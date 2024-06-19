УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9227 відвідувачів онлайн
Новини
1 868 20

Єдність Заходу - в ухваленні правильних рішень в нинішньому світі викликів, - Яценюк на спеціальній події КБФ

яценюк

Конференція з відновлення у Берліні, засідання Групи Семи та Саміт Миру - "всі три події продемонстрували, що у нас є єдність".

Про це заявив Голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ за участі послів країн Групи Семи 19 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Конференція з відновлення в Берліні, за словами голови КБФ, стала на кшталт економічного "Рамштайну", "де обговорювали, як зберегти Україну і як допомогти Україні в першу чергу в військовому сенсі, через постачання засобів протиракетної оборони".

Саміт Миру, наголосив він, "продемонстрував єдність наших союзників, і Україна знову з’явилася на ключових шпальтах світових медіа".

Третя подія, якій присвячена зустріч КБФ, - Саміт G7. Яценюк зазначив, що Група Семи "продемонструвала путіну, що його активи ніхто не звільнить з-під арешту". Важливим стало рішення надати Україні $50 млрд , отриманих як доходи від арештованих російських коштів.

"Група Семи сказала путіну: ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років. Тому що принаймні треба 10 років для того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно, щоб Україна перемогла", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проводить спеціальну подію за участю послів G7. ВIДЕО

Четверта подія, підкреслив голова КБФ, - це Саміт НАТО У Вашингтоні.

Арсеній Яценюк нагадав, що Київський Безпековий Форум із самого заснування у 2007 році щороку виступав із головним меседжем – Україна повинна стати членом НАТО: "Можу зараз тільки повторити цей меседж. Альтернативи для безпечної, вільної України, ніж членство України в НАТО, не існує".

"Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні, в тому числі і серед членів Альянсу. Але ми певні в тому, що єдність західного світу повинна бути продемонстрована і в єдності прийняття правильних рішень у сучасному світі. В сучасному світі, який рухається до наступних викликів і який, на превеликий жаль, дуже далекий від всеосяжного миру, який ми мали після завершення Другої світової війни", - сказав він.

Також читайте: Посол Великої Британії Гарріс про використання заморожених активів: Росія буде платити за оборону України

Автор: 

Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Чому Яценюк не в ЗСУ? Дійсно, чому би мікроскопом, наприклад, цвяхи не забивати?
показати весь коментар
19.06.2024 22:29 Відповісти
+9
Сєня вирушай до Вовчанська, добудуй стіну від орків.
показати весь коментар
19.06.2024 22:09 Відповісти
+8
Чому кулявлоб не в ЗСУ?
показати весь коментар
19.06.2024 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно, що Яценюк, усим складом отих осіб з держСекретарями, що ошивалися з 2014 року в урядовому кварталі та ЦОВВ, АПУ, ОДА, ГПУ разом з кагалом гроцмана з ВРУ та їх КУПИ помічників, так і НЕ попали з 2019 року на позиції, служити для Україні!! На посади вони усі ГОТОВІ, як і теревені точити на збіговиськах, а як тільки Кулявлоба, тат тобі і діарея і гіморой !!
Були одиниці, заступник ВРУ з СВОБОДИ та бідний йорік, ОДНОДЕННИЙ, з ГПУ… Ярема з Махніцким, можуть цезасвідчити !
показати весь коментар
19.06.2024 22:08 Відповісти
Протестуйте систему "свій-чужий"!
показати весь коментар
19.06.2024 22:33 Відповісти
Можно подумать что ты, Шурик, строчишь из окопа!
показати весь коментар
20.06.2024 10:08 Відповісти
Сєня вирушай до Вовчанська, добудуй стіну від орків.
показати весь коментар
19.06.2024 22:09 Відповісти
Він не взмозі, в нього лоб прострелений,,,, кулею,(,
показати весь коментар
19.06.2024 22:17 Відповісти
Були на Майдані?
показати весь коментар
19.06.2024 22:35 Відповісти
Кмітливий Ви! Але, мабуть, то і вся відвага.
показати весь коментар
19.06.2024 22:20 Відповісти
Дійсно важливі події для України. Правда, без підлості зевлади тут теж не обійшлось.
показати весь коментар
19.06.2024 22:12 Відповісти
Чому кулявлоб не в ЗСУ?
показати весь коментар
19.06.2024 22:16 Відповісти
Бо він інвалід і живе в Штатах
показати весь коментар
20.06.2024 06:43 Відповісти
потому же, почему и ты.
показати весь коментар
20.06.2024 10:11 Відповісти
Чому Яценюка не призивають?
показати весь коментар
19.06.2024 22:18 Відповісти
Тому що Пісяй
показати весь коментар
19.06.2024 22:19 Відповісти
Чому Яценюк не в ЗСУ? Дійсно, чому би мікроскопом, наприклад, цвяхи не забивати?
показати весь коментар
19.06.2024 22:29 Відповісти
Сеня, готовий штурмовик, навіть каски не потрібно. Куди дивиться ТЦКа?
показати весь коментар
19.06.2024 22:29 Відповісти
Друзі, я хочу для себе прояснити. Ні, я не про форуми. Від яких моя країна, народ не отримує відповіді на питання. І одне з них про громадянина зЄлЄнского. Він вихвалявся на стадіоні, що він "клоун" став президентом, і що він довів, що кожна кухарка може це зробити. ОК, він дав приклад. Моя сусідка, кухарка, теж хоче стати президентом. То чого той "клоун" ЗАВАЖАЄ ЦЕ ЗРОБИТИ ? Накерувався - то йди НАФІГ та звільняй шлях "мої сусідці - куховарки". Чого сидиш ще ? Я його за язик на стадіоні не тягнув ! Мужик сказав - мужик зробив. А це ЧМО - мужик ? Якщо воно лежить під дЄрмаком. Та ще й вякає про свої нульові "здобутки".
показати весь коментар
19.06.2024 22:35 Відповісти
Біг пес через овес )))
показати весь коментар
19.06.2024 22:38 Відповісти
Який він пес, якщо він ПІДАР з-під кремля. Та й овес він бачив тільки у кіно.
показати весь коментар
19.06.2024 22:49 Відповісти
sbrod piiiizzzzzdunoffff
показати весь коментар
20.06.2024 10:56 Відповісти
Шановні, залиште в спокої Людину, яка зробила для України більше в тисячі разів ніж усі ми з вами взяті !!!

Треба мати совість, щоб паплюжити того, хто маючи 100 тисяч гривень в державній казні після Януковича, не дав це відчути жодному Українцеві на власній шкірі!!!

Честь і дяка Людині, яка працює з міжнародними партнерами і щохвилинно привертає увагу до безпеки нашої Держави, не залишаючи Україну !!!

Саме Ярсеній Петрович з початку повномаштабного вторгнення в сотнях ефірах навідоміших каналів світу звертається до урядів інших держав за допомогою саме як Прем'єр-Міністр, а не як нікому невідомий «очєрєдной слуга народу». До речі єдиний в нашій країні сам пішов з посади Прем'ра, а не чіплявся за нею «зубами»

А фонд допомоги для ЗСУ просто менше піарить ніж інші…

І наостанок, не забудьте «напасти» на мене стверджуючи що я «проплачена»

Слава Україні !!! Слава нашим Героям !!! Слава нашим ЗСУ !!!
показати весь коментар
20.06.2024 12:15 Відповісти
 
 