РФ перекинула на війну в Україні 80% підрозділів, які були розгорнуті на кордоні з Фінляндією, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України

Більшість російських військ, включно з особовим складом і технікою, які раніше були зосереджені на кордоні з Фінляндією, були перекинуті на війну проти України.

Про це повідомляє фінське видання Yle, передає Цензор.НЕТ.

Фінська розвідка зазначила, що загалом російське командування відвело від кордону до 80% військ.

Російські військові бази майже порожні

На супутникових знімках, опублікованих фінськими журналістами, видно, що гарнізони й військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.

На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше.

Росія відвела майже всі свої війська від кордону з Фінляндією до України
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни

І хоча навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації, додали джерела в розвідувальній службі.

"За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", - цитує видання джерело.

За даними видання, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.

Супутникові знімки 

Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія не має планів щодо відправлення військ в Україну. Ми продовжимо нашу підтримку іншими способами, - президент Стубб 

"Росія лякає країни НАТО Третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується. При цьому майже всю бойову техніку вже вивезено з баз, які розташовуються недалеко від кордону з Фінляндією.", - додали у виданні.

Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією
Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією

Також читайте: Країни НАТО збудують "стіну безпілотників" на кордоні з Росією, - The Telegraph

Топ коментарі
+9
Ех, зараз би фінам та й повернути свої колись окуповані кацапами території. Або хоча б війська туди підтягнути-щоб бункерний позасирав всі наявні чемодани.
показати весь коментар
19.06.2024 14:57 Відповісти
+8
Finam pora povertati svoe potom Japoncam....
показати весь коментар
19.06.2024 14:49 Відповісти
+8
Краще нехай кацапи здаються в полон фіннам, ніж потраплять на фронт в Україну.

показати весь коментар
19.06.2024 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Муиня! - хоч 100% - фіни ж не нападуть
показати весь коментар
19.06.2024 14:45 Відповісти
Треба разраховути що кацапи кинуть усе що в них е. Усе що зараз стоїть « проти НАТО». Але вони знають що НАТО на них не нападе!

Це все буде проти України.
показати весь коментар
19.06.2024 15:21 Відповісти
демілітаризація
показати весь коментар
19.06.2024 14:47 Відповісти
А як же війна з НАТА? Що пітерські понти вже усьо?
показати весь коментар
19.06.2024 14:48 Відповісти
Finam pora povertati svoe potom Japoncam....
показати весь коментар
19.06.2024 14:49 Відповісти
може фінам там десь чимось гуркнути?
шо б кацапня з куди вилізла туди ж і повернулася?
показати весь коментар
19.06.2024 14:49 Відповісти
Краще нехай кацапи здаються в полон фіннам, ніж потраплять на фронт в Україну.

показати весь коментар
19.06.2024 14:55 Відповісти
Ех, зараз би фінам та й повернути свої колись окуповані кацапами території. Або хоча б війська туди підтягнути-щоб бункерний позасирав всі наявні чемодани.
показати весь коментар
19.06.2024 14:57 Відповісти
А мені до вподоби незалежні Татарстан та Бурятія.
Ото була б веселуха в бункері у старого кабаєва
показати весь коментар
19.06.2024 15:23 Відповісти
Веселуха, это после года в бункере и видя безысходность, охрана скажет.... Зачем выходной, ты нам тоже нравишься..(со старого анекдота)
показати весь коментар
19.06.2024 15:46 Відповісти
Дипломати сплять. Чому не домовитись, щоб країни, які межують з рашею, тримали в постійній напрузі орків-є для цього тисячі способів. Раша своїм блейфом тримає все нато на повідку.
показати весь коментар
19.06.2024 15:01 Відповісти
Не блєфом, а газпромом і росатомом.
показати весь коментар
19.06.2024 15:14 Відповісти
Проблема не в українських діпломатаз, а у західних!
показати весь коментар
19.06.2024 15:23 Відповісти
Мясо поехало на мясо... Это так скрепненько.
показати весь коментар
19.06.2024 15:08 Відповісти
Так нехай фіни скористаються цим і відберуть Карелію!
показати весь коментар
19.06.2024 15:11 Відповісти
Там 100 лет жить нельзя будет Финам, затраты огромные на восстановление, и сан обработку
показати весь коментар
19.06.2024 15:44 Відповісти
НАТО мышей не ловит !
А жаль...
показати весь коментар
19.06.2024 15:20 Відповісти
Фінляндія отримала історичний шанс повернути свою територію, окуповану срср внаслідок агресивної війни. Але ж прогавить.
показати весь коментар
19.06.2024 15:29 Відповісти
Звиняйте, бо всіх москалів повернути не змогли. Без кулькив були
показати весь коментар
19.06.2024 15:41 Відповісти
Ну буде санітарна зона!
показати весь коментар
19.06.2024 15:49 Відповісти
Так Фінляндія зараз може повернути Карелію
показати весь коментар
19.06.2024 18:47 Відповісти
 
 