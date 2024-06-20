Україна може бити американською зброєю по РФ як на Харківському, так і на Сумському напрямах, - Білий дім
У Білому домі офіційно підтвердили, що ЗСУ можуть використовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.
Про це заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – Ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", - пояснив він.
За його словами, так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.
Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю
Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю.
Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну з вашими "червоно-коричневими лініями"?
А и Луганская и Донецкая и Крым это УКРАИНА
Ви всi знаете як потерпають нашi областi вiд ворожих
обстрiлiв... I ще-ракети та шахеди в своеi бiльшостi з рашки
летять через Сумщину по всiй Украiнi! Боже храни Америку! 🙏🙏🙏
- свій ВПК який при Кучмі був 5 у світі
- треба було мати свої склади зброї (які вічно взривалось бо вся країна повна московськими агентами)
- треба було мати свої розробки (ВСІ з яких зупинив то Яник то ЗЕ)
- треба було закупляти літаки - та сама Франція продає майже всім зброю, але ми Розпилювали її на запчастини
- Не треба було мати московських агентів всюди 30 років.
- треба було вступити в НАТО, але при Ющенко українці 70% були проти НАТО бо "пошлють наших хлопчиків в Афганістан" - а тим часом "їхніх хлопчиків" убили уже сотні тисяч росіяни
- не при Кучмі ... а те що йому залишилось від есересер ...
Так, при Ющі мудрий нарід якось спромігся обрати його .. але потім, як завжди, розачарувався .. усталат
вайниреформ, їм потрібна була "стабільність"... Ющ дебіл реанімував яника .. от і обрали двічинесудимого ... а так гарно починалось... усі в бігах, арешти чівокунь-сепарів (Колеснікова, ще когось)
дешевше привезти їх сюди
Упевненості Путіну й Кім Чен Ину надає не декларована, але очевидна підтримка Китаю. Москва і Пхеньян є "стратегічними партнерами", а в реальності сателітами Пекіна.
У них є свої інтереси... Якщо вони співпадають з нашими - допомагають... Якщо ні - відмовляються... То в чому ж мають законну підставу твої дорікання?
І правильно - це форум І я тобі висловив свій погляд (між іншим цілком прагматичний і у відповідності з міжнародним правом)