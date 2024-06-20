УКР
Україна може бити американською зброєю по РФ як на Харківському, так і на Сумському напрямах, - Білий дім

HIMARS

У Білому домі офіційно підтвердили, що ЗСУ можуть використовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Про це заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – Ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", - пояснив він.

За його словами, так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

F-16, які передадуть США, базуватимуться на території України, - Білий дім

Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Щоб так не було треба було мати

- свій ВПК який при Кучмі був 5 у світі

- треба було мати свої склади зброї (які вічно взривалось бо вся країна повна московськими агентами)

- треба було мати свої розробки (ВСІ з яких зупинив то Яник то ЗЕ)

- треба було закупляти літаки - та сама Франція продає майже всім зброю, але ми Розпилювали її на запчастини

- Не треба було мати московських агентів всюди 30 років.

- треба було вступити в НАТО, але при Ющенко українці 70% були проти НАТО бо "пошлють наших хлопчиків в Афганістан" - а тим часом "їхніх хлопчиків" убили уже сотні тисяч росіяни
20.06.2024 02:28
По всей территории Украины бить зарубежным оружием запрета и не было.
А и Луганская и Донецкая и Крым это УКРАИНА
20.06.2024 01:20
Вовачке нужно павтарить раз двадцать, патом передать в мааскву, патом мааска паадтвердит что Вовачке можно или по следующему кругу
20.06.2024 00:46
А МАПУ можна?
Ну з вашими "червоно-коричневими лініями"?
20.06.2024 00:41
Скоро кожну ціль требо буде узгоджувати з Саліваном?!
20.06.2024 03:45
20.06.2024 00:46
Тобто, дозвіл надано саме на ці дві області, а (наприклад) для Луганщини - то вже ні? Ну, це по-любому крок вперед.
20.06.2024 01:08
Я про Донецьку та Луганьску області як про прикордонні - чи можна бити американською зброєю по тій частині запоребрика, яка межує з тими областями?
20.06.2024 13:01
Вітаю вас з виходом з коми - іншого пояснення для вашого коменту ніту .
20.06.2024 02:18
то зелений ватан ... тут щойно був ще один харківський зелений ватан, той казав, что Боневтік почав здавати ЗАЕС!!!
20.06.2024 10:36
Для Сумщини та Харьковщини-це не крок, а стрибок вперед!
Ви всi знаете як потерпають нашi областi вiд ворожих
обстрiлiв... I ще-ракети та шахеди в своеi бiльшостi з рашки
летять через Сумщину по всiй Украiнi! Боже храни Америку! 🙏🙏🙏
20.06.2024 10:17
Ну так тихим сапом и до Новосибирска разрешат
20.06.2024 01:17
Сьогодні перемога на 1 день ближче, ніж учора.
20.06.2024 02:00
Ви дочитали до краю? "Україна не може бити по РФ ATACMS Джерело: "
20.06.2024 10:07
"свій ВПК який при Кучмі був 5 у світі" - який без комплектуючих з кацапстану якийсь був не такий ( і ВПК який не випускав боєві літаки - і навіть досвіду не було подібного на відміну від згаданих вами французів ).
20.06.2024 03:36
А в 2008 році ше був Ющенко чи вже ніт - бо тоді нам навіть запрошення не дали ( бо в гості ви як правило ходите по згоді як приймаючої так і теї шо приходить ).
20.06.2024 03:39
дещо не згоден:
- не при Кучмі ... а те що йому залишилось від есересер ...
Так, при Ющі мудрий нарід якось спромігся обрати його .. але потім, як завжди, розачарувався .. усталатвайниреформ, їм потрібна була "стабільність"... Ющ дебіл реанімував яника .. от і обрали двічинесудимого ... а так гарно починалось... усі в бігах, арешти чівокунь-сепарів (Колеснікова, ще когось)
20.06.2024 10:44 Відповісти
Все, ***** Брянщині...
20.06.2024 02:01
Чого не б'ють, д'Єрмак проти?
20.06.2024 03:21
Написано же "у відповідь і не з ATACMS" - сильно тут набьешься =(
20.06.2024 12:56
Сильно, якщо мати бажання й не мати зрадників у владі.
20.06.2024 17:50
"...може бити" по всій території рашки, де вважає за потрібне - так МАЄ БУТИ ПРАВИЛЬНІШЕ.
20.06.2024 04:56
Американці просто тихенько "давлять" на те щоб ми потроху розвертали виробництво власної "далекобійки - а не "доїли" їх арсенали Якщо ВЖЕ розроблений "довгий" "Нептун" що може працювать як оперативно-тактична ракета "земля-земля" на відстань до 300 км - то хай українці виробляють їх у себе та стріляють на далекі відстані саме ними!
20.06.2024 05:13
у них купа старих ракет які треба утилізувати за строком
дешевше привезти їх сюди
20.06.2024 07:35
Господар сам вирішує - що робить з власним майном Не в нашому випадку йому вказувать!
20.06.2024 07:37
Воно то так, але "тоді ми не зможемо будувати дороги"... І вже від себе - а пиз...ти бабло на чому?
21.06.2024 03:58
Вибірково стріляти по ворогу? Абсурд і тупість.
20.06.2024 05:57
бздуни, кажіть правильно, можна х..рити по Курській та Білгородській областям російської *********
20.06.2024 05:57
Краще б по московському напрямку. І дальнобійними ракетами.
20.06.2024 06:54
Очевидно, що https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kndr-podpisali-dohovor-o-vseobemljushchem-stratehicheskom-partnerstve-putin-v-svjazi-s-etim-vspomnil-o-pomoshchi-nato-ukraine-1710730.html "союз" Путіна й Кім Чен Ина спрямований на спільні та взаємовигідні дії двох диктаторів щодо подальшої дестабілізації світу. Вони налаштовані продовжувати шантаж і війну, із загрозою масштабування.

Упевненості Путіну й Кім Чен Ину надає не декларована, але очевидна підтримка Китаю. Москва і Пхеньян є "стратегічними партнерами", а в реальності сателітами Пекіна.
20.06.2024 07:46
Идиотизм великолепный! Разрешили, но не дают оружие. В нужном количестве.
20.06.2024 07:50
Порівняно з нашим ІДІОТИЗМОМ, американський - "бліда тінь"... Не американці вибирали "естрадного дурника" в президенти... Не американці голосували за "зелену шваль" у Верховній Раді... То чого це вони повинні "рвать жопу" замість нас? Вони нам чимось зобов"язані?!
У них є свої інтереси... Якщо вони співпадають з нашими - допомагають... Якщо ні - відмовляються... То в чому ж мають законну підставу твої дорікання?
20.06.2024 08:06
а як мудрий нарід після Юща обрав Яника і Ригів?? а Гепу з Допою також обирали, як русня %уйла та Мєдвєда ... кінчені... а тепер вигребають, а винні піндоси
20.06.2024 10:46
Або міжнародні закони працюють або США мають вийти з ООН - вони на відміну від кацапів правова держава де діє закон права а не закон сили ( до речі США ніхто силою не примушував вступати в ООН - такшо такшо ).
20.06.2024 12:56 Відповісти
20.06.2024 14:13
Обещать не надо было! Особенно ленд лиз. Тогда в 22 г страна была на патриотическом подъёме , очередя стояли в военкоматы. Шанс был. И верили в командование армии. А потом---фуфло пошло потом! И Будапешт была идея в целом запада. У кацапов ещё потом был 6 лет волейболист весёлый и две войны чеченских. Мы тогда могли с поляками в НАТО запросто зайти. Это форум. Каждый свой мнение высказать может. А дискуссии проводят как диспуты в совдепии для дураков в зале. Поезд ушёл очевидно для нас. Пообещать оружие и не дать---хуже предательства.
20.06.2024 17:44
Бориску! А що з обіцяного не було виконано? Дають навіть більше ніж обіцялося попервах Тільки ж ти не забувай - для зброї ще потрібні навчені люди! І ніхто не розраховував на подібну інтенсивність бойових дій
І правильно - це форум І я тобі висловив свій погляд (між іншим цілком прагматичний і у відповідності з міжнародним правом)
20.06.2024 20:24
Это как у Остапа с Элочкой. ,,Вас обманули, вам дали гораздо лучший мех, это не тушкан, а шанхайские барсы!, В Афгане на 300 лярдов оружия, снабжения, бк оставили не глядя не считая. А тут пол года как минимум в конгрессе взвешивали на весах ювелирных.
20.06.2024 20:59
Хоч ***** не городи! Афганці хоч не верещали на всіх перехрестях про мир в очах ворога! А тут трох не силоміць зброю перед нападом нав"язували - а "Блазень" "дурня включав " - наче це його не стосувалося!Я таким як ти не перестаю повторювать: "Перед тим як кричать що хтось усрався - варто оглянуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?"
20.06.2024 21:05
Частково "зобов'язані", це ж бо вони "рвали жопу" щоб позбавити Україну ядрьонки. Про технічні питання - "не зможемо, не потягнемо, дорого" і роль в цьому наших лідорів (заодно і мудрого наріду) залишимо історії. Але вони змоглися таки розброїти Україну. Питання в другому - а чи можуть і хочуть вони зробити так з рашкою? І щось мені підказує, що НЕ ХОЧУТЬ І НЕ МОЖУТЬ.
21.06.2024 04:29
А про те - "КУДИ і ЯК "рвали жопу" ми останні тридцять років - поговорить не хочеш? "Лебідь раком щуку" - ось наше "рвання" ТОму й було у американців "обережне" ставлення до України - невідомо який "фортель" викине вона з приходом нового президента! Згадай останнє десятиліття! І ти хочеш сказать що ТАКОМУ народу можна повністю довірять?!!! І я кажу не про окремих індивідів - а про громадян держави взагалі!
21.06.2024 04:44
а кремль то "святе" (((.
20.06.2024 12:45
"Для того, щоб закінчити війну - потрібно розстріляти того, хто її розпочав"
20.06.2024 12:48
Не бить , а Куярить и Куярить....
20.06.2024 13:37
 
 