На кордоні почали приймати військово-облікові документи із "Резерв+", - ДПСУ

Військово-облікові документи із додатку "Резерв+" є чинними для пред’явлення на кордоні.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко "Українській правду", передає Цензор.НЕТ.

"Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - пояснив він.

У ДПСУ радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі.

Для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг". Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

