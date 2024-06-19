УКР
Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, - посол Канади Цмоць

У війні на виснаження, яка ведеться Росією в Україні, важливе значення має підтримка країнами Групи Семи української економіки.

Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо", - зазначила посол.

"Звичайно, перед нами дуже багато роботи, але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, то це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію і її союзників", - підкреслила вона.

Цмоць також наголосила, що ключовими умовами для переговорів з Росією країни Групи Семи вважають гарантії поваги Росією територіальної цілісності України та виведення російських військ з української території.

"Важливо, що ми бачимо єдність не тільки в межах країн Групи Семи, а вона поширюється і за її межі. І чим більше країн будуть об’єднані умовами для початку переговорів, тим сильнішою буде ця позиція", - зазначила посол.

Деньги ермакам не давать!!
Придумать решения , чтоб перевод напрямую на карточки пенсионеров, пострадавших и т.д.
Ну на медицину и на бизнес кредиты где чтото создается в стране
показати весь коментар
19.06.2024 21:21 Відповісти
Аби пересиденту на мівіну вистачило, а посполитих можна і відосами годувать...
показати весь коментар
19.06.2024 21:26 Відповісти
Чим більше країни будуть витрачати на оборону, тим сильнішою буде позиція цих країн.

"Нещодавно переглянуті економічні дані свідчать про те, що обіцянка Канади наблизити свої витрати на оборону до контрольного показника НАТО 2% вже сходить з рейок, заслухав комітет Палати громад у понеділок.

Трохи більше ніж через два місяці після того, як ліберальний уряд пообіцяв збільшити свої витрати на оборону до 1,76 відсотка валового внутрішнього продукту до кінця десятиліття, військовий аналітик заявив депутатам, що цілі, швидше за все, не будуть досягнуті."

CBC
показати весь коментар
19.06.2024 21:31 Відповісти
У понеділок НАТО оприлюднило звіт, у якому відстежуються прогнозовані витрати усіх країн-членів на оборону на 2024 рік; Він прогнозував, що Канада витратить 1,37% свого ВВП на оборону.
показати весь коментар
19.06.2024 21:33 Відповісти
Минулого тижня один з провідних ділових голосів країни попередив, що Канаді загрожує «дипломатична ізоляція», якщо вона не буде готова представити конкретний план наступного місяця у Вашингтоні, коли лідери зберуться на святкування 75-ї річниці НАТО. У листі до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Business Council of Canada заявив, що ізоляція підірве як безпеку, так і економічне партнерство, що матиме "широкі наслідки для всіх канадців".
показати весь коментар
19.06.2024 21:37 Відповісти
Говорять, якщо повісити Гетманцева на гілці, то економіка України зразу дасть +5% росту ВВП!
показати весь коментар
19.06.2024 22:00 Відповісти
геть-манцяку на гілляку!!
показати весь коментар
19.06.2024 22:28 Відповісти
It is very kind of Canada !
показати весь коментар
19.06.2024 22:21 Відповісти
 
 