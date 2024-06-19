У Міноборони пояснили, як стати на військовий облік за кордоном

Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мають повторно стати на облік. Для цього необхідно звернутись до дипломатичних установ України.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили у міністерстві, зараз українці за кордоном мають два варіанти постановки на облік:

повернутися до України та прибути особисто до ТЦК;

подати заяву про взяття на військовий облік разом із копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК через дипломатичну установу України. Звертатися треба до військкомату, який прийняв рішення про зняття з обліку.

У Міноборони розповіли, що заява подається до закордонної дипломатичної установи особисто за наявності закордонного паспорта або поштою з копією першої сторінки закордонного паспорта. Після цього заяву надсилають на електронну пошту ТЦК.

При цьому громадянам, які не стали на облік, загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

