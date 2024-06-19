УКР
Заступник глави ДБР мешкає в апартаментах за $900 тис., хоча декларує інше житло, - ЗМІ

Заступник глави ДБР Удовиченко живе в апартаментах за $900 000

Заступник директора ДБР Олександр Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

"За понад 5 років кар’єри на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не лише не придбав нерухомість у ЖК Regent Hill, а взагалі не придбав ніякого житла у столиці. Згідно з останньою декларацією посадовця, він просто винаймає квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік станції метро "Васильківська". Це елітний ЖК Park Avenue VIP — не центр, але все на рівні", - зазначають журналісти.

Офіційно Удовиченко володіє лише земельною ділянкою неподалік села Рославичі Київської області - "на безлюдному схилі, де немає ані нерухомості, ані інфраструктури".

Авторам розслідування вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську та заїжджала до будівлі ДБР.

"У своїй останній декларації Удовиченко вказав, що живе разом із Христиною Удовиченко (у дівоцтві Копач). Жінка родом з Одеси, як і сам Олександр. Все життя Христина займається косметологією.  Раніше пара була у шлюбі. 10 років тому в них народилася донька Поліна. Згодом подружжя розлучилося, а тепер знову зійшлося вже на умовах цивільного партнерства. Офіційно жінка не має нерухомості у столиці. На відміну від її близької родички, Ірини Копач, яка, найімовірніше, є тіткою жінки", - зазначили журналісти.

Квартира у ЖК Regent Hill записана на Ірину Копач. Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК – близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових.

У квітні 2024 року, за даними розслідувачів, на Ірину Копач оформлюють ще й окремий паркінг у цьому самому ЖК за 100 тисяч гривень.

За даними видання, Ірина Копач живе в Одесі та працює косметологинею.

Топ коментарі
+20
пока Зе пиарится и записывает видосики, его молодая команда просто 3,14здит деньги в не бывалых масштабах
19.06.2024 17:36 Відповісти
+14
цікаво, серед тих всіх борців з корупцією, НАБУ, ДБР, АКМУ, прокурорів, є хоч один, хто може пояснити свої статки не виграшем у лотерею, не великим бізнес-хистом своєї 90 річної мами або талантом до бізнесу дружини чи коханки? Ну хоч один?
19.06.2024 17:40 Відповісти
+12
невже хтось вважав, що ці люди справді будуть з чимось там боротись й щось там захищати..., перша та єдина задача - це власне збагачення... та виконання замовлень влади, все інше - просто пил в очі...
19.06.2024 17:59 Відповісти
А где мешкает регент зеленского-ермак?
19.06.2024 17:36 Відповісти
дома
19.06.2024 18:31 Відповісти
Там де і пристало президенту- у президентських палатах...
19.06.2024 20:32 Відповісти
пока Зе пиарится и записывает видосики, его молодая команда просто 3,14здит деньги в не бывалых масштабах
19.06.2024 17:36 Відповісти
вони просто найняли Зе на роль "хрипатого лоха" на п'ять років (з можливістю подовження).
19.06.2024 17:44 Відповісти
Це не влада, а злочинне угруповання, що, поки клоун дурить народ, виносять все цінне
19.06.2024 17:52 Відповісти
поки клоун дурить народ...

ну так народ його туди і вибрав.

претензії до кого ?
19.06.2024 18:33 Відповісти
нарід хотел по приколу, хотел хотел шашлыков .... Бачили очі що купували ?
20.06.2024 22:02 Відповісти
цікаво, серед тих всіх борців з корупцією, НАБУ, ДБР, АКМУ, прокурорів, є хоч один, хто може пояснити свої статки не виграшем у лотерею, не великим бізнес-хистом своєї 90 річної мами або талантом до бізнесу дружини чи коханки? Ну хоч один?
19.06.2024 17:40 Відповісти
ой ***** це ж треба такэ, не може бути. А ны стоп, може бути хахахахахаха
19.06.2024 17:42 Відповісти
заздрість - погана штука. живе собі, та хай вже живе.
19.06.2024 17:43 Відповісти
А може хай не живе? Зарплатню на ЗСУ ЗЕкономимо!
19.06.2024 17:48 Відповісти
ну зроби
19.06.2024 17:49 Відповісти
Це не заздрість . Це питання рівності . Всі рівні перед законом. Закон говорить - брати хабарі не можна. Велкам до вʼязниці.
19.06.2024 18:14 Відповісти
закон не говорить. Закон - це абстракція не наділена даром мови. Закон трактують певні люди, які теж ******* і *******
19.06.2024 18:35 Відповісти
Нарозслідував, млять... собі на 368-5 КК України, хєрой за державний кошт
19.06.2024 17:45 Відповісти
19.06.2024 17:47 Відповісти
Ніколи в Україні не буде порядку. Ніколи.
19.06.2024 17:50 Відповісти
і моїх дітей
19.06.2024 18:36 Відповісти
І це він є одним з найвищих керівників органу, що має боротися з корупцією серед найвищих посадових осіб, все вірно? Того самого органу, який прямо і безпосередньо обслуговує інтереси ОП і конкретно Татарова? Ця влади просто нагло сцить людям у вічі
19.06.2024 17:50 Відповісти
після таких новин просто руки опускаються,під час війни за таке потрібно розстрілювати..коли вони вже ***** повиздихають ці ЗЕлені покидьки
19.06.2024 17:54 Відповісти
враховуючи, що їм всім приблизно по 40 з чимось років, то середньостатистично років через 30.

просто треба потерпіти Вам і Вашим дітям років 30, бо в 2019 було ржачно, прикольно і хуже нє будєт
19.06.2024 18:39 Відповісти
При таких посадах в гуртожитку проживати заборонено !!!!
19.06.2024 17:54 Відповісти
Та то друг поїхав в командировку, пустив пожити щоб кота кормив. )
19.06.2024 18:13 Відповісти
И что? "Пропозиції будуть радикальними". Обберем до нитки (народ). Хватит всем "слугам народа".
19.06.2024 17:55 Відповісти
Бідося, мешкає на безлюдному схилі ...
19.06.2024 17:59 Відповісти
У вручну викопаній землянці. )
19.06.2024 18:10 Відповісти
невже хтось вважав, що ці люди справді будуть з чимось там боротись й щось там захищати..., перша та єдина задача - це власне збагачення... та виконання замовлень влади, все інше - просто пил в очі...
19.06.2024 17:59 Відповісти
Нада больше работать! (с)
19.06.2024 18:10 Відповісти
этому конца и края не будет, каждый день будут находить очередного мента, прокурора , дбра, ббра, ддхера с хатами за сотню миллионов и состояниями, записаными на тетю или дядю. Дело не в отдельных фактах, вся государственная система так заточена. И менять это никто не собирается. Николаевского вождя Кима поймали на махинациях с укреплениями, И ЧТО???
19.06.2024 18:10 Відповісти
так вони всі так роблять)
19.06.2024 18:11 Відповісти
За 33 роки незалежності не змінилось абсолютно нічого. Хіба що чим більший злодій, - тим дорожча вишиванка.
19.06.2024 18:12 Відповісти
Хватіт скігліті!
19.06.2024 18:15 Відповісти
Ну і в чому новина?Тут так завжди було, починаючи з 1991 року.Це ж Україна.Було,є,і буде.Нічого страшного,розлабтесь-все буде Україна ))))
19.06.2024 18:23 Відповісти
пацюк удовиченко мабуть на дрони донатить при таких статках
19.06.2024 18:30 Відповісти
.... головне щоб по багатому, красіво жіть .
Мафія.
19.06.2024 18:42 Відповісти
Нічого дивного дермак і татаров відмажуть, зе просто серкетар у дермака...
19.06.2024 18:42 Відповісти
Якщо заступник мешкає в апараті майже за 1 міліон доларів, то скільки ж коштує хата голови ДБР?!
Чи голова, як водиться у зелених, ні сном, ні духом, чєсний чілавєк?!
19.06.2024 18:44 Відповісти
Ты прав. Ну и чего на человека напали, ну не может он жить в квартире дороже чем у начальника, вот и пришлось тулиться, за 900тыс. Стыдно, но субординация
19.06.2024 19:00 Відповісти
НЄНУАХУЛІ?
19.06.2024 18:51 Відповісти
Що це взагалі за відшкодування? Потрібно внести поправки, якщо дохід дозволяє взяти квартиру в кредит, то ніяких відшкодувань! держслужбовці повинні жити так як і всі громадяни Уккраїни!
19.06.2024 18:51 Відповісти
Ему есть что защищать. На ноль его, на годик надо отправить. Было бы прикольно если бы какая нибудь бригада приехала в Киев, и забрала его к себе на передок.
19.06.2024 19:13 Відповісти
не для того, мама квіточку ростила, що б жебракувати по хрущовкам!
я, шо б "боротися" ....
19.06.2024 19:20 Відповісти
ТАК БУДЕ ! Доки прострочений з дЄрмаком будуть "керувати" без дозволу народу на це керування. А народ буде робити вигляд, що це не його справа. Бо в країні війна. Під дахом війни можна на Банкову привести ФСБ без жодного пострілу. Що й зараз робиться вже в ЗСУ, в антикорупційних органах, у кабінетах уряду. Країни не буде ! Дайте зєлєнсКАМУ довести справу до кінця. Не війни ! А повернення України під *****. До кінця року почнуться репресії в країні - це мій прогноз. Якщо вони зараз проходять приховано, то чекайте у кожній квартирі або тітушок, або працівників ....
19.06.2024 19:20 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов. А потім дивуються, чого відношення гіршає, і ніхто воювати за краіну не рветься. А ще, головно ще далі статті на ценхорі, це нікуди не піде.
19.06.2024 19:23 Відповісти
Що тут сказати - хитрий Жук: оформив свій капітальчик на підставну тітку формально-колишньої дружини. Тепер не підкопаєшся, бо ця тітка за антикорупційним законодавством - стороння особа по відношенню до того чиновника ДБРу. Тому конфіскувати "тітчине" майно, як неправомірно набуті активи, буле важко, якщо не неможливо
Та все ж притягнути до адмінки за корупційною статтею можна, якщо довести факт довготривалого проживання в коштовній квартирі. Бо, як вбачається, наш фігурант послуги з фактичної оренди такої хати не задекларував.
Можна також при бажанні відкрити кримінальне провадження за фактом легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ст.209 ККУ) та взяти ту тітку в оборот. Але на це зе-влада не піде, бо на таких корумпованих чиновниках власне і тримається.
19.06.2024 19:41 Відповісти
Так все ж дуже просто: не може бути хата за 900т оцінена в 50т. Це явна афера. Хватайте за яйця нотаріуса, оцінщіка,заводьте справу та конфісковуйте.
20.06.2024 03:53 Відповісти
" Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК - близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових" - а вот хотелось бы поподробнее!
Чё-то сомнительно выглядят эти расчёты - 1,9 млн грн - это 47 000 долларов по нынешнему курсу!
20.06.2024 10:37 Відповісти
 
 