Заступник глави ДБР мешкає в апартаментах за $900 тис., хоча декларує інше житло, - ЗМІ
Заступник директора ДБР Олександр Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.
"За понад 5 років кар’єри на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не лише не придбав нерухомість у ЖК Regent Hill, а взагалі не придбав ніякого житла у столиці. Згідно з останньою декларацією посадовця, він просто винаймає квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік станції метро "Васильківська". Це елітний ЖК Park Avenue VIP — не центр, але все на рівні", - зазначають журналісти.
Офіційно Удовиченко володіє лише земельною ділянкою неподалік села Рославичі Київської області - "на безлюдному схилі, де немає ані нерухомості, ані інфраструктури".
Авторам розслідування вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську та заїжджала до будівлі ДБР.
"У своїй останній декларації Удовиченко вказав, що живе разом із Христиною Удовиченко (у дівоцтві Копач). Жінка родом з Одеси, як і сам Олександр. Все життя Христина займається косметологією. Раніше пара була у шлюбі. 10 років тому в них народилася донька Поліна. Згодом подружжя розлучилося, а тепер знову зійшлося вже на умовах цивільного партнерства. Офіційно жінка не має нерухомості у столиці. На відміну від її близької родички, Ірини Копач, яка, найімовірніше, є тіткою жінки", - зазначили журналісти.
Квартира у ЖК Regent Hill записана на Ірину Копач. Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК – близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових.
У квітні 2024 року, за даними розслідувачів, на Ірину Копач оформлюють ще й окремий паркінг у цьому самому ЖК за 100 тисяч гривень.
За даними видання, Ірина Копач живе в Одесі та працює косметологинею.
ну так народ його туди і вибрав.
претензії до кого ?
просто треба потерпіти Вам і Вашим дітям років 30, бо в 2019 було ржачно, прикольно і хуже нє будєт
Мафія.
Чи голова, як водиться у зелених, ні сном, ні духом, чєсний чілавєк?!
я, шо б "боротися" ....
Та все ж притягнути до адмінки за корупційною статтею можна, якщо довести факт довготривалого проживання в коштовній квартирі. Бо, як вбачається, наш фігурант послуги з фактичної оренди такої хати не задекларував.
Можна також при бажанні відкрити кримінальне провадження за фактом легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ст.209 ККУ) та взяти ту тітку в оборот. Але на це зе-влада не піде, бо на таких корумпованих чиновниках власне і тримається.
Чё-то сомнительно выглядят эти расчёты - 1,9 млн грн - это 47 000 долларов по нынешнему курсу!