Єдність Заходу - в ухваленні правильних рішень в нинішньому світі викликів, - Яценюк на спеціальній події КБФ

Конференція з відновлення у Берліні, засідання Групи Семи та Саміт Миру - "всі три події продемонстрували, що у нас є єдність".

Про це заявив Голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ за участі послів країн Групи Семи 19 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Конференція з відновлення в Берліні, за словами голови КБФ, стала на кшталт економічного "Рамштайну", "де обговорювали, як зберегти Україну і як допомогти Україні в першу чергу в військовому сенсі, через постачання засобів протиракетної оборони".

Саміт Миру, наголосив він, "продемонстрував єдність наших союзників, і Україна знову з’явилася на ключових шпальтах світових медіа".

Третя подія, якій присвячена зустріч КБФ, - Саміт G7. Яценюк зазначив, що Група Семи "продемонструвала путіну, що його активи ніхто не звільнить з-під арешту". Важливим стало рішення надати Україні $50 млрд , отриманих як доходи від арештованих російських коштів.

"Група Семи сказала путіну: ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років. Тому що принаймні треба 10 років для того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно, щоб Україна перемогла", - підкреслив він.

Четверта подія, підкреслив голова КБФ, - це Саміт НАТО У Вашингтоні.

Арсеній Яценюк нагадав, що Київський Безпековий Форум із самого заснування у 2007 році щороку виступав із головним меседжем – Україна повинна стати членом НАТО: "Можу зараз тільки повторити цей меседж. Альтернативи для безпечної, вільної України, ніж членство України в НАТО, не існує".

"Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні, в тому числі і серед членів Альянсу. Але ми певні в тому, що єдність західного світу повинна бути продемонстрована і в єдності прийняття правильних рішень у сучасному світі. В сучасному світі, який рухається до наступних викликів і який, на превеликий жаль, дуже далекий від всеосяжного миру, який ми мали після завершення Другої світової війни", - сказав він.

