Немає жодних доказів того, що західна зброя, поставлена в Україну, потрапляє на чорний ринок до Західної Європи, - звіт GI-TOC

Доказів масової контрабанди західної зброї з України немає 

Швейцарський аналітичний центр Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC) повідомив, що не знайшов доказів того, що західна зброя, яка постачається в Україну, потрапляє на чорний ринок у Європі.

Про дані звіту пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці дані підривають наратив, який просуває Росія, про те, що п'ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і повстанським угрупованням.

Ми не знайшли жодних доказів того, що (призначена для України - ред.) західна зброя потрапила до Західної Європи, і дуже мало свідчень про будь-які операції із західною зброєю в Україні", – заявив директор європейської обсерваторії GI-TOC Даніель Бромбахер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодної контрабанди зброї за кордон не зафіксували, - МВС

"Зброя, яка була поставлена Заходом, перебуває в надійних руках", – наголосив він.

Аналіз організації ґрунтується на моніторингу даркнету та інтерв'ю з правоохоронними органами ЄС і представниками кримінального світу, зосереджуючись на нелегальних ринках Франції, Бельгії, Нідерландів та Швеції.

Звинувачення у контрабанді західної зброї

Крім того, звіт GI-TOC також підриває припущення про те, що військовим обладнанням НАТО озброюють європейських гангстерів.

Іспанська Цивільна гвардія заявила в травні, що група контрабандистів гашишу обстріляла поліцію з гвинтівок американського і європейського виробництва, а під час попередніх рейдів були виявлені боєприпаси стандарту НАТО.

Видання El Español стверджувало, що латиноамериканські наркокартелі надсилають своїх представників до Києва для здійснення оптових закупівель. Але у GI-TOC не знайшли жодних підтверджень таким заявам, багато з яких були спростовані.

Читайте також: Україна - четверта в світі за імпортом озброєнь, - SIPRI

У жовтні 2022 року керівник фінської організованої злочинності заявив ЗМІ, що банди контрабандою переправляли західну зброю, призначену для України, до Фінляндії, Данії, Швеції та Нідерландів. Це твердження було спростоване представником поліції.

Подальше розслідування GI-TOC виявило, що троє фінських кримінальних авторитетів дійсно подорожували до Східної Європи в середині 2022 року з "наміром привезти зброю, але не змогли цього зробити, оскільки їм бракувало необхідних організаційних навичок або доступу до фінансування", сказав Бромбахер в інтерв'ю Politico.

Згідно зі звітом GI-TOC, уряд України ефективно запобігає незаконному використанню зброї військовими: у 2022 році було зафіксовано лише 250 випадків, а у 2021 році - 191, що є низьким показником для країни, яка отримує мільярди доларів військової допомоги від Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує провокацію проти України, пов’язану із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, - ГУР МО

Нагадаємо, торік МЗС України вимагало від видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів щодо контрабанди зброї з ознаками дезінформації в інтересах Росії.

контрабанда (1830) зброя (7685) Швейцарія (883)
Немає жодних доказів - дуже мало доказів - оприділіться
показати весь коментар
19.06.2024 12:03 Відповісти
Не дивно, бо уся кацапська ідеологія, історія, державність засновані на брехні
показати весь коментар
19.06.2024 12:06 Відповісти
Швейцарця і европейцям загалом треба і далі слухати людоїдів, і потім робити ретельні дослідження їхнього калу. Виділяючи на це кошти.
показати весь коментар
19.06.2024 12:09 Відповісти
Подібна інформація, як лайно з вигрібної ями московії, заливається в голови отим мертвечуками-сівковичами-деркачами-азіровими-бойками-шуфричами, та іншим ригоАНАЛЬНИМ лайном, що повтікали на московщину і звідти гадять Україні!! Зеленський з разумковим+стефанчуком та отими йолопами в УРЯДІ, їх бізнеси та заробітки в УКРАЇНІ, не блокують і не санкціїне накладають!
Оті секретарки, з РНБОУ, можуть це фактично підтвердити разом з головою НАЦБАНКУ !!
показати весь коментар
19.06.2024 12:11 Відповісти
"існує дуже мало доказів .."
🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.06.2024 13:09 Відповісти
"...п'ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, потрапляє на чорний ринок"
Треба провести експеримент. Для початку, передати Україні рівно 25 батарей "Петріот".
Якщо через деякий час їх залишиться 20, от тоді й поговоримо
показати весь коментар
19.06.2024 13:44 Відповісти
Ви не глобально мислете - Петріоти заникати не важко , а ось заникати авіаносець класу Німітц неможливо - такшо нехай нам передадуть пять авіаносців для експеременту ( США все одно будуть виводити їх з складу свого флоту ).
показати весь коментар
19.06.2024 17:22 Відповісти
Угу, західноєвропейським баригам конче потрібна якась ************** 2000 під їхньою секретною лабораторією для підвищення її секретності
показати весь коментар
19.06.2024 15:20 Відповісти
 
 