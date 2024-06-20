Україна може бити американською зброєю по РФ як на Харківському, так і на Сумському напрямах, - Білий дім

У Білому домі офіційно підтвердили, що ЗСУ можуть використовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Про це заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – Ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", - пояснив він.

За його словами, так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.