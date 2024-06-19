Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, - посол Канади Цмоць
У війні на виснаження, яка ведеться Росією в Україні, важливе значення має підтримка країнами Групи Семи української економіки.
Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.
"Удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо", - зазначила посол.
"Звичайно, перед нами дуже багато роботи, але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, то це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію і її союзників", - підкреслила вона.
Цмоць також наголосила, що ключовими умовами для переговорів з Росією країни Групи Семи вважають гарантії поваги Росією територіальної цілісності України та виведення російських військ з української території.
"Важливо, що ми бачимо єдність не тільки в межах країн Групи Семи, а вона поширюється і за її межі. І чим більше країн будуть об’єднані умовами для початку переговорів, тим сильнішою буде ця позиція", - зазначила посол.
