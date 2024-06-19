УКР
Новини
10 809 13

На кордоні почали приймати військово-облікові документи із "Резерв+", - ДПСУ

Резерв+ та виїзд за кордон

Військово-облікові документи із додатку "Резерв+" є чинними для пред’явлення на кордоні.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко "Українській правду", передає Цензор.НЕТ.

"Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - пояснив він.

У ДПСУ радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі.

Для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг". Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6323) кордон (4862) Демченко Андрій (371)
Топ коментарі
+9
))) А хто може виїхати? - інваліди в яких відсутня голова? - бред. От Арестовий будучи полковником під час війни - виїхав. А всім іншим - 500 років лагеря
показати весь коментар
19.06.2024 17:32 Відповісти
+6
дырка для своих налажена. выход найден
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
+5
ти ще спробуй до кордону, замiсть вiйскомату доiхати!!!
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
ти ще спробуй до кордону, замiсть вiйскомату доiхати!!!
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
А які проблеми з потягом у вас?
показати весь коментар
19.06.2024 17:43 Відповісти
Яка проблема в ухилянтів??? -🤣🤣🤣🤣 ну після 18 числа минулого місяця це пезправні створіння, що зарилися в свої нори ще більше! Тож вони не те щодо кордону бояться доїхати, а до дверей житла підійти бояться коли звонять чи стукають! Самі смішне, що нам Військовослужбовцям на відміну від них для того щоб поїхати за кордон потрібно тільки рапортом повідомити прямого командира! 😜
показати весь коментар
19.06.2024 18:48 Відповісти
дырка для своих налажена. выход найден
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
))) А хто може виїхати? - інваліди в яких відсутня голова? - бред. От Арестовий будучи полковником під час війни - виїхав. А всім іншим - 500 років лагеря
показати весь коментар
19.06.2024 17:32 Відповісти
100500 років. там адмінштраф і то, тільки якщо поза пунктами перетину.
показати весь коментар
19.06.2024 18:01 Відповісти
А ермака еще выпускают?
показати весь коментар
19.06.2024 17:38 Відповісти
Він багатодітний інвалід.
показати весь коментар
19.06.2024 17:52 Відповісти
Це відверта брехня.
показати весь коментар
19.06.2024 18:39 Відповісти
З пункту перетину пишете?)
показати весь коментар
19.06.2024 18:41 Відповісти
Так
показати весь коментар
19.06.2024 18:46 Відповісти
 
 