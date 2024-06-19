РФ перекинула на війну в Україні 80% підрозділів, які були розгорнуті на кордоні з Фінляндією, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Більшість російських військ, включно з особовим складом і технікою, які раніше були зосереджені на кордоні з Фінляндією, були перекинуті на війну проти України.

Про це повідомляє фінське видання Yle, передає Цензор.НЕТ.

Фінська розвідка зазначила, що загалом російське командування відвело від кордону до 80% військ.

Російські військові бази майже порожні

На супутникових знімках, опублікованих фінськими журналістами, видно, що гарнізони й військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.

На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни

І хоча навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації, додали джерела в розвідувальній службі.

"За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", - цитує видання джерело.

За даними видання, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.

Супутникові знімки

Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія не має планів щодо відправлення військ в Україну. Ми продовжимо нашу підтримку іншими способами, - президент Стубб

"Росія лякає країни НАТО Третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується. При цьому майже всю бойову техніку вже вивезено з баз, які розташовуються недалеко від кордону з Фінляндією.", - додали у виданні.

Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.









Також читайте: Країни НАТО збудують "стіну безпілотників" на кордоні з Росією, - The Telegraph