні доведеться довше чекати на своє замовлення, підтвердили виданню джерела.
США вирішили спочатку поставити Україні більше ракет Patriot, оскільки впродовж кількох місяців Росія завдає по ній важких ударів, тож офіційний Київ терміново просить інші країни передати більше систем ППО.
Blick також нагадує, що в травні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже пропонував Швейцарії погодитися на відкладені поставки ракет Patriot на користь України.
Офіційний Берлін запропонував, щоб заплановані на 2030 рік поставки цих ракет зрештою отримала не Швейцарія, а Німеччина - тоді німецькі збройні сили могли б швидше поповнити свої запаси Patriot, які передають Україні, оскільки Швейцарія відмовляється напряму постачати зброю Києву.
"Ясно одне: світовий попит наразі значно перевищує потужності з виробництва керованих ракет Patriot", - наголошує Blick.
У контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США.
Схоже, що тепер США скористаються такою можливістю через війну в Україні та її потреби в засобах ППО, резюмує видання.
Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення найближчими днями. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.
Але я тепер переживатиму, що швейцарський сир та альпійський молочний шоколад лишаться без захисту.
Доречі, востаннє Швейцарію (помилково!) кілька разів бомбардували 80+ років тому.
рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.
Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.
https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
Важливі відмінності, які впливали на нападе/не нападе.
Зеленський - руйнування зв'язків з єс та сша та втрата їх підтримки, руйнування армії...
Порошенко - посилення зв'язків з сша та єс, розбудова армії.
Коли путін побачив, що Україна військово ослабла та залишилася без підтримки заходу, він почав напад.
Я впевнений, що при Порошенко нападу не було б.
Так, П. Порошенко у 2014 році обирався однозначно як проросійський, бо вся українська прокацапщина страшенно боялась, що після пасіонарного Майдану народ обере Президентом Яроша і Правий Сектор. Але основний нарід на Майдан не ходив, а дивився ТБ і коментував новини. Росія тоді теж страшенно боялась такого варіанту як апокаліптичного. Тому обрання Порошенка (міністр при Януковичі, ліпєцкая хвабріка, диякон рпц тощо - свой чєлавєк) вже в 1-му турі навіть в росії сприймалось на «Ура!» і і з великими «надєждамі».
Сподівались, що при ньому остаточно захомутають Україну по Донбасу, Криму і по всіх інших питаннях. Але все пройшло далеко не так як в рф сподівались і у проросійської частини українського народу теж. Тут розчарування були дуже великі. П. Порошенку вони не могли пробачити (як і В.Ющенку) свого самообману, проєвропейського і проукраїнського курсу, безвізу, вперше - Автономії ПЦУ і Томосу, дерусифікації, дерадянізації, перейменувань, децентралізації, боротьби проти росії , створення і посилення ЗСУ, кроки до вступу в НАТО тощо. І проти Порошенка пішла багатостороння боротьба на його політичне знищення за допомогою «мудрого наріду». Помилка П. Порошенка (в основному) тільки в тому, що він, як нормальна людина, сподівався, що небувалі, очевидні для всіх результати його діяльності на користь нації, українського народу будуть ними належно оцінені. На жаль, ні - вони знову обрали однозначно проросійського президента і до того ж, щоб він уже не зміг рипатися і змінюватися, йому вперше обрали персональну Верховну раду, з ОПЗЖами тощо- конституційну більшість. На додачу. Бери нас і веди Україну в росію. Я братові тоді в 2019 році сказав - проголосували за погибель України. Наш народ дуже повільно мудрішає - В. Ющенку після його проукраїнського успішного терміну дали 5% голосів, а П. Порошенку - утричі більше. Є прогрес. Але недостатній. Можемо зовсім пропасти як народ, як нація.
А зараз вона уся під вогнем.