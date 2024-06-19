Міськрада Дніпра просить включити Limak Holding до реєстру спонсорів війни
Депутати місьої ради Дніпра звернулись до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики з проханням внести Limak Holding до реєстру міжнародних спонсорів війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення фірма кинула будівництво метрополітену у Дніпрі, завдала збитків місту та взагалі втекла з України.
Зокрема, Limak Holding не завершила будівництво вчасно, порушивши контрактні зобов'язання та завдавши збитків КП "Дніпровський метрополітен" і державному бюджету України. Окрім того, компанія продовжує реалізовувати значні інфраструктурні проєкти в Росії, фінансуючи державний бюджет РФ, чим опосередковано підтримує російську військову агресію проти України.
Депутати місбкради Дніпра закликають Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики вжити відповідних заходів для внесення Limak Holding до реєстру спонсорів війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2022 рік, ранок, почалася війна в якій Україні не давали жодного шансу. Всі посольства чкурнули, хто до Львова, хто взагалі...
Уявіть собі що повинен робити власник фірми? Залишити людей в країні якій ніхто не дав ні шансів, ні допомоги? Своїх співвітчизників?
Нехай краще Борис Альбертович (при всій моїй повазі до нього) згадає скільки міськрадівських бонз дременуло за кордон. І скільки їх там ще знаходиться.