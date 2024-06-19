У Міноборони пояснили, як стати на військовий облік за кордоном
Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мають повторно стати на облік. Для цього необхідно звернутись до дипломатичних установ України.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначили у міністерстві, зараз українці за кордоном мають два варіанти постановки на облік:
- повернутися до України та прибути особисто до ТЦК;
- подати заяву про взяття на військовий облік разом із копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК через дипломатичну установу України. Звертатися треба до військкомату, який прийняв рішення про зняття з обліку.
У Міноборони розповіли, що заява подається до закордонної дипломатичної установи особисто за наявності закордонного паспорта або поштою з копією першої сторінки закордонного паспорта. Після цього заяву надсилають на електронну пошту ТЦК.
При цьому громадянам, які не стали на облік, загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
Всё остальное уже НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!
)
Так что это запугивание на лоха!
ОТМЕНИТЬ его для тех, кто уже за рубежом НЕ ВОЗМОЖНО !!!
Сейчас все это в оккупации. Так куда картинку из паспорта, который кстати мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад, слать?
юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и не распространяется на тех кто за рубежом!!!
У тех, кто за рубежом - НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед Украиной!!!
Так что этой бумажкой можно подтереться! ))))
Во вторых, ваше присутствие не нужно что бы аннулировать паспорта и объявить в международный розыск. Как отдельные страны будут решать что с ухилянтами делать-- это их суверенное дело. Уверен что большинство стран менять им подгузники и кормить с ложечки не будет.
Если бы ХОТЬ ЧТО ТО могла сделать тем кто выехал...она бы давно СДЕЛАЛА,а не угрожала.
А так она просто беззубо скалится в их сторону и бьётся от бессилия!)))
))))
ОТНЫНЕ в Швеции они считаются частью ИХ населения!!!
Так что кусай из всех за п ку...))