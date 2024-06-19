УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини
3 126 23

Україна отримає від США ракети до систем ППО Patriot у пріоритетному порядку. Вашингтон відклав угоду зі Швейцарією, - ЗМІ

США пріоритетно передадуть Україні ракети до систем Patriot

Сполучені Штати вирішили, що постачання ракет до системи Patriot для України є пріоритетнішим, ніж контрактні домовленості зі Швейцарією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на швейцарське видання Blick.

Зазначається, що восени минулого року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).

Однак ракети-перехоплювачі, замовлені й виготовлені для Швейцарії, будуть надані Україні, тому, попри чинний контракт, країні доведеться довше чекати на своє замовлення, підтвердили виданню джерела.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США першочергово надаватимуть Patriot Україні, і лише потім іншим країнам, - Байден

США вирішили спочатку поставити Україні більше ракет Patriot, оскільки впродовж кількох місяців Росія завдає по ній важких ударів, тож офіційний Київ терміново просить інші країни передати більше систем ППО.

Blick також нагадує, що в травні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже пропонував Швейцарії погодитися на відкладені поставки ракет Patriot на користь України.

Офіційний Берлін запропонував, щоб заплановані на 2030 рік поставки цих ракет зрештою отримала не Швейцарія, а Німеччина - тоді німецькі збройні сили могли б швидше поповнити свої запаси Patriot, які передають Україні, оскільки Швейцарія відмовляється напряму постачати зброю Києву. 

"Ясно одне: світовий попит наразі значно перевищує потужності з виробництва керованих ракет Patriot", - наголошує Blick.

Читайте також: Італія передасть Україні ППО SAMP-T, решта змісту пакета допомоги - секрет, - МЗС

У контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США. 

Схоже, що тепер США скористаються такою можливістю через війну в Україні та її потреби в засобах ППО, резюмує видання.

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення найближчими днями. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.

Також читайте: США передадуть Україні другу систему Patriot, - АР

Автор: 

ППО (3470) США (24058) Patriot (394)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Канєш, спасибі велике.
Але я тепер переживатиму, що швейцарський сир та альпійський молочний шоколад лишаться без захисту.
показати весь коментар
19.06.2024 10:56 Відповісти
+4
А швеицарські гноми не надуються?
показати весь коментар
19.06.2024 10:58 Відповісти
+4
Той випадок, коли визнали, що реальність важливіша за формальності.
показати весь коментар
19.06.2024 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Канєш, спасибі велике.
Але я тепер переживатиму, що швейцарський сир та альпійський молочний шоколад лишаться без захисту.
показати весь коментар
19.06.2024 10:56 Відповісти
Я так розумію що на швейцарські годинники ви махнули рукою?
показати весь коментар
19.06.2024 11:04 Відповісти
Йому аби пожерти...
показати весь коментар
19.06.2024 11:09 Відповісти
А швеицарські гноми не надуються?
показати весь коментар
19.06.2024 10:58 Відповісти
Залишили Швейцарію абсолютно беззахисною перед... хм... а перед ким?
Доречі, востаннє Швейцарію (помилково!) кілька разів бомбардували 80+ років тому.
показати весь коментар
19.06.2024 11:29 Відповісти
Бо нейтралітет Швейцарії е « дуже важливий» . Це вже зрозуміли у США.
показати весь коментар
19.06.2024 15:15 Відповісти
Той випадок, коли визнали, що реальність важливіша за формальності.
показати весь коментар
19.06.2024 11:00 Відповісти
жириновский рассказывает о планах россии. но выдает это за планы америки.

рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.

Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.

https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
показати весь коментар
19.06.2024 11:03 Відповісти
Дочекалися іншого слабкого президента...
показати весь коментар
19.06.2024 11:10 Відповісти
Питання не в людинні, а в політиці яку впроваджує ця людина.
Важливі відмінності, які впливали на нападе/не нападе.
Зеленський - руйнування зв'язків з єс та сша та втрата їх підтримки, руйнування армії...
Порошенко - посилення зв'язків з сша та єс, розбудова армії.
Коли путін побачив, що Україна військово ослабла та залишилася без підтримки заходу, він почав напад.

Я впевнений, що при Порошенко нападу не було б.
показати весь коментар
19.06.2024 13:56 Відповісти
Не так важливо, що ви надумали. Є очевидні історичні факти. Росія не напала на Україну при Ющенку і Порошенку, а напала - саме при Януковичу і Зеленському, при яких не могла не напасти.
показати весь коментар
19.06.2024 14:02 Відповісти
как сказал один американский сенатор - после избрания ЗЕ президентом и проводимой им политики, на Украину не напал бы только дурак.....
показати весь коментар
19.06.2024 11:28 Відповісти
Вся справа в тому, що наш народ завжди (!) обирав проросійських президентів. Завжди! Але 1-й (Л.Кравчук), 3-й (В.Ющенко) і 5-й (П.Порошенко) виявлялись насправді ще й досить проукраїнськими. Кожний по своєму, звичайно. І наш нарід після цього - виправлявся, обирав вже правильного - руского Л.Кучму, донецького зека В. Януковича (Ющенку - 5% і 5-е місце) і теперішнє проросійське фіглярне Зе.

Так, П. Порошенко у 2014 році обирався однозначно як проросійський, бо вся українська прокацапщина страшенно боялась, що після пасіонарного Майдану народ обере Президентом Яроша і Правий Сектор. Але основний нарід на Майдан не ходив, а дивився ТБ і коментував новини. Росія тоді теж страшенно боялась такого варіанту як апокаліптичного. Тому обрання Порошенка (міністр при Януковичі, ліпєцкая хвабріка, диякон рпц тощо - свой чєлавєк) вже в 1-му турі навіть в росії сприймалось на «Ура!» і і з великими «надєждамі».

Сподівались, що при ньому остаточно захомутають Україну по Донбасу, Криму і по всіх інших питаннях. Але все пройшло далеко не так як в рф сподівались і у проросійської частини українського народу теж. Тут розчарування були дуже великі. П. Порошенку вони не могли пробачити (як і В.Ющенку) свого самообману, проєвропейського і проукраїнського курсу, безвізу, вперше - Автономії ПЦУ і Томосу, дерусифікації, дерадянізації, перейменувань, децентралізації, боротьби проти росії , створення і посилення ЗСУ, кроки до вступу в НАТО тощо. І проти Порошенка пішла багатостороння боротьба на його політичне знищення за допомогою «мудрого наріду». Помилка П. Порошенка (в основному) тільки в тому, що він, як нормальна людина, сподівався, що небувалі, очевидні для всіх результати його діяльності на користь нації, українського народу будуть ними належно оцінені. На жаль, ні - вони знову обрали однозначно проросійського президента і до того ж, щоб він уже не зміг рипатися і змінюватися, йому вперше обрали персональну Верховну раду, з ОПЗЖами тощо- конституційну більшість. На додачу. Бери нас і веди Україну в росію. Я братові тоді в 2019 році сказав - проголосували за погибель України. Наш народ дуже повільно мудрішає - В. Ющенку після його проукраїнського успішного терміну дали 5% голосів, а П. Порошенку - утричі більше. Є прогрес. Але недостатній. Можемо зовсім пропасти як народ, як нація.
показати весь коментар
19.06.2024 13:35 Відповісти
Нам тут ще Фашіста Жереновського будуть цітувати?!
показати весь коментар
19.06.2024 15:16 Відповісти
На юха таким голубам нейтральності таке озброння. Достатньо буде і швейцарських ножів...
показати весь коментар
19.06.2024 11:13 Відповісти
Swiss Army Knife
показати весь коментар
19.06.2024 11:47 Відповісти
а вдруг путин на Швейцарию нападет ?
показати весь коментар
19.06.2024 11:46 Відповісти
порівнюючи ВПК США теперішній і часів WW2 хочеться плакати. Той, давній, якщо зіткнути лобами з нинішнім, порвав би зі своїми давніми технологіями цей новий ,як тузік тряпку. Снарядів і літаків тоді випускали навіть не в десятки - в сотні раз більше.
показати весь коментар
19.06.2024 11:47 Відповісти
Что тебе до ВПК США ? ты со своим ВПК сравнивай.
показати весь коментар
19.06.2024 12:47 Відповісти
А с чим сравнювати, коли десятиріччями разброювали Україну?!

А зараз вона уся під вогнем.
показати весь коментар
19.06.2024 15:18 Відповісти
 
 