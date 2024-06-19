Заступник глави ДБР мешкає в апартаментах за $900 тис., хоча декларує інше житло, - ЗМІ

Заступник директора ДБР Олександр Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.

про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

"За понад 5 років кар’єри на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не лише не придбав нерухомість у ЖК Regent Hill, а взагалі не придбав ніякого житла у столиці. Згідно з останньою декларацією посадовця, він просто винаймає квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік станції метро "Васильківська". Це елітний ЖК Park Avenue VIP — не центр, але все на рівні", - зазначають журналісти.

Офіційно Удовиченко володіє лише земельною ділянкою неподалік села Рославичі Київської області - "на безлюдному схилі, де немає ані нерухомості, ані інфраструктури".

Авторам розслідування вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську та заїжджала до будівлі ДБР.

"У своїй останній декларації Удовиченко вказав, що живе разом із Христиною Удовиченко (у дівоцтві Копач). Жінка родом з Одеси, як і сам Олександр. Все життя Христина займається косметологією. Раніше пара була у шлюбі. 10 років тому в них народилася донька Поліна. Згодом подружжя розлучилося, а тепер знову зійшлося вже на умовах цивільного партнерства. Офіційно жінка не має нерухомості у столиці. На відміну від її близької родички, Ірини Копач, яка, найімовірніше, є тіткою жінки", - зазначили журналісти.

Квартира у ЖК Regent Hill записана на Ірину Копач. Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК – близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових.

У квітні 2024 року, за даними розслідувачів, на Ірину Копач оформлюють ще й окремий паркінг у цьому самому ЖК за 100 тисяч гривень.

За даними видання, Ірина Копач живе в Одесі та працює косметологинею.

