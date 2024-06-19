РФ перекинула на війну в Україні 80% підрозділів, які були розгорнуті на кордоні з Фінляндією, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Більшість російських військ, включно з особовим складом і технікою, які раніше були зосереджені на кордоні з Фінляндією, були перекинуті на війну проти України.
Про це повідомляє фінське видання Yle, передає Цензор.НЕТ.
Фінська розвідка зазначила, що загалом російське командування відвело від кордону до 80% військ.
Російські військові бази майже порожні
На супутникових знімках, опублікованих фінськими журналістами, видно, що гарнізони й військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.
На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше.
І хоча навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації, додали джерела в розвідувальній службі.
"За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", - цитує видання джерело.
За даними видання, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.
Супутникові знімки
Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.
"Росія лякає країни НАТО Третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується. При цьому майже всю бойову техніку вже вивезено з баз, які розташовуються недалеко від кордону з Фінляндією.", - додали у виданні.
Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.
Це все буде проти України.
шо б кацапня з куди вилізла туди ж і повернулася?
Ото була б веселуха в бункері у старого кабаєва
А жаль...