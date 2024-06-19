Немає жодних доказів того, що західна зброя, поставлена в Україну, потрапляє на чорний ринок до Західної Європи, - звіт GI-TOC

Швейцарський аналітичний центр Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC) повідомив, що не знайшов доказів того, що західна зброя, яка постачається в Україну, потрапляє на чорний ринок у Європі.

Про дані звіту пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці дані підривають наратив, який просуває Росія, про те, що п'ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і повстанським угрупованням.

Ми не знайшли жодних доказів того, що (призначена для України - ред.) західна зброя потрапила до Західної Європи, і дуже мало свідчень про будь-які операції із західною зброєю в Україні", – заявив директор європейської обсерваторії GI-TOC Даніель Бромбахер.

"Зброя, яка була поставлена Заходом, перебуває в надійних руках", – наголосив він.

Аналіз організації ґрунтується на моніторингу даркнету та інтерв'ю з правоохоронними органами ЄС і представниками кримінального світу, зосереджуючись на нелегальних ринках Франції, Бельгії, Нідерландів та Швеції.

Звинувачення у контрабанді західної зброї

Крім того, звіт GI-TOC також підриває припущення про те, що військовим обладнанням НАТО озброюють європейських гангстерів.

Іспанська Цивільна гвардія заявила в травні, що група контрабандистів гашишу обстріляла поліцію з гвинтівок американського і європейського виробництва, а під час попередніх рейдів були виявлені боєприпаси стандарту НАТО.

Видання El Español стверджувало, що латиноамериканські наркокартелі надсилають своїх представників до Києва для здійснення оптових закупівель. Але у GI-TOC не знайшли жодних підтверджень таким заявам, багато з яких були спростовані.

У жовтні 2022 року керівник фінської організованої злочинності заявив ЗМІ, що банди контрабандою переправляли західну зброю, призначену для України, до Фінляндії, Данії, Швеції та Нідерландів. Це твердження було спростоване представником поліції.

Подальше розслідування GI-TOC виявило, що троє фінських кримінальних авторитетів дійсно подорожували до Східної Європи в середині 2022 року з "наміром привезти зброю, але не змогли цього зробити, оскільки їм бракувало необхідних організаційних навичок або доступу до фінансування", сказав Бромбахер в інтерв'ю Politico.

Згідно зі звітом GI-TOC, уряд України ефективно запобігає незаконному використанню зброї військовими: у 2022 році було зафіксовано лише 250 випадків, а у 2021 році - 191, що є низьким показником для країни, яка отримує мільярди доларів військової допомоги від Заходу.

Нагадаємо, торік МЗС України вимагало від видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів щодо контрабанди зброї з ознаками дезінформації в інтересах Росії.