УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9227 відвідувачів онлайн
Новини
7 486 32

У Міноборони пояснили, як стати на військовий облік за кордоном

військовий,квиток

Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мають повторно стати на облік. Для цього необхідно звернутись до дипломатичних установ України.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили у міністерстві, зараз українці за кордоном мають два варіанти постановки на облік:

  • повернутися до України та прибути особисто до ТЦК;
  • подати заяву про взяття на військовий облік разом із копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК через дипломатичну установу України. Звертатися треба до військкомату, який прийняв рішення про зняття з обліку.

У Міноборони розповіли, що заява подається до закордонної дипломатичної установи особисто за наявності закордонного паспорта або поштою з копією першої сторінки закордонного паспорта. Після цього заяву надсилають на електронну пошту ТЦК.

При цьому громадянам, які не стали на облік, загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Читайте також: Штрих-код є обов’язковим у разі видачі в ТЦК нового військово - облікового документа, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7633) військовий обов’язок (96) мобілізація (3196) ТЦК та СП (774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
багато лохів знайшли після обнулення кулебою паспортів?
показати весь коментар
19.06.2024 22:37 Відповісти
+9
Я снимался с учёта ещё в прошлом тысячелетии, когда выписывался из проданной квартиры. В военкомате попросили( или вежливо потребовали? ) принести на $5-8 канцтоваров.
Сейчас все это в оккупации. Так куда картинку из паспорта, который кстати мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад, слать?
показати весь коментар
19.06.2024 22:49 Відповісти
+8
Это рассчитано на лохов, которые не знают, что
юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и не распространяется на тех кто за рубежом!!!

У тех, кто за рубежом - НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед Украиной!!!

Так что этой бумажкой можно подтереться! ))))
показати весь коментар
19.06.2024 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
багато лохів знайшли після обнулення кулебою паспортів?
показати весь коментар
19.06.2024 22:37 Відповісти
А воно було?
показати весь коментар
19.06.2024 22:43 Відповісти
В том то и прикол что и не могло быть, но так же пыжились, угрожая )))
показати весь коментар
19.06.2024 22:58 Відповісти
Нет, могло вполне бы быть, и во многих случаях надо было. Это совершенно не затратный процесс
показати весь коментар
19.06.2024 23:56 Відповісти
Чушь собачья. Все паспорта в базе данных доступной на любом пропускном пункте в любой стране. Без проверки по базе любой паспорт это бумажка
показати весь коментар
20.06.2024 00:21 Відповісти
Все эти паспорта ПРОВЕРЕНЫ в базе в момент пересечения КПП сипан на межд.границе!
Всё остальное уже НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!
)
показати весь коментар
20.06.2024 00:24 Відповісти
Нельзя отменить : ИМЯ, Фамилию, отчество и прочие данные паспорте!

Так что это запугивание на лоха!

ОТМЕНИТЬ его для тех, кто уже за рубежом НЕ ВОЗМОЖНО !!!
показати весь коментар
20.06.2024 00:18 Відповісти
Яка турбота про співвітчизників! Аж сльоза навернулась.
показати весь коментар
19.06.2024 22:40 Відповісти
Я снимался с учёта ещё в прошлом тысячелетии, когда выписывался из проданной квартиры. В военкомате попросили( или вежливо потребовали? ) принести на $5-8 канцтоваров.
Сейчас все это в оккупации. Так куда картинку из паспорта, который кстати мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад, слать?
показати весь коментар
19.06.2024 22:49 Відповісти
В тебе є бажання стати на облік, чи флуд розводити? Ти вибери щось одно.
показати весь коментар
19.06.2024 23:15 Відповісти
Воно тобі потрібне, це не твої проблеми, за собою дивись.
показати весь коментар
20.06.2024 00:01 Відповісти
Так ото ж, що тобі, росіянину, взагалі тут потрібно?
показати весь коментар
20.06.2024 00:32 Відповісти
Цікаве питання, ну якщо не дуже геморойно то можу і стати.
показати весь коментар
20.06.2024 00:02 Відповісти
Это рассчитано на лохов, которые не знают, что
юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и не распространяется на тех кто за рубежом!!!

У тех, кто за рубежом - НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед Украиной!!!

Так что этой бумажкой можно подтереться! ))))
показати весь коментар
19.06.2024 22:55 Відповісти
Ну, во первых, для тех у кого нет никаких обязательств перед Украиной --- скатертью дорога, и спасибо что уехали. Благодарите Путина денно и нощно за то что дал возможность прикоснуться к европейской и не только, халяве.
Во вторых, ваше присутствие не нужно что бы аннулировать паспорта и объявить в международный розыск. Как отдельные страны будут решать что с ухилянтами делать-- это их суверенное дело. Уверен что большинство стран менять им подгузники и кормить с ложечки не будет.
показати весь коментар
20.06.2024 00:14 Відповісти
Как хорошо, что твое мнение всем до ж !)))
Если бы ХОТЬ ЧТО ТО могла сделать тем кто выехал...она бы давно СДЕЛАЛА,а не угрожала.

А так она просто беззубо скалится в их сторону и бьётся от бессилия!)))
показати весь коментар
20.06.2024 00:21 Відповісти
Ты кацап? Скажи честно, не стесняйся
показати весь коментар
20.06.2024 00:22 Відповісти
Это секрет!
))))
показати весь коментар
20.06.2024 00:25 Відповісти
Ну кацап или подкацапник это не секрет ни для кого. Ну и как там в Швеции в плане халявы? Комнатушку какую то дали тебе или так и живёшь в лагере
показати весь коментар
20.06.2024 00:29 Відповісти
Так ты определись : я "кацап" или "швед"?)))
показати весь коментар
20.06.2024 00:39 Відповісти
Шведом ты никогда не будешь естественно, думаю что ты подкацапник без роду и племени скорее всего , и вроде как раньше говорил что чалишься в Швеции или типа того.
показати весь коментар
20.06.2024 00:43 Відповісти
И снова ты не угадал... Я и не кацап и не швед...)
показати весь коментар
20.06.2024 00:51 Відповісти
Власти Швеции приняли в своём законодательстве норму о внесении украинских беженцев в РЕЕСТР НАСЕЛЕНИЯ !!!

ОТНЫНЕ в Швеции они считаются частью ИХ населения!!!

Так что кусай из всех за п ку...))
показати весь коментар
20.06.2024 00:22 Відповісти
Йду займати чергу.... А ні, не йду, дощ паде
показати весь коментар
19.06.2024 23:08 Відповісти
Після зняття з військового обліку не потрібно знову ставати на якийсь там облік, закон не має зворотньої сили!
показати весь коментар
19.06.2024 23:18 Відповісти
смех, пусть мажоров ставят на учет
показати весь коментар
20.06.2024 05:32 Відповісти
Мажорів в базі вже давно нема. Все "рішається", за все платиться.
показати весь коментар
20.06.2024 06:14 Відповісти
ну тогда пусть и простой народ оставят в покое и идут на хрен
показати весь коментар
20.06.2024 06:17 Відповісти
Риба гниє з голови, але чистять її з хвоста.
показати весь коментар
20.06.2024 06:18 Відповісти
 
 