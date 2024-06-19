Міськрада Дніпра просить включити Limak Holding до реєстру спонсорів війни

Депутати місьої ради Дніпра звернулись до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики з проханням внести Limak Holding до реєстру міжнародних спонсорів війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення фірма кинула будівництво метрополітену у Дніпрі, завдала збитків місту та взагалі втекла з України.

Зокрема, Limak Holding не завершила будівництво вчасно, порушивши контрактні зобов'язання та завдавши збитків КП "Дніпровський метрополітен" і державному бюджету України. Окрім того, компанія продовжує реалізовувати значні інфраструктурні проєкти в Росії, фінансуючи державний бюджет РФ, чим опосередковано підтримує російську військову агресію проти України.

Депутати місбкради Дніпра закликають Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики вжити відповідних заходів для внесення Limak Holding до реєстру спонсорів війни.

Також читайте: Суддя Кузнєцова затягує арбітраж з турецьким холдингом "Лімак", який зірвав контакт на добудову метро у Дніпрі, – ЗМІ