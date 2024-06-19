Україна отримає від США ракети до систем ППО Patriot у пріоритетному порядку. Вашингтон відклав угоду зі Швейцарією, - ЗМІ

Сполучені Штати вирішили, що постачання ракет до системи Patriot для України є пріоритетнішим, ніж контрактні домовленості зі Швейцарією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на швейцарське видання Blick.

Зазначається, що восени минулого року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).

Однак ракети-перехоплювачі, замовлені й виготовлені для Швейцарії, будуть надані Україні, тому, попри чинний контракт, країні доведеться довше чекати на своє замовлення, підтвердили виданню джерела.

США вирішили спочатку поставити Україні більше ракет Patriot, оскільки впродовж кількох місяців Росія завдає по ній важких ударів, тож офіційний Київ терміново просить інші країни передати більше систем ППО.

Blick також нагадує, що в травні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже пропонував Швейцарії погодитися на відкладені поставки ракет Patriot на користь України.

Офіційний Берлін запропонував, щоб заплановані на 2030 рік поставки цих ракет зрештою отримала не Швейцарія, а Німеччина - тоді німецькі збройні сили могли б швидше поповнити свої запаси Patriot, які передають Україні, оскільки Швейцарія відмовляється напряму постачати зброю Києву.

"Ясно одне: світовий попит наразі значно перевищує потужності з виробництва керованих ракет Patriot", - наголошує Blick.

У контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США.

Схоже, що тепер США скористаються такою можливістю через війну в Україні та її потреби в засобах ППО, резюмує видання.

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення найближчими днями. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.

