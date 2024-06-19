УКР
Міськрада Дніпра просить включити Limak Holding до реєстру спонсорів війни

міська рада Дніпра

Депутати місьої ради Дніпра звернулись до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики з проханням внести Limak Holding до реєстру міжнародних спонсорів війни.

Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення фірма кинула будівництво метрополітену у Дніпрі, завдала збитків місту та взагалі втекла з України.

Зокрема, Limak Holding не завершила будівництво вчасно, порушивши контрактні зобов'язання та завдавши збитків КП "Дніпровський метрополітен" і державному бюджету України. Окрім того, компанія продовжує реалізовувати значні інфраструктурні проєкти в Росії, фінансуючи державний бюджет РФ, чим опосередковано підтримує російську військову агресію проти України.

Депутати місбкради Дніпра закликають Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики вжити відповідних заходів для внесення Limak Holding до реєстру спонсорів війни.

Суддя Кузнєцова затягує арбітраж з турецьким холдингом "Лімак", який зірвав контакт на добудову метро у Дніпрі, – ЗМІ

міськрада (478) Дніпро (3354) Метрополітен (1430) звернення (655)
А разве начало войны не попадает под понятие форс-мажор с прописываем в договоре?
19.06.2024 19:13 Відповісти
Найкраще рішення щоб не платити за виконані роботи.
19.06.2024 19:32 Відповісти
Які виконані, якщо підрядник порушив контракт і не виконав роботи?
19.06.2024 19:46 Відповісти
Клята війна, техніку з будівництва метро не вивезли? Використовувати для оборонних споруд.
19.06.2024 22:08 Відповісти
Ні хера не буде. Мощний дах в опі. Хто з нею в долях на розпилі, той не здасть.
19.06.2024 21:14 Відповісти
Якось дивно звучить.
2022 рік, ранок, почалася війна в якій Україні не давали жодного шансу. Всі посольства чкурнули, хто до Львова, хто взагалі...
Уявіть собі що повинен робити власник фірми? Залишити людей в країні якій ніхто не дав ні шансів, ні допомоги? Своїх співвітчизників?
Нехай краще Борис Альбертович (при всій моїй повазі до нього) згадає скільки міськрадівських бонз дременуло за кордон. І скільки їх там ще знаходиться.
19.06.2024 21:21 Відповісти
Про інфраструктурні проекти на ********* ніхто, звісно, не прочитав... Буває...
20.06.2024 06:50 Відповісти
 
 